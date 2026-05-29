WATER POLO LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Δεύτερο ραντεβού στον Λαιμό

Δεύτερη «πράξη» σήμερα στους τελικούς της Water Polo League γυναικών, με τη Βουλιαγμένη να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο κολυμβητήριο του Λαιμού (17.00 - ΕΡΤ2 Σπορ). Οι «ερυθρόλευκες» προηγούνται 1-0 στη σειρά χάρη στη νίκη τους στον συγκλονιστικό πρώτο τελικό, 15-13 στα πέναλτι (11-11 η κανονική διάρκεια).

Στον σημερινό δεύτερο τελικό ο Ολυμπιακός επιδιώκει να κάνει το 2-0, που θα τον φέρει μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ η γηπεδούχος Βουλιαγμένη, με οδηγό την καλή εμφάνισή της - παρά την ήττα - στον πρώτο τελικό, όπου έβαλε αρκετή πίεση στις αντιπάλους της, θέλει να ισοφαρίσει τη σειρά και να διατηρήσει ακέραιες τις ελπίδες της για τον τίτλο.