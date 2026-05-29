ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΛΙΒΙΑ

Στρώνεται έδαφος και για επέμβαση του στρατού

Σχέδια καταστολής των κινητοποιήσεων που συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας εντείνει η κυβέρνηση της Βολιβίας, καθώς και η Βουλή ακύρωσε νόμο που έθετε ορισμένα εμπόδια στην επέμβαση και των Ενόπλων Δυνάμεων κατά των διαδηλώσεων.

Με την εξέλιξη αυτή, διευρύνονται τα περιθώρια του Προέδρου της χώρας και γενικά της εκτελεστικής εξουσίας να κηρύσσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στο όνομα της αντιμετώπισης κατηγοριών του πληθυσμού που υποδαυλίζουν «χάος και αναρχία», όπως ακούστηκε στη Βουλή.

Ο ίδιος ο Ροντρίγκο Πας υποστήριξε ότι η κατάσταση στη χώρα «πλησιάζει στο σημείο της ρήξης» και ότι «η χώρα έχει ανάγκη τάξη (...) Ο χρόνος εξαντλείται» και «έχω συνταγματικά εργαλεία. Πρέπει να βρω λύσεις». Οπως είπε, «αυτοί που θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα θα έχουν να κάνουν μαζί μου και με όλη τη δύναμη του Συντάγματος», ενώ απευθυνόμενος «στους αστυνομικούς και στις ένοπλες δυνάμεις (είπε): Να αισθάνεστε ασφαλείς, ο λαός σας σας υποστηρίζει»...

Θυμίζουμε ότι στις κινητοποιήσεις - που συμπληρώνουν έναν μήνα - συμμετέχουν σημαντικά τμήματα εργαζομένων, αλλά και της φτωχής αγροτιάς της χώρας.

Τις δικές της μεθοδεύσεις επιταχύνει η αντιπολίτευση, όπου κυριαρχούν δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας, έμπειρες στην επιχείρηση ενσωμάτωσης και παραπλάνησης του λαού (όπως αποτύπωσε και η περίοδος της διακυβέρνησης Μοράλες, που πολλοί «αριστεροί» και στην Ευρώπη πρόβαλαν ως «φιλολαϊκή εξουσία»), αλλά και φυσικά στην εξυπηρέτηση του ντόπιου κεφαλαίου, μέσα και από συναλλαγές με μια σειρά ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Παρέμβαση στις εξελίξεις έκανε και ο ίδιος ο Εβο Μοράλες, χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση Πας «εντελώς υποταγμένη (σ.σ. στις ΗΠΑ)». Πρόσθεσε δε ότι «ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε ποιος κάνει κουμάντο: Η αυτοκρατορία (σ.σ. ΗΠΑ) ή ο λαός», μιλώντας για «εξέγερση» που στρέφεται «εναντίον του νεοφιλελεύθερου μοντέλου και εναντίον του νεοαποικιακού κράτους»...

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και εργάτες από κρίσιμους κλάδους της οικονομίας (όπως η εξορυκτική βιομηχανία, σε μια χώρα με μεγάλο φυσικό πλούτο), με βασικά αιτήματα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την ουσιαστική αύξηση των μισθών, το πάγωμα νέων ιδιωτικοποιήσεων που προωθούνται κ.τ.λ.

Τις τελευταίες μέρες ξεχώρισαν πλάνα από αγρότισσες που ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές των Ανδεων έκαναν πορεία στη Λα Πας, προτού ενωθούν για να διαδηλώσουν με οδηγούς και άλλους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες.