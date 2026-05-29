ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δίνουν αγωνιστική απάντηση στη βιομηχανία διώξεων

Με κινητοποίηση έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας, σήμερα στις 12 μ., οι βιοπαλαιστές αγρότες της περιοχής δίνουν αγωνιστική απάντηση στο πρωτοφανές κύμα διώξεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους για τις κινητοποιήσεις που έγιναν στην περιοχή και σε όλη τη χώρα το προηγούμενο διάστημα.

Η απόφαση πάρθηκε σε σύσκεψη που οργάνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων ν. Καρδίτσας χθες στον Παλαμά, και στην οποία συμμετείχαν δεκάδες εκπρόσωποι Αγροτικών Συλλόγων και αγροτοκτηνοτρόφοι της περιοχής.

Στο επίκεντρό της βρέθηκαν τα «αγροτοδικεία», οι πληρωμές, αλλά και τα διαχρονικά προβλήματα που ταλανίζουν τους βιοπαλαιστές των χωριών του νομού. Εκφράστηκαν η αγωνία και ο προβληματισμός των βιοπαλαιστών για το υπέρογκο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές των προϊόντων, ενώ επισημάνθηκε ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης που αποσπάστηκαν στα φετινά μπλόκα, για την αναπλήρωση του εισοδήματος. Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη αποζημίωσης στο 100% σε καλλιέργειες που υπέστησαν ζημιές, κυρίως για όσους αναγκάστηκαν να προχωρήσουν φέτος σε επανασπορά στο βαμβάκι, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα τονίστηκε ότι την περίοδο αυτή στέλνονται δεκάδες κλήσεις για δικαστήρια, οι οποίες αφορούν το μεγαλειώδες μπλόκο του φετινού χειμώνα και τις δράσεις που έγιναν κατά τη διάρκειά του. Από τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας αναδείχθηκε η προσπάθεια εκφοβισμού του αγροτικού κινήματος και ποινικοποίησης των αγώνων που δίνουν για την επιβίωσή τους.

Οι ίδιοι σημείωσαν πως τα τελευταία δύο χρόνια παρατηρείται κλιμάκωση της καταστολής, με 13 δικογραφίες προς δίκη στην Καρδίτσα μόνο για τα μπλόκα του 2025! Τόνισαν δε ότι για τα φετινά μπλόκα οι κλήσεις που ξεκίνησαν να έρχονται δεν περιλαμβάνουν μόνο τους αγωνιζόμενους αγρότες, αλλά επεκτείνονται και σε συμμετέχοντες που στήριζαν και ήταν αλληλέγγυοι στον αγώνα των αγροτών, με κριτήρια τις πινακίδες των ΙΧ οχημάτων και όχι μόνο, που φαίνεται να καταγράφηκαν από τις αστυνομικές αρχές. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει συνολικά για τις τελευταίες κινητοποιήσεις δεκάδες έως και εκατοντάδες άτομα, για δικάσιμο ή προανακριτικές διαδικασίες προς δικάσιμο.

Με βάση αυτά, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας ανέδειξαν στη σύσκεψη ότι «από τη μια έχουμε την κυβέρνηση μαζί με τις διωκτικές αρχές να εντατικοποιούν την καταστολή και να ποινικοποιούν τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Αυστηροποιεί τον κώδικα και τις δικαστικές κλήσεις με αμεσότητα πάνω μας, φανερά ενοχλημένη από τον δίκαιο αγώνα που κάνουμε για την επιβίωσή μας ενάντια στις πολιτικές της και της ΚΑΠ της ΕΕ, που μας φτωχοποιούν και μας ξεκληρίζουν».

Και από την άλλη «συνεχίζεται η προκλητική απαλλαγή στελεχών της κυβέρνησης και διαφόρων παραγόντων σε ό,τι αφορά τη διαχείριση στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ουσιαστικά έχουμε την ενεργοποίηση ενός σκληρού νομοθετικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις, με στόχο την τρομοκράτηση και το σταμάτημα των όποιων διεκδικήσεων, επιδιώκοντας να μας φιμώσει».

Ωστόσο, υπογράμμισαν, τέτοιες ενέργειες έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα και δυναμώνουν το αγροτικό κίνημα. Τονίστηκε πως πάγιο αίτημα παραμένει να σταματήσουν οι διαδικασίες διώξεων, η κυβέρνηση να φέρει άμεσα νομοθετική ρύθμιση για παύση τους και την παραγραφή σχετικών αδικημάτων.

Για όλα τα παραπάνω, οι αγρότες της περιοχής αποφάσισαν να συναντηθούν με τα εργατικά σωματεία και τους φορείς της πόλης για να συζητήσουν τη συμπαράστασή τους, να στηρίξουν τις αποφάσεις τους και να πάρουν θέση για να ασκηθεί πίεση προς την κυβέρνηση ώστε να προχωρήσει στη σχετική νομοθετική ρύθμιση, για να σταματήσει κάθε δίωξη σε βάρος των αγωνιζόμενων αγροτών.

Απαράδεκτες διώξεις και στις Σέρρες

Στο μεταξύ, με τη βιομηχανία διώξεων να συνεχίζεται, δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δεκάδων αγροτών για τη συμμετοχή τους σε διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη στις Σέρρες, και συγκεκριμένα στη «Serrexpo».

Χθες το πρωί μάλιστα, που οι αγρότες πήγαν στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών για να πάρουν την ογκωδέστατη δικογραφία, στο πλευρό τους βρέθηκαν Αγροτικοί Σύλλογοι, εργατικά σωματεία και φορείς, εκφράζοντας τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους.

Δέκα μέρες λοιπόν μετά την κινητοποίηση των αγροτών στον Προμαχώνα Σερρών και έπειτα από την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκαν από τα ΜΑΤ, η κυβέρνηση συνεχίζει την καταστολή και την τρομοκράτηση, με δικογραφίες που τους προσάπτουν τον μισό ποινικό κώδικα. Διώκονται για την κινητοποίηση που πραγματοποίησαν για να εκφράσουν την απόγνωσή τους για την αντιαγροτική πολιτική της κυβέρνησης, με αφορμή τη διοργάνωσή της στη «Serrexpo», όπου παρευρέθηκε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Δημήτρης Τσιουλάκος, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας, βρέθηκε δίπλα τους, μεταφέροντάς τους τη στήριξη της Ομοσπονδίας και καταγγέλλοντας την απαράδεκτη αυτή επίθεση, τη στιγμή που όλος ο αγροτικός κόσμος νοσεί, το κόστος παραγωγής εκτινάσσεται συνεχώς, είναι απλήρωτος και δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.

Στην κινητοποίηση παρευρέθηκε και αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής την Αλεξία Μπούμπα, Γραμματέα της Τομεακής Επιτροπής Σερρών.

Κινητοποίηση στην Κοζάνη

Στην Κοζάνη, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν κινητοποίηση το πρωί της Τρίτης έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων της περιοχής.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν παραγωγοί από την Κοζάνη, την Εορδαία, τη Φλώρινα και τα Γρεβενά, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν. Συμμετείχαν ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας, ο Αγροτικός Σύλλογος Γρεβενών, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλώρινας «Οι Πελαγονίτες» και ο Αγροτικός Σύλλογος Κοζάνης - Τσιαρτσιαμπά.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων που τέθηκαν ήταν η καταβολή όλων των εκκρεμών αποζημιώσεων, η επιστροφή, μέσω αναπλήρωσης εισοδήματος, των χρημάτων που χάθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια, η παύση των διώξεων, φτηνότερο αγροτικό πετρέλαιο, μειωμένο κόστος παραγωγής, εγγυημένες τιμές στα προϊόντα, καθώς και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας και αντιμετώπισης των ζωονόσων.