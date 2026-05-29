«Δεκαοχτώ Ενάτου» στο Θέατρο Βράχων

Τοβασισμένο σε ιδέα και ερμηνεία τηςσε σκηνοθεσία και δραματουργία τουείναι ένας μονόλογος αγωνίας και αγώνα που έρχεται στιςστο

Στο επίκεντρο της παράστασης βρίσκονται η εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, η δολοφονία του Παύλου Φύσσα και η εμβληματική δίκη της ναζιστικής οργάνωσης.

Στοιχεία από αληθινές μαρτυρίες και πραγματικά περιστατικά μπλέκονται μέσα από τη μυθοπλασία με το κοινωνικό ψυχογράφημα ενός κοριτσιού που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σ' ένα ακροδεξιό έγκλημα, με αποτέλεσμα να αλλάξει η ζωή της και να βρεθεί μπροστά σε αδυσώπητα διλήμματα.

Η ηρωίδα στο «Δεκαοχτώ Ενάτου» δεν είναι αήττητη, ατρόμητη, γυαλιστερή. Είναι δικός μας άνθρωπος, γειτόνισσα, φίλη, αδελφή, που παλεύει με τους φόβους της, τώρα, λίγες ώρες πριν την κατάθεσή της στη δίκη για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.