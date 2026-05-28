ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στην Εντατική εργαζόμενος από ανακοπή την ώρα της δουλειάς

Να οργανώσουν την πάλη τους για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, για πλήρη και ουσιαστική εξασφάλιση της υγείας τους και της ασφαλούς παροχής της εργασίας τους, καλεί τους εργαζόμενους η «Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης με αφορμή το σοβαρό καρδιακό επεισόδιο που υπέστη εργάτης καθαριότητας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, κατά τη διάρκεια της αποκομιδής στο κέντρο της πόλης.

Σε ανακοίνωσή της στέκεται στη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι του δήμου, κυρίως στην καθαριότητα, τονίζοντας ότι η κατάσταση με τα εργατικά «ατυχήματα» όλο και χειροτερεύει, ενώ η δημοτική αρχή «σφυρίζει αδιάφορα».

Θυμίζει ότι πριν δύο μήνες, με αφορμή άλλο «ατύχημα» στο ΣΜΑ είχε αναδείξει τις ευθύνες της και την καλούσε να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. «Στην πράξη απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι στην προτεραιότητά τους αυτά τα ζητήματα. Δεν τους "ταρακούνησε" ούτε η αύξηση των εργατικών "ατυχημάτων" το 2025 κατά 35,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ούτε ότι το 1/4 αυτών αφορά εργαζόμενους 60 έως 67 ετών», σημειώνει η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Προσθέτει δε ότι μόλις πριν έναν μήνα είχε θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα, όπως για τα ΜΑΠ και τις προληπτικές εξετάσεις στους εργαζόμενους, που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όμως η δημοτική αρχή είχε απαντήσει με γενικούρες, όπως ότι οι εξετάσεις θα γίνουν «κάποια στιγμή» στο μέλλον.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» θέτει λοιπόν το εξής σοβαρό ερώτημα: «Αν είχαν γίνει οι προληπτικές ιατρικές εξετάσεις σε όλους τους εργαζόμενους και ειδικά σε αυτούς με βαριά εργασία και εντατικοποίηση, όπως οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, θα μπορούσε να αποσοβηθεί το παραπάνω εργατικό "ατύχημα"; Η απάντηση είναι προφανής. Για τη διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης όμως δεν είναι αυτά τα επείγοντα ζητήματα για να προκαλέσει έκτακτες συσκέψεις με φορείς, να διεκδικήσει από την κυβέρνηση κονδύλια, περισσότερες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κ.ά. Οι προτεραιότητές της είναι άλλες και αφορούν τη στήριξη της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον Τουρισμό, στις Κατασκευές κ.α.».