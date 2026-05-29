ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Το Ισραήλ στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για σεξουαλικές επιθέσεις σε καιρό πολέμου

2026 The Associated Press. All

Στη μαύρη λίστα κρατών, οργανισμών και άλλων φορέων που ασκούν σεξουαλική βία σε εμπόλεμες περιοχές κατατάσσεται το Ισραήλ από τον ΟΗΕ.

Την απόφαση ανακοίνωσε η Πραμίλα Πάτεν, ειδική αντιπρόσωπος του γγ του ΟΗΕ για τη Σεξουαλική Βία σε Περιοχές Συγκρούσεων, η οποία επικαλέστηκε «βάσιμους λόγους» γι' αυτήν την εξέλιξη. Μεταξύ των ισραηλινών κρατικών φορέων που εντάσσονται στη λίστα αυτή είναι και η κεντρική Αρχή των ισραηλινών φυλακών.

Η εξέλιξη προκάλεσε την οργή της κυβέρνησης του Ισραήλ και του πρέσβη του στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντανόν, ο οποίος έκανε λόγο για «ηθική ντροπή» και «κατάρρευση της αξιοπιστίας του ΟΗΕ».

Στη συνέχεια η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι «παγώνει όλες τις σχέσεις» με το γραφείο του απερχόμενου γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος διανύει το τελευταίο κομμάτι της θητείας του στο αξίωμα. Επιπλέον, ανακοινώθηκε ότι απαγορεύεται να εισέλθει στο Ισραήλ η ειδική αξιωματούχος του ΟΗΕ, Πρ. Πάτεν. Ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι σκοπεύει να δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να καταλάβει το 70% της Γάζας, από το 60% που έχει καταλάβει μέχρι σήμερα με τις πλάτες των ΗΠΑ.

Το ίδιο διάστημα οι ισραηλινές κατοχικές αρχές συνέχισαν τις επιθέσεις και τις διώξεις εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Οχθη.

Χτες Ισραηλινοί στρατιώτες επιτέθηκαν σε γυναίκες και παιδιά στη Χεβρώνα, ενώ στην πόλη Μπέιτα ανακοινώθηκε πως την Τετάρτη κάηκε το σπίτι ενός Παλαιστίνιου μετά από εμπρηστική επίθεση εποίκων.

Επιπλέον, από το βράδυ της Τετάρτης είναι κλειστά πολλά σημεία και φυλάκια ελέγχου της Ραμάλας στη Δυτική Οχθη.

Στη Λωρίδα της Γάζας ο Γολγοθάς επιβίωσης των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων συνεχίστηκε, με τις ισραηλινές επιθέσεις μέσα στο τελευταίο 48ωρο να προκαλούν τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 39. Ο συνολικός απολογισμός των θυμάτων στη Γάζα από τον Οκτώβρη του 2023 είναι τουλάχιστον 72.819 νεκροί και 172.894 τραυματίες.