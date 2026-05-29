Παρασκευή 29 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
WATER POLO LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δεύτερο ραντεβού στον Λαιμό

Δεύτερη «πράξη» σήμερα στους τελικούς της Water Polo League γυναικών, με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λαιμού (17.00 - ΕΡΤ2 Σπορ). Οι «ερυθρόλευκες» προηγούνται 1-0 στη σειρά χάρη στη νίκη τους στον συγκλονιστικό πρώτο τελικό, 15-13 στα πέναλτι (11-11 η κανονική διάρκεια).

Στον σημερινό δεύτερο τελικό ο Ολυμπιακός επιδιώκει να κάνει το 2-0, που θα τον φέρει μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ η γηπεδούχος Βουλιαγμένη, με οδηγό την καλή εμφάνισή της - παρά την ήττα - στον πρώτο τελικό, όπου έβαλε αρκετή πίεση στις αντιπάλους της, θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά και να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της για τον τίτλο.

    

