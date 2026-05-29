ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Στηρίζει τον αγώνα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων απαιτώντας άμεσα μέτρα

Τη στήριξή της στον αγώνα που δίνουν οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι, απαιτώντας άμεσα μέτρα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που μεγεθύνονται για τους ίδιους και τις οικογένειές τους και από τις ζωονόσους, απαιτεί η Επιτροπή Περιοχής Πελοποννήσου του ΚΚΕ, μετά και τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε κοινότητα του Δήμου Μεγαλόπολης στην Αρκαδία.

Κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα προδιαγεγραμμένης πορείας, η ΕΠ θυμίζει την αιτία, που είναι ότι «η διαχείριση της ζωονόσου από την κυβέρνηση έχει ως βασικό κριτήριο τη διασφάλιση των κερδών των βιομηχάνων - μεγαλοεξαγωγέων φέτας και όχι την ουσιαστική προστασία της κτηνοτροφικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου». Πρόκειται για πολιτική που, όπως τονίζει, οδήγησε μέσα σε δύο χρόνια, από τα ελληνοτουρκικά σύνορα η νόσος να φτάσει στην καρδιά της Πελοποννήσου, να θανατωθούν περίπου μισό εκατομμύριο αιγοπρόβατα σε όλη τη χώρα, ενώ προηγήθηκαν κρούσματα στην Κορινθία το 2024 με θανάτωση 4.000 αιγοπροβάτων.

Τονίζει ακόμα ότι κράτος και κυβέρνηση έχουν φτάσει στο σημείο να αρνούνται επιστημονικά δεδομένα και πρακτικές, όπως ο εμβολιασμός, ενώ στέκεται και στην κατάσταση των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι «τη νέα εμφάνιση της ευλογιάς στην Πελοπόννησο θα κληθούν να επιτηρήσουν μόλις 22 κτηνίατροι που υπηρετούν στις υπηρεσίες της Περιφέρειας. Ούτε όμως αποσπασματικά μέτρα, όπως οι σταθμοί απολύμανσης οχημάτων που χρηματοδότησε αδρά η Περιφέρεια, μπορούν να σταματήσουν τη διάδοση της ευλογιάς, όπως αποδείχθηκε στην πράξη. Προφανώς, λύση δεν αποτελεί ούτε η επίκληση της "ατομικής ευθύνης" των κτηνοτρόφων, όταν το κράτος δεν λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και επιστημονικά διαθέσιμα μέτρα».

Στηρίζοντας τον αγώνα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων να σώσουν τα κοπάδια με ουσιαστικά μέτρα προστασίας, πλήρη στήριξή τους για την ανασύσταση των κοπαδιών, προβάλλει τις διεκδικήσεις: Αμεση και κατάλληλη στελέχωση των υπηρεσιών που ασχολούνται με την αντιμετώπιση της ευλογιάς, καθώς και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων επιστημονικών μέσων - συμπεριλαμβανομένου του εμβολιασμού - για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου.