ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER

Kαθοριστικό 4ο ραντεβού

Σε κομβικό σημείο φτάνει σήμερα η κόντρα για τον τίτλο στη Handball Premier ανδρών, με τους δύο φιναλίστ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, να αναμετρούνται στην αίθουσα «Γεώργιος Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ (19.00 - EΡΤ2 Σπορ), στον τέταρτο τελικό. Θυμίζουμε ότι στον τρίτο τελικό επικράτησε ο Ολυμπιακός με 36-30, έκανε το 2-1 στη σειρά και θέλει άλλη μια νίκη για να αναδειχθεί πρωταθλητής.

Μάλιστα οι «ερυθρόλευκοι» με δύο συνεχόμενες νίκες ανέτρεψαν το 0-1 υπέρ της ΑΕΚ από τον πρώτο τελικό, και σήμερα θέλουν να τελειώσουν την υπόθεση τίτλος. Από την πλευρά της η γηπεδούχος «Ενωση» - που, σημειωτέον, εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία του τρίτου τελικού - βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και παίζει το τελευταίο της «χαρτί» για να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του τίτλου.

Υπενθυμίζεται ότι εφόσον χρειαστεί πέμπτος τελικός θα γίνει με γηπεδούχο τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα έδρας λόγω καλύτερης βαθμολογικής θέσης στην κανονική περίοδο.