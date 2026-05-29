CONFERENCE LEAGUE

Ιστορικό τρόπαιο για την Κρίσταλ Πάλας

Σε μια ιστορική επιτυχία έφτασε η Κρίσταλ Πάλας, κατακτώντας το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στα 120 χρόνια ύπαρξής της, και μάλιστα στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή για την ομάδα του Λονδίνου. Στον τελικό της διοργάνωσης, στη Λειψία της Γερμανίας, η Πάλας επικράτησε 1-0 της ισπανικής Ράγιο Βαγιεκάνο, σε ένα ματς χωρίς πολλές σπουδαίες φάσεις, με το γκολ του Ματετά στο 57' να αποδεικνύεται πολύτιμο για την αγγλική ομάδα.

Να σημειωθεί ότι με την επικράτησή της στο φετινό Conference League η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε τον τρίτο τίτλο στην Ιστορία της, και μάλιστα σε διάστημα μόλις ενός χρόνου: Οι «αετοί» του Λονδίνου στέφθηκαν Κυπελλούχοι Αγγλίας τον Μάη του 2025 και τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς κατέκτησαν και το αγγλικό Super Cup. Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι η Πάλας έγινε η τρίτη αγγλική ομάδα μετά τη Γουέστ Χαμ και την Τσέλσι (και οι τρεις μάλιστα είναι από το Λονδίνο) που κατακτά το τρόπαιο του Conference League στα 5 χρόνια ύπαρξης του θεσμού. Τις άλλες δύο χρονιές τον τίτλο κατέκτησαν η Ρόμα και ο Ολυμπιακός.