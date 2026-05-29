Η ώρα του τροπαίου στη Βουδαπέστη

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και η Αρσεναλ, ξανά φιναλίστ μετά από 20 χρόνια, είναι οι δύο ομάδες που διεκδικούν το τρόπαιο του Champions League και την κορυφή της Ευρώπης, αύριο Σάββατο στον τελικό στη Βουδαπέστη, στην «Πούσκας Αρίνα» (19.00 - Cosmote Sport 1).

Η ομάδα του Παρισιού θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, να κατακτήσει το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση και να γίνει μόλις η ένατη ομάδα στην Ιστορία του Κυπέλλου Πρωταθλητριών - Champions League που αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Από την πλευρά τους οι «κανονιέρηδες» του Λονδίνου, στη δεύτερη παρουσία τους σε τελικό Champions League μετά το 2006, θέλουν αυτήν τη φορά να «πιουν νερό» και να στεφθούν πρωταθλητές Ευρώπης, κατακτώντας έτσι το δεύτερο ευρωπαϊκό τους τρόπαιο, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων το 1994.