Παρασκευή 29 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ
Καθημερινότητα τα στρατιωτικά πλήγματα από τις ΗΠΑ

Νέο στρατιωτικό πλήγμα σημειώθηκε και χτες τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό, όπου οι ΗΠΑ από τον Σεπτέμβρη έχουν αυτο-διοριστεί ...διώκτες των διακινητών ναρκωτικών, έχοντας αναγορεύσει μάλιστα ως σταθερή τους τακτική τις «εξωδικαστικές εκτελέσεις», όπως χαρακτηρίζουν πολλοί τις κινήσεις τους και όχι άδικα.

Δύο ακόμα άτομα έχασαν τη ζωή τους, αυτήν τη φορά μετά από χτύπημα σε σκάφος που φέρεται να ήταν ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Σύμφωνα με ανάρτηση της αρμόδιας διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM), το σκάφος κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκεμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού. «Κατά την επιχείρηση δύο άνδρες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ δεν τραυματίστηκαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ», αναφέρεται.

Τα θύματα τέτοιων επιχειρήσεις των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων φτάνουν πλέον τα 200. Η «αντιμετώπιση των ναρκωτρομοκρατών», όπως περιγράφει η Ουάσιγκτον τον στόχο των στρατιωτικών πληγμάτων που συνεχίζει από τον Σεπτέμβρη, διεξάγεται με φόντο τη στοχευμένη προσπάθεια του αμερικανικού μεγάλου κεφαλαίου να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική του επιρροή σε όλη τη Λατινική Αμερική, με όλα τα μέσα και σε όλα τα πεδία: Από διπλωματικά (όπως δείχνουν και τα νέα διακρατικά σχήματα που συστάθηκαν πρόσφατα, με κυβερνήσεις όπου κυριαρχούν πολιτικές δυνάμεις που συμμαχούν με τον Τραμπ) μέχρι και στρατιωτικά, όπως έδειξε η επίθεση στη Βενεζουέλα τον περασμένο Γενάρη, αλλά και η αυξανόμενη επιθετικότητα κατά της Κούβας και του ηρωικού λαού της.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Τους όρους της ΕΕ για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία συζήτησαν οι ΥΠΕΞ
 Νέες απειλές για γενίκευση των συγκρούσεων στη σκιά της διαπραγμάτευσης που συνεχίζεται
Τουλάχιστον 19 νεκροί από τον καύσωνα
Στηρίζει τα εγκληματικά σχέδια των ΗΠΑ εναντίον της Κούβας
Το Ισραήλ στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για σεξουαλικές επιθέσεις σε καιρό πολέμου
Ισραηλινές επιθέσεις με στόχο αμάχους
 Ανακοίνωσε αποδέσμευση κονδυλίων για τη Βουλγαρία
Να απελευθερωθούν άμεσα ο ΓΓ και τα στελέχη του ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό)
 Στρώνεται έδαφος και για επέμβαση του στρατού
 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ