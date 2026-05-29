«Η Απόσταση»

Βρισκόμαστε στο έτος 2077, στον καιρό της «Τρίτης Κατάρρευσης»: Η όπερα του Σίδνεϊ είναι χώρος επισκέψιμος για υποβρύχιες καταδύσεις, οικολογικές καταστροφές εξαφανίζουν πόλεις και ανθρώπους, τα «Εταιρικά Εθνη» έχουν αποκτήσει την απόλυτη δύναμη, οι «δημοκρατίες» δέχονται επίθεση από «ολιγαρχικές» δυνάμεις. Οι πλούσιες οικογένειες βρίσκουν τον τρόπο εξόδου τους από αυτήν τη δυστοπική πραγματικότητα αποικίζοντας τον Αρη, επιλέγοντας και κάποιους «κοινούς θνητούς» που κατέχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να κάνουν τη ζωή στον κόκκινο πλανήτη βιώσιμη. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, η θεατρική σκηνή - ένας περιστρεφόμενος δίσκος - χωρίζεται με έναν ιδιότυπο ισημερινό από ξεριζωμένα ξερά δέντρα και έναν βράχο. Από τη μία του μεριά, ο πατέρας (ο καταπληκτικός υποκριτικά Adama Diop), ένα πικάπ και βιβλία. Από την άλλη, η κόρη (Alisson Dechamps) και μια μικρή σφαιρική κάψουλα με ένα δέντρο από τη Γη.

Ο ένας δουλεύει ως γιατρός σε ένα νοσοκομείο, η άλλη στη «Novus», μια πολυεθνική «εγκληματιών» που έχει αναλάβει τον αποικισμό στον Αρη. Η απόσταση μεταξύ τους είναι μεγάλη. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, ζουν σε διαφορετικούς πλανήτες. Ο πατέρας προσπαθούσε πάντα να προστατέψει την κόρη του - φοβάται για εκείνην από αγάπη. Η κόρη φοβάται την αγάπη. Ο πατέρας ανήκει στην (τελευταία;) γενιά της ανθρωπότητας που θέλει να διαφυλάξει τη μνήμη, που ελπίζει ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει, που οι ελπίδες του προσκρούουν στην αδικία αλλά επιμένουν. Η κόρη ανήκει στη γενιά που πιστεύει ότι «δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο, αλλά κόσμο»:

«Για αιώνες στη Γη χρησιμοποιούσατε τις πέτρες των ερειπίων για να προσπαθήσετε να χτίσετε κάτι νέο. Πάντα τις ίδιες πέτρες. Τις πέτρες της μνήμης, της Ιστορίας. Ολα κατέρρευσαν, και εσείς ψάχνατε μέσα στα ερείπια για τις πέτρες που θα σας βοηθούσαν να χτίσετε έναν καλύτερο κόσμο (...) αλλά χωρίς να βλέπετε ότι αυτές οι πέτρες είναι καταδικασμένες, όπως και όλα όσα χτίζατε με αυτές».

Ο χρόνος που έχουν για να καλύψουν αυτήν τη γονεϊκή, υπαρξιακή και ηθική απόσταση είναι 302 μέρες, καθώς τότε η κόρη θα γίνει μία από τους «Επιλήσμονες»: Θα λάβει ένα χημικό κοκτέιλ και, σύμφωνα με το «Πρωτόκολλο της Λήθης», θα ξεχάσει τα πάντα - μέσα σε αυτά και τον πατέρα της. Θα μπορεί να κρατήσει μόνο τις δεξιότητές της. Ο τρόπος να καλύψουν την απόσταση είναι μέσω ανταλλαγής φωνητικών μηνυμάτων σε επιστολική μορφή.

Η σκηνή μέχρι το τέλος θα συνεχίσει να περιστρέφεται σαν πλανήτης, σαν δείκτης ρολογιού, σαν δίνη συναισθημάτων, αναμνήσεων και αποφάσεων, σαν τον δίσκο που παίζει στο πικάπ το αγαπημένο τους τραγούδι, το μελαγχολικό «Sonhos» («Ονειρα») του Caetano Veloso (διόλου τυχαία επιλογή), του οποίου οι στίχοι θα είναι ο πυρήνας και της τελευταίας επιστολής του πατέρα, όταν πια η μνήμη της κόρης έχει σβήσει:

«Θέλω μόνο να βρεις τον εαυτό σου / Η νοσταλγία (Saudade) τελικά είναι καλό πράγμα / Καλύτερο από το να περπατάς άδειος. Η ελπίδα είναι ένα δώρο που έχω μέσα μου (...) Εχω ένα όνειρο στα χέρια μου / Αύριο θα είναι μια νέα μέρα».

Ο Τιάγκο Ροντρίγκες για μία ακόμα φορά παρουσίασε μια παράσταση - μάθημα δραματουργίας και σκηνοθεσίας. Δεν είναι τυχαίο που τα τελευταία χρόνια οι παραστάσεις του στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών και στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου γίνονται το θέμα της θεατρικής χρονιάς. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ της Αβινιόν έχει ένα προσωπικό στίγμα, το οποίο ωστόσο δεν προεξέχει του περιεχομένου του. Καταφέρνει να επεκτείνει μια οικογενειακή ιστορία σε κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα, κάνοντας το θέμα του τόσο οικείο και εμάς σαν μέλη μιας μεγάλης οικογένειας: Της ίδιας της ανθρωπότητας. Χωρίς ίχνος αμετροέπειας ή εντυπωσιασμού, επιλέγοντας με ακρίβεια όσα δραματουργικά ή σκηνικά μέσα είναι απαραίτητα, μετατρέπει με μαεστρία τον καθημερινό λόγο σε φιλοσοφικό στοχασμό, συναίσθημα και σκέψη. Διαμορφώνει με ζηλευτό τρόπο τους χαρακτήρες του: Δεν υπάρχει «καλός» και «κακός». Οι διάλογοί του αποτελούν μια αλλεπάλληλη αντίκρουση επιχειρημάτων, όπου το κοινό καλείται να σκεφτεί κριτικά. Πρώτα απ' όλα, όμως, γίνεται φανερή η ικανότητά του να εξετάζει και να δουλεύει το περιεχόμενό του σε βάθος, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και την κοινωνική συνείδηση στη συγκεκριμένη κάθε φορά συγκυρία. Γι' αυτό είναι τόσο διεισδυτικό.

Ποιο είναι όμως αυτό το περιεχόμενο; Η αστική δημοκρατική Ευρώπη και τα ιδανικά της απειλούνται και πρέπει πάση θυσία να σωθούν. Τα διλήμματα και οι αντιφάσεις ανάμεσα στα ηθικά και λογικά επιχειρήματα κάθε πλευράς, που συζητήσαμε πριν, καταλήγουν σε δύο πόλους. Στην παράστασή του «Η Καταρίνα και η ομορφιά να σκοτώνεις φασίστες» («Στέγη», 2023) το ερώτημα ήταν: «Αν η δημοκρατία ανέχεται τους εχθρούς της (φασίστες), εκείνοι θα την καταστρέψουν. Τους εξοντώνουμε βίαια για να προλάβουμε το κακό ή η ίδια η βία μάς μετατρέπει σε αυτό που πολεμάμε;». Στο «Hecuba, not Hecuba» (Φεστιβάλ Αθηνών, 2024) το δίλημμα ήταν: «Περιμένεις τον θεσμό της Δικαιοσύνης, που σε προδίδει, ή γίνεσαι εσύ "βάρβαρος" για να τιμωρήσεις το κακό;». Στην «Απόσταση» το ερώτημα είναι: «Μπορεί να υπάρξει ένα νέο ξεκίνημα για την ανθρωπότητα αν απαρνηθούμε την ταυτότητα και τη μνήμη μας;». Φυσικά, το πλαίσιο θεωρείται δεδομένο: Η ευρωπαϊκή ταυτότητα, η ευρωπαϊκή μνήμη, και το όποιο «νέο ξεκίνημα» λογίζεται ως περιφρούρησή τους. Ολα τα χαρίσματα που περιγράψαμε νωρίτερα μας κάνουν να ψάχνουμε ανάμεσα σε δύο πόλους που νιώθουμε πως είναι το κρίσιμο δίλημμα της εποχής. Νιώθουμε την ανάγκη να πάρουμε θέση, εν τέλει, με τη μία ή την άλλη πλευρά. Ομως κάθε πλευρά είναι αστική και, κατά συνέπεια, αντίστοιχα είναι και τα διλήμματα. Ετσι, όποια απάντηση και να διαλέξεις, το πλαίσιο παραμένει το ίδιο: Η αστική (σοσιαλ)δημοκρατία είναι η αρχή και το τέλος.

«By heart»

Η δημοκρατία, απαλλαγμένη από το «βάρος» της ταξικότητάς της, από τη σύνδεσή της με το καπιταλιστικό κράτος της βίας και της εκμετάλλευσης, παρουσιάζεται σαν ένα οντολογικό ζητούμενο, ταυτόσημο με την έννοια της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της διανόησης που στέκεται απέναντι στους «ολοκληρωτισμούς», περιεχόμενο που γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο στην παράσταση «By heart» του Τιάγκο Ροντρίγκες, που παρουσιάστηκε τώρα για δεύτερη φορά στη «Στέγη».

«Οταν δέκα άτομα αποστηθίσουν ένα ποίημα, η KGB, η CIA ή η Γκεστάπο δεν μπορούν να κάνουν τίποτα». Δέκα θεατές προσκαλούνται επί σκηνής για να απομνημονεύσουν στίχους από το «Σονέτο 30» του Σαίξπηρ, το οποίο διακειμενικά συνδέεται με κείμενα και ιστορίες συγγραφέων όπως ο Μπόρις Πάστερνακ, ο Ρέι Μπράντμπερι, ο Τζορτζ Στάινερ, ο Γιόζεφ Μπρόντσκι, ο Οσιπ και η Ναντιέζντα Μάντελσταμ. Εκτός από το απόσπασμα από το «Φαρενάιτ 451», όλο το παραστασιακό κείμενο έχει να κάνει με τη μνήμη ως μορφή αντίστασης στην «ανελευθερία» και το «κυνήγι των διανοουμένων» στη Σοβιετική Ενωση: Γκούλαγκ, «ο Ζντάνοφ, ο σταλινιστής πολιτικός εγκληματίας», ο «πατερούλης Στάλιν», ο σοσιαλισμός ως δυστοπία χειρότερη και από το 2077 της «Απόστασης», η κομμουνιστική ιδεολογία ως «ο μεγαλύτερος φασισμός».

Στο περιεχόμενο υποτάσσεται η μορφή, η οποία στη συγκεκριμένη παράσταση θυμίζει περισσότερο τη θητεία του Ροντρίγκες στη φλαμανδική θεατρική ομάδα tg STAN. Η σύνδεση οικογένεια - κοινωνία πραγματοποιείται μέσα από την προσωπική ιστορία του δημιουργού και της γιαγιάς του. Εδώ, παραστασιακά, τα πράγματα είναι πιο πρόδηλα, η «κριτική σκέψη» πάει στην άκρη και κυριαρχούν το συναίσθημα και το βίωμα. Ο αντικομμουνισμός καταπίνεται αμάσητος, όπως η γκοφρέτα με τυπωμένο το Σονέτο που τρώνε οι θεατές επί σκηνής.

«Στους καιρούς των αποφάσεων, και η Τέχνη πρέπει να αποφασίσει», έλεγε ο αγαπημένος Μπέρτολτ. Αυτή η ανάγκη δεν είναι κρίσιμη μόνο για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού, αλλά και για τη διατήρησή του. Με πρόθεση ή μη (ελάχιστη σημασία έχει), το θέατρο του Ροντρίγκες είναι (μέχρι στιγμής) ένα εξαιρετικό παράδειγμα στρατευμένης τέχνης που αντανακλά την κυρίαρχη ιδεολογία, αλλά και τις αντιπαραθέσεις μέσα στην ίδια την αστική τάξη στα ζητήματα διαχείρισης και την αντανάκλασή τους στη συνείδηση της κοινωνίας. Και γι' αυτό αξίζει να το βλέπουμε και να το μελετάμε: Πολιτικά και καλλιτεχνικά.

Θ. Α.