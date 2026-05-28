ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Καταγγελίες για υβριδικές επιθέσεις και ανακύκλωση πληροφοριών για ενδεχόμενη συμφωνία

Τις διαβουλεύσεις με στελέχη της κυβέρνησής του στον Λευκό Οίκο και στρατηγούς του Πενταγώνου εντείνει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Στόχος του παραμένει το κλείσιμο μιας συμφωνίας με το Ιράν, η οποία θα συγκαλύψει προσωρινά το πραγματικό εύρος των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στη σύγκρουση αυτή, ενόψει και των επικείμενων αμερικανικών ενδιάμεσων βουλευτικών και άλλων εκλογών του ερχόμενου Νοέμβρη.

Οι ιρανικές επιφυλάξεις

Από την άλλη μεριά, οι Ιρανοί «Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης» θεωρούν «δύσκολη» την επαναφορά του πολέμου από τη μεριά των ΗΠΑ και του Ισραήλ «λόγω αδυναμίας του εχθρού». Διαμηνύουν εντούτοις ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης το ιρανικό έδαφος «θα γίνει ο τάφος των επιτιθέμενων δυνάμεων». Με αφορμή τις επιθέσεις που έκαναν αργά το βράδυ οι ΗΠΑ σε περιοχές του νότιου Ιράν, με το πρόσχημα της απόπειρας τοποθέτησης θαλάσσιων ναρκών, Ιρανοί αξιωματούχοι επανέλαβαν ότι η εμπιστοσύνη τους στις ΗΠΑ είναι «μηδενική» και ότι οι τελευταίες επιθέσεις συνιστούν «κατάφωρη παραβίαση» της εύθραυστης εκεχειρίας που παραμένει σε ισχύ από τις 7 Απρίλη.

Παράλληλα ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ανακοίνωσε ότι ο οικονομικός πόλεμος με τις ΗΠΑ έχει γίνει το βασικό «πεδίο σύγκρουσης», κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ πως κάνει ό,τι μπορεί για να βλάψει τη ζωή του ιρανικού λαού.

Το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών ανακοίνωσε χτες πως οι εχθροί της χώρας, που απέτυχαν τους στόχους που είχαν θέσει εξαπολύοντας στρατιωτικές επιθέσεις, τώρα εντείνουν τις προσπάθειες αποσταθεροποίησης του Ιράν με κλιμάκωση των επιχειρήσεων οικονομικής πίεσης, κυβερνοεπιθέσεων, τρομοκρατίας και ψυχολογικού πολέμου. Ανέφερε επίσης αύξηση της οικονομικής πίεσης, εργαλειοποίηση του πληθωρισμού και των ελλείψεων «για την πρόκληση κοινωνικής ταραχής μέσω πρακτόρων του εχθρού και ξένων μισθοφορικών Μέσων Ενημέρωσης που κάνουν μετάδοση ειδήσεων στα Φαρσί», συμπεριλαμβάνοντας σε αυτά το ιρανικό τμήμα του BBC, την αμερικανική «Voice of America» και το ισραηλινό «Iran International». Κατέγραψε ακόμα «προσπάθειες υποκίνησης εθνοτικών και θρησκευτικών εντάσεων, προκειμένου να εξασθενίσουν την εθνική ενότητα μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών ομάδων της χώρας και επίσημα αναγνωρισμένων θρησκειών».

Επιπλέον ο Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, ανώτερος σύμβουλος του αγιατολάχ, προειδοποίησε ότι οι ιρανικές αρχές πλέον δεν βασίζονται στις υπογραφές και στις γραπτές υποσχέσεις των εχθρών τους σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις, επισημαίνοντας πως «τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ παραμένουν ο υπέρτατος μοχλός της χώρας έναντι ξένων πιέσεων και αθετημένων δυτικών υποσχέσεων». Ανέφερε επίσης ότι κανείς δεν θα πρέπει να κάνει λανθασμένες εκτιμήσεις για τις «κόκκινες γραμμές» του Ιράν, και ότι «η αντικειμενική εγγύηση για τη διατήρηση οποιασδήποτε συμφωνίας είναι τα Στενά του Ορμούζ, αφού η γεωγραφία δεν ψεύδεται και είναι ο τελικός κριτής των έγγραφων συμφωνιών».

Ανακύκλωση πληροφοριών για πιθανή συμφωνία

Στο μεταξύ δίνουν και παίρνουν οι πληροφορίες περί των όρων μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με αρκετές από αυτές να μεταθέτουν σε επόμενο στάδιο τη διαπραγμάτευση για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Ρεπορτάζ της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ανέφερε πως η συνδιαχείριση των Στενών του Ορμούζ γίνεται σε συνεργασία με το σουλτανάτο του Ομάν, κάτι που θα προβλέπεται και στο σχεδιαζόμενο μνημόνιο συναντίληψης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ίδιας πηγής, στο πιθανό μνημόνιο ΗΠΑ - Ιράν προβλέπεται αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη θαλάσσια περιοχή του Ιράν, άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και επαναφορά της διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα μέσα σε 30 μέρες. Από την πρόβλεψη αυτή αποκλείονται τα αμερικανικά πολεμικά πλοία, ενώ προβλέπεται επίσης σε περίπτωση πιθανής συμφωνίας εντός 60 ημερών να εγκριθεί αυτή από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ωστόσο οι πληροφορίες της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης διαψεύστηκαν χτες το απόγευμα από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. «Η αναφορά του ελεγχόμενου ιρανικού ΜΜΕ δεν είναι αλήθεια και το μνημόνιο συναντίληψης που έδωσαν είναι εντελώς κατασκευασμένο. Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ό,τι αναφέρουν τα ιρανικά ΜΜΕ. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΣΙΑ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Στη συνέχεια, χτες το βράδυ, ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «θα είναι ανοιχτά σε όλους» και ότι δεν θα υπόκεινται στον έλεγχο «καμίας χώρας», στο πλαίσιο τουλάχιστον μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Προειδοποίηση της ΕΚΤ

Πλάι στις εξελίξεις αυτές, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) προειδοποίησε χτες ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ κινδυνεύει να προκαλέσει χρηματοπιστωτική κρίση, συνδυάζοντας όχι μόνο τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν αλλά και τις επαναλαμβανόμενες αλλαγές της αμερικανικής πολιτικής στο εμπόριο και την απομάκρυνση των ΗΠΑ από τη διεθνή συνεργασία».

Στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα η ΕΚΤ διέκρινε κίνδυνο ενός «γεωπολιτικού σοκ» που θα μπορούσε να προκαλέσει και «χρηματοπιστωτική κρίση», λόγω των «υπερτιμημένων αποτιμήσεων» των περιουσιακών στοιχείων και των αμφιβολιών για τη βιωσιμότητα υψηλών επιπέδου δημοσίου χρέους.

Μάλιστα ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος, επεσήμανε πως η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θέτει πλέον «σε δοκιμασία» την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στο φόντο αυτών των εξελίξεων, η κυβέρνηση της Ολλανδίας ανακοίνωσε ότι τις επόμενες μέρες θα στείλει ναρκαλιευτικό στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία αποστολή του στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που συμφωνηθεί σχετική αποστολή μετά τη λήξη του πολέμου στο Ιράν.