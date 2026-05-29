ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Καθημερινότητα τα στρατιωτικά πλήγματα από τις ΗΠΑ

Νέο στρατιωτικό πλήγμα σημειώθηκε και χτες τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στον Ειρηνικό, όπου οι ΗΠΑ από τον Σεπτέμβρη έχουν αυτο-διοριστεί ...διώκτες των διακινητών ναρκωτικών, έχοντας αναγορεύσει μάλιστα ως σταθερή τους τακτική τις «εξωδικαστικές εκτελέσεις», όπως χαρακτηρίζουν πολλοί τις κινήσεις τους και όχι άδικα.

Δύο ακόμα άτομα έχασαν τη ζωή τους, αυτήν τη φορά μετά από χτύπημα σε σκάφος που φέρεται να ήταν ύποπτο για μεταφορά ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Σύμφωνα με ανάρτηση της αρμόδιας διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων (SOUTHCOM), το σκάφος κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκεμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού. «Κατά την επιχείρηση δύο άνδρες ναρκωτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ δεν τραυματίστηκαν στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ», αναφέρεται.

Τα θύματα τέτοιων επιχειρήσεις των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων φτάνουν πλέον τα 200. Η «αντιμετώπιση των ναρκωτρομοκρατών», όπως περιγράφει η Ουάσιγκτον τον στόχο των στρατιωτικών πληγμάτων που συνεχίζει από τον Σεπτέμβρη, διεξάγεται με φόντο τη στοχευμένη προσπάθεια του αμερικανικού μεγάλου κεφαλαίου να αναβαθμίσει τη γεωπολιτική του επιρροή σε όλη τη Λατινική Αμερική, με όλα τα μέσα και σε όλα τα πεδία: Από διπλωματικά (όπως δείχνουν και τα νέα διακρατικά σχήματα που συστάθηκαν πρόσφατα, με κυβερνήσεις όπου κυριαρχούν πολιτικές δυνάμεις που συμμαχούν με τον Τραμπ) μέχρι και στρατιωτικά, όπως έδειξε η επίθεση στη Βενεζουέλα τον περασμένο Γενάρη, αλλά και η αυξανόμενη επιθετικότητα κατά της Κούβας και του ηρωικού λαού της.