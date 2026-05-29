ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κινητοποίηση για τα προβλήματα του υγρού στίβου

Μεγάλη κινητοποίηση για την κατάσταση στον υγρό στίβο στη Θεσσαλονίκη οργανώνουν την Τετάρτη 3 Ιούνη, στις 7 μ.μ. μπροστά στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο, αθλητές, γονείς, προπονητές και αθλητικοί σύλλογοι. Θα ακολουθήσουν συμβολικός αποκλεισμός της οδού Μαρίας Κάλλας και πορεία.

Η κινητοποίηση διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Επιτροπής Γονέων Αθλητών Υγρού Στίβου Θεσσαλονίκης, και αγκαλιάστηκε πλατιά από τους φορείς που διεκδικούν την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης, όπως και ενίσχυση των υποδομών υγρού στίβου στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.

Μετά το κλείσιμο του Εθνικού Κολυμβητηρίου τον Μάρτη του 2025, εκατοντάδες αθλητές της κολύμβησης, της υδατοσφαίρισης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης και των καταδύσεων αναγκάζονται να προπονούνται στα δύο εναπομείναντα κολυμβητήρια της πόλης, υπό ασφυκτικές και επικίνδυνες συνθήκες. Η υπερφόρτωση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων έχει δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και υγιεινής για αθλητές και παιδιά, ενώ αποκλείει την ένταξη νέων παιδιών στον αθλητισμό και πλήττει σημαντικά τα αθλητικά σωματεία της πόλης.

Η πρόεδρος των ΕΑΚΘ σε δηλώσεις της επικαλείται ότι το Εθνικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό επ' αόριστον, και ότι για την πλήρη αποκατάστασή του απαιτούνται πάνω από 6 εκατ. ευρώ.

«Να ανεγερθούν τώρα σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με βάση τις ανάγκες για μαζική άθληση της νεολαίας και του λαού της Θεσσαλονίκης», απαιτεί το Σωματείο Εργαζόμενων Γυμναστών - Προπονητών Θεσσαλονίκης, που στηρίζει την κινητοποίηση.

Αναδεικνύει ότι όλος ο κόσμος του αθλητισμού βιώνει εδώ και χρόνια τα τεράστια προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης, την υποστελέχωση σε προσωπικό συντήρησης και καθαριότητας, τις ελλείψεις σε βασικές ανάγκες των αθλητών. Και τονίζει πως τα προσωρινά «μπαλώματα» της κυβέρνησης εκ του αποτελέσματος μετακυλούν το βάρος και το κόστος σε γονείς και αθλητές. «Για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι η κατάσταση αυτή οφείλεται στη συνειδητή πολιτική που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, η ΓΓΑ και το υπουργείο Αθλητισμού, που θεωρούν κόστος τη στήριξη του αθλητισμού, γι' αυτό και η αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν αποτελεί γι' αυτούς προτεραιότητα. Τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητές και οι προπονητές έχουν ανάγκη στον 21ο αιώνα από ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις, που να ανταποκρίνονται σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για να υποδέχονται αθλητές και αθλούμενους, μέσα από ολοκληρωμένες μελέτες που να εξασφαλίζουν χώρους αποδυτηρίων, πρόσβαση σε ΑμεΑ, μόνιμο ιατρικό προσωπικό, προπονητές κ.ά.», σημειώνει.