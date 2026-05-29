Παρασκευή 29 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ
Να απελευθερωθούν άμεσα ο ΓΓ και τα στελέχη του ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό)

Ανακοίνωση για τις συλλήψεις και διώξεις Ινδών κομμουνιστών

Σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ καταγγέλλει τη σύλληψη του ΓΓ της ΚΕ, στελεχών και μελών του ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό) και απαιτεί την άμεση απελευθέρωσή τους.

Σημειώνει αναλυτικά: «Στις 27 Μάη 2026 πραγματοποιήθηκε επιδρομή των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας στο σπίτι του Pinarayi Vijayan, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό) και πρώην κυβερνήτη της Κεράλα. Αμεσα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση αλληλεγγύης, που χτυπήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνέλαβαν μεταξύ άλλων τους Μ. Α. Baby, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό), Ashok Dhawale, Mariam Dhawale και Vijoo Krishnan, μέλη του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό), καθώς και άλλα μέλη της ΚΕ και στελέχη του Κόμματος.

Το ΚΚΕ καταγγέλλει απερίφραστα τις συλλήψεις και απαιτεί την άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων.

Εκφράζουμε τη μαχητική μας αλληλεγγύη στο ΚΚ Ινδίας (Μαρξιστικό), στα μέλη, στα στελέχη και στον Γενικό του Γραμματέα.

Καταγγέλλουμε τη σχεδιασμένη προσπάθεια της αντιδραστικής αστικής κυβέρνησης της Ινδίας να καταστείλει την πάλη των κομμουνιστών και να επιβάλει καθεστώς διώξεων, ώστε να υλοποιήσει ανεμπόδιστα την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των καπιταλιστικών ομίλων.

Αμεσα να απελευθερωθούν όλοι οι συλληφθέντες!

Κάτω τα χέρια από τους Ινδούς κομμουνιστές!».

    

