Παρασκευή 29 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 18
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΕΡΝΗ.- Ελβετός 31 ετών τραυμάτισε χθες τρία άτομα με μαχαίρι στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται, όμως τα στιγμιότυπα που μεταδόθηκαν από τα ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν έναν άνδρα με μακριά μαλλιά, σκούρο μπλουζάκι και σορτς να τρέχει μπροστά από τον σταθμό φωνάζοντας «Allah Akbar». Τα τρία θύματα είναι ελβετικής εθνικότητας, 28, 43 και 52 ετών, και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

ΡΙΑΝΤ - ΑΝΤΕΝ.- Απεβίωσε χτες στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σε ηλικία 81 ετών, ο τέως Πρόεδρος και στρατιωτικός ηγέτης της Υεμένης, Αμπντ Ράμπο Μανσούρ Χάντι.

ΝΑΪΡΟΜΠΙ.- Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας στοίχισε τη ζωή σε 16 μαθήτριες, ανακοίνωσε χτες η αστυνομία, προσθέτοντας πως έχουν τραυματιστεί άλλες 79 κατά την προσπάθεια απομάκρυνσής τους από το οικοτροφείο.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Ποινική έρευνα σε βάρος της Ελίζαμπεθ Τζιν Κάρολ, άλλοτε χρονικογράφου του περιοδικού «Elle», η οποία είχε κατηγορήσει τον Ντόναλντ Τραμπ για σεξουαλική επίθεση, ανακοινώθηκε ότι έχει αρχίσει να διενεργείται από εισαγγελείς του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης. Η νέα επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της 82χρονης χρονικογράφου και συγγραφέα γίνεται για να εξακριβωθεί αν διέπραξε ψευδορκία σε καταθέσεις της κατά τη διάρκεια δύο αστικών διαδικασιών που κίνησε σε βάρος του νυν Προέδρου.

    

