ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχείς ισραηλινές επιδρομές στον λαό που φυτοζωεί

Ανάμεσα σε βουνά ερειπίων, την πλήρη καταστροφή όλων των βασικών υποδομών και εγκλωβισμένοι σε ακραία φτώχεια, περίπου 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας προσπάθησαν με όσα λιγοστά διέθεταν να γιορτάσουν χτες τη μουσουλμανική «Γιορτή της Θυσίας» (Eid al Adha).

Η ξεχωριστή μέρα ωστόσο αμαυρώθηκε από τη συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων κατά παράβαση της υποτιθέμενης «εκεχειρίας» που έχει τεθεί σε ισχύ από τον Οκτώβριο του 2025. Ενα από τα θύματα των επιθέσεων αυτών ήταν ο νέος αρχηγός της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, (Ταξιαρχίες Ezzedine al Qassam) Μοχάμεντ Οντέχ, που εξοντώθηκε από επίθεση του κατοχικού στρατού περίπου 15 μέρες μετά τον διορισμό του. Επίσης χτες αναφέρθηκε ο θάνατος τεσσάρων άλλων Παλαιστινίων και ο τραυματισμός πέντε αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό θυμάτων σε πάνω από 72.803 νεκρούς και 172.855 τραυματίες.

Στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ και παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και περιορισμούς των ισραηλινών αρχών, περίπου 140.000 Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στον χώρο εντός και εκτός του τεμένους αλ Ακσα για τη «Γιορτή της Θυσίας». Οι περισσότεροι προσκυνητές εισήλθαν στον χώρο από την «Πύλη των Λεόντων» (Asbat Gate).

Νωρίτερα στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Οχθης είχε αναφερθεί ο θάνατος ενός Παλαιστίνιου από ισραηλινά πυρά, δίχως να γίνουν γνωστές άλλες πληροφορίες.

Παιχνίδια με τη λεγόμενη ανοικοδόμηση

Το ίδιο 24ωρο η βρετανική εφημερίδα «Financial Times» αποκάλυψε σε ρεπορτάζ ότι τα ταμεία του λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ για τη Γάζα είναι «άδεια» και πως δεν γέμισαν τελικά με λεφτά από τις υποσχέσεις που είχαν δώσει για δισ. δολάρια χώρες - μέλη του φορέα για τη λεγόμενη «ανοικοδόμηση» και τελική μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε προτεκτοράτο των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Το «Συμβούλιο της Ειρήνης» συγκροτήθηκε τον περασμένο Γενάρη. Κάποιες λίγες δωρεές έγιναν απευθείας σε λογαριασμό της αμερικανικής τράπεζας JP Morgan, αλλά τα ταμεία του «Συμβουλίου Ειρήνης» στο οποίο προεδρεύει ο Πρόεδρος Τραμπ είναι κυριολεκτικά άδεια, παρότι ο ίδιος ο Αμερικανός ηγέτης είχε ανακοινώσει πως οι ΗΠΑ θα συμβάλουν με 10 δισ. και πως θα έβαζαν τουλάχιστον από ένα δισ. δολάρια η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ...

Αυτά όταν έκθεση που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο από ειδικούς σε ΟΗΕ και ΕΕ ανέφερε πως η Γάζα θα χρειαστεί πάνω από μία δεκαετία για την ανοικοδόμησή της και πως το κόστος ξεπερνά τα 71 δισ. δολάρια.