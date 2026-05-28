ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επέστρεψαν χθες στη δουλειά τους νικητές, ύστερα από δύο μήνες ανυποχώρητου αγώνα

Νικητές, με τις γροθιές υψωμένες και συναδέλφους τους από άλλους κλάδους και φοιτητές να τους χειροκροτούν και να φωνάζουν συνθήματα, πέρασαν την πύλη των ΕΛΠΕ χθες το πρωί οι 32 εργολαβικοί εργαζόμενοι που για περίπου δύο μήνες δίνουν έναν καθημερινό αγώνα για δουλειά με δικαιώματα.

Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα Χημικά των ΒΕΘ στα ΕΛΠΕ επέστρεψαν στη δουλειά περήφανοι και δικαιωμένοι.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απρίλη, με την είσοδο του νέου εργολάβου, έμειναν εκτός εργασίας γιατί αρνήθηκαν να παραιτηθούν από τα κεκτημένα δικαιώματά τους. Για πάνω από 50 μέρες βρίσκονταν καθημερινά στην πύλη των ΕΛΠΕ, χωρίς να κάνουν πίσω, χωρίς να δεχτούν τον εκβιασμό να χάσουν τη δουλειά και τα δικαιώματά τους.

Μαζί με το Κλαδικό Σωματείο τους, και με τη στήριξη εργαζομένων άλλων κλάδων, οι εργολαβικοί πέτυχαν μια πρώτη μεγάλη νίκη. Και χθες επέστρεψαν στην εργασία τους.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν για άλλη μια φορά εργαζόμενοι άλλων κλάδων και φοιτητές, που φώναζαν ασταμάτητα «Εργατιά μπροστά, τώρα μια γροθιά, γκρέμισε εργολάβους και αφεντικά», «Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά».

«Η νίκη των εργαζομένων των ΕΛΠΕ είναι νίκη της εργατικής τάξης - Συνεχίζουμε», διαμήνυε το πανό των εργατικών σωματείων, και «Είμαστε περήφανοι για τον αγώνα σας - Συνεχίζουμε στο πλευρό σας» αυτό των φοιτητικών συλλόγων.

«Δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον αγώνα»

Αυτή η δύναμη της αλληλεγγύης έπαιξε σημαντικό ρόλο στον αγώνα τους, όπως λένε οι ίδιοι οι εργολαβικοί που μίλησαν στον «Ριζοσπάστη» για τη χθεσινή σημαντική μέρα.

«Είναι μέρα νίκης, μετά από έναν δύσκολο και άνισο αγώνα με την εργοδοσία», μας λέει ο Δημήτρης, εκεί μπροστά στην πύλη, και συμπληρώνει: «Αυτή η νίκη στέλνει ένα μήνυμα προς όλους τους εργαζόμενους που παλεύουν για το δίκιο και το μεροκάματο. Δεν είναι μόνοι τους. Ζήσαμε την αλληλεγγύη από τους συναδέλφους μας, είχαμε δίπλα μας το Σωματείο μας. Νιώθω δικαιωμένος και ικανοποιημένος. Και νιώθω και ασφάλεια, γιατί έχω γύρω μου ανθρώπους που με στήριξαν και θα συνεχίσουν να με στηρίζουν. Δεν θα είμαι μόνος σ' αυτόν τον αγώνα».

Στο ίδιο πνεύμα και ο Θάνος: «Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτήν τη νίκη. Είναι σημαντική μέρα για εμάς και όλους τους εργαζόμενους».

Νωρίτερα, στις 6.30 το πρωί, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι με το Σωματείο τους πραγματοποίησαν συνέλευση έξω από τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, όπου συζήτησαν για το νικηφόρο αποτέλεσμα του αγώνα τους και εξέφρασαν την απόφασή τους να συνεχίσουν.

Αυτό συμπύκνωσε μιλώντας λίγο αργότερα και ο Βαγγέλης Ντίνος, αντιπρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ενέργεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ μαζικά μοιράστηκε η ανακοίνωση του Κλαδικού Σωματείου σε όλους τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, στην αλλαγή της βάρδιας.

«Μετά από 55 μέρες σκληρού αγώνα, σήμερα ήρθε η στιγμή που περήφανοι και παλικαρίσια μπαίνετε μέσα νικητές», τόνισε ο Β. Ντίνος. «Δεν σας χαρίστηκε αυτή η νίκη. Με τον δικό σας αγώνα την κατακτήσατε, κόντρα σε εργολάβους, εργοδότες που για τα κέρδη τους δεν δίστασαν να θυσιάσουν τα δικαιώματά σας. Με τον αγώνα σας τα κερδίσατε πίσω. Τίποτα δεν τελείωσε όμως ακόμα. Η μάχη θα συνεχιστεί και είναι σκληρή. Ο αγώνας συνεχίζεται. Με το κεφάλι ψηλά θα δώσουμε τη μάχη μέχρι τέλους, να καταργηθεί το αίσχος των εργολαβιών, για μόνιμη, σταθερή εργασία με δικαιώματα. Συνεχίζουμε, όλοι μαζί θα νικήσουμε».

ΚΟ Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ: Αγώνας που δείχνει ότι η εργατική τάξη και ο λαός μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές

Τον δίμηνο περήφανο αγώνα των εργολαβικών με χρόνια υπηρεσίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) στα ΕΛΠΕ («Helleniq Petroleum») χαιρετίζει η ΚΟ Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Αναφερόμενη στην επιστροφή τους στη δουλειά, σημειώνει πως είναι μια εξέλιξη «που δεν χαρίστηκε από κανέναν. Ηρθε γιατί οι εργαζόμενοι στάθηκαν όρθιοι, οργανώθηκαν, πάλεψαν συλλογικά και δεν αποδέχτηκαν να πληρώσουν αυτοί το τίμημα του εργολαβικού καθεστώτος. Ενας αγώνας που αγκαλιάστηκε από σωματεία και εργαζόμενους όλων των κλάδων.

Το απαράδεκτο καθεστώς που υπάρχει στους χώρους δουλειάς με τους χαμηλούς μισθούς, τις ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, τις ατομικές συμβάσεις - "λάστιχο", την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, τη γενίκευση της εργολαβικής εργασίας, επεκτείνεται όλο και περισσότερο, με σκοπό να μειώνεται το λεγόμενο εργατικό "κόστος" και να παγιωθεί ένα καθεστώς μόνιμης εργασιακής ανασφάλειας. Εντάσσεται στην εφαρμογή όλου του αντεργατικού πλαισίου της ΕΕ, που ψηφίστηκε και υλοποιήθηκε διαχρονικά από τις ελληνικές κυβερνήσεις. Την ίδια περίοδο που οι εργολαβικοί εργαζόμενοι και οικογένειές τους μετρούσαν 55 μέρες χωρίς εισόδημα, οι ενεργειακοί όμιλοι μετρούν κέρδη δισεκατομμυρίων ευρώ!

Η μεγάλη αυτή μάχη, που συνεχίζεται, αφορά όλους τους εργαζόμενους. Είναι νίκη όλης της εργατικής τάξης, ειδικά σε μια περίοδο που επιστρατεύονται εκ νέου κάλπικα διλήμματα, βγάζοντας από τη ναφθαλίνη παλιούς "μεσσίες" ή κατασκευάζοντας νέους, παλεύοντας με νύχια και με δόντια για να μείνει ο λαός θεατής των εξελίξεων. Με σκοπό να σωπάσει και να σκύψει το κεφάλι ο λαός, για να προχωρούν απρόσκοπτα τα σχέδια του κεφαλαίου και να συνεχίζεται η εκμετάλλευση. Ο αγώνας των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ δείχνει ότι η εργατική τάξη και ο λαός με την οργανωμένη πάλη μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές των εξελίξεων.

Γι' αυτό είναι καίριο να καταργηθούν εδώ και τώρα οι εργολαβίες και κάθε είδους μεσάζοντες, ώστε να προσλαμβάνονται οι εργαζόμενοι με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας, συλλογική προστασία, αξιοπρέπεια και κατοχυρωμένα δικαιώματα.

Τώρα πρέπει να εξασφαλιστεί η εργασιακή συνέχεια των εργολαβικών, με πλήρη δικαιώματα, χωρίς αναμονή δικαστικών αποφάσεων. Να σταματήσει η κυβέρνηση της ΝΔ να κάνει "τα στραβά μάτια", ενώ μέσω της ΕΕΣΥΠ το κράτος κατέχει το 31,18% των μετοχών της "Helleniq Energy".

Η Ιστορία είναι γεμάτη από αντεργατικούς νόμους που τους αχρήστευσε η ίδια η ταξική πάλη. Το ΚΚΕ έδωσε, δίνει και θα δώσει όλες του τις δυνάμεις σ' αυτόν τον αγώνα, για να περάσει το εργατικό κίνημα στην αντεπίθεση. Για να ζήσουμε με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, και όχι σαν σκλάβοι στον 21ο αιώνα».