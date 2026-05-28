ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΒΟΥΤΣΙΤΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Ενισχύονται περαιτέρω οι διμερείς σχέσεις

Με πλήθος επιχειρηματικών συναντήσεων αλλά και νέων συμφωνιών συνεργασίας ο Σέρβος Πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ολοκληρώνει σήμερα την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα, που άρχισε την Κυριακή 24 Μάη.

Ενδεικτική της σημασίας που και το Πεκίνο αποδίδει στις σχέσεις του με το Βελιγράδι είναι το Μετάλλιο Φιλίας της Κίνας, που του απένειμε προσωπικά τη δεύτερη μέρα της επίσκεψης ο ίδιος ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, κάτι που - όπως δεν παρέλειψε να τονίσει ο Βούτσιτς - έχει γίνει μόνο με τον ίδιο και τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Σχολιάζοντας ότι η Σερβία έλαβε το συγκεκριμένο μετάλλιο λόγω της «γενναίας και έντιμης συμπεριφοράς της στον σύγχρονο κόσμο», επέκρινε βαλκανικά ΜΜΕ που τον στοχοποιούν (σε χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ όπως Κροατία, Μαυροβούνιο, Βοσνία Ερζεγοβίνη) «επειδή τους ενοχλεί η δουλειά σας και επειδή τους ενοχλεί το γεγονός ότι αγωνίζεστε για τον λαό σας», ανέφερε απευθυνόμενος στον Κινέζο ηγέτη.

Από τη μεριά του, ο Σι χαρακτήρισε «ατσάλινη» και «μοναδική» τη «φιλία Κίνας - Σερβίας» που «υποστηρίζει μια βαθιά ιστορική λογική και ισχυρή πρακτική βάση», προσθέτοντας ότι «οι δύο πλευρές θα πρέπει να συνεχίσουν να παρέχουν σταθερή υποστήριξη η μία στην άλλη» αλλά και ότι «η Κίνα υποστηρίζει τη Σερβία να ακολουθήσει μια αναπτυξιακή πορεία που ταιριάζει στις εθνικές της συνθήκες», εστιάζοντας και στη διμερή συνεργασία «για την ορθή εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου δράσης για τη συνεργασία Belt and Road και να προωθήσουν περαιτέρω τη συνεργασία σε τομείς όπως οι υποδομές μεταφορών και Ενέργειας...». Ενώ καταλήγοντας επισήμανε ότι «σε έναν μεταβαλλόμενο και ταραγμένο κόσμο, η Κίνα και η Σερβία πρέπει να συνεχίσουν να εντείνουν τον συντονισμό και τη συνεργασία στις διεθνείς υποθέσεις, να ασκούν αληθινή πολυμέρεια και να καταβάλλουν αδιάκοπες προσπάθειες για την προώθηση ενός ισότιμου και εύτακτου πολυπολικού κόσμου και μιας παγκοσμίως επωφελούς και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής παγκοσμιοποίησης...».

Χτες, ο Βούτσιτς επισκέφτηκε μεγάλη μονάδα αυτοκινήτων του ομίλου «Xiaomi», όπου η ευρεία χρήση της ρομποτικής έχει εκτοξεύσει την παραγωγή μέχρι και στα (!) 1.500 αυτοκίνητα στις δύο βάρδιες. «Εχω πάει και στη "Volkswagen", αλλά δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», σχολίασε σύμφωνα με εκτενή ασιατικά ρεπορτάζ ο Σέρβος Πρόεδρος.

«Σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό εργοστάσιο, ακόμη και όπου η παραγωγικότητα είναι σχετικά καλή, 6.000 εργαζόμενοι παράγουν περίπου 400 αυτοκίνητα», είπε ακόμα, προσθέτοντας ότι η «Xiaomi» θα μπορεί να ανταγωνιστεί με μεγάλες αξιώσεις ακόμα και την αμερικανική «Tesla».

Μεταξύ άλλων ο Σέρβος ηγέτης είπε ότι οι δυο πλευρές «έκλεισαν» επενδυτικές συμφωνίες συνολικής αξίας 953 εκατομμυρίων ευρώ (1,11 δισεκατομμύρια δολάρια), μιλώντας για έργα που δείχνουν «με τον πιο όμορφο τρόπο» τι σημαίνει στην πράξη η φιλία μεταξύ Σερβίας και Κίνας και πώς θα μπορούσε να βοηθήσει «να αλλάξει το πρόσωπο της Σερβίας»... Εξέφρασε δε την ελπίδα «λόγω και των όσων μπορεί να προσφέρει η Σερβία, να καταφέρουμε να προσελκύσουμε τουλάχιστον μερικές από τις κινεζικές εταιρείες που θα θέλαμε να δούμε στη Σερβία».