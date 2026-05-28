Να ανακληθεί η εκδικητική απόλυση στο εργοστάσιο «ΝΙΚΑΣ»

Εξόρμηση και συγκέντρωση με τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο «ΝΙΚΑΣ» στον Αγιο Στέφανο, της εταιρείας «ΥΦΑΝΤΗΣ», πραγματοποίησαν χτες το πρωί η Ομοσπονδία Εργαζομένων Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών, το κλαδικό Συνδικάτο Αττικής, καταγγέλλοντας την απόλυση πρωτοπόρου εργαζόμενου και καλώντας σε αγωνιστική δράση για την ανάκληση της απόλυσης. Στη συγκέντρωση συμμετείχε και ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, ενώ αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν και η πραγματοποίηση συνάντησης χτες το μεσημέρι με την εργοδοσία, η οποία ωστόσο τήρησε αδιάλλακτη στάση. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι δεν θα πάρει πίσω την απόλυση, ενώ δεν δίστασε να προειδοποιήσει και για νέες απολύσεις, με την αντιπροσωπεία των σωματείων να ξεκαθαρίζει ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι να ακυρωθεί η απόλυση.

Οπως σημειώνει το Συνδικάτο, η εργοδοσία προσπάθησε να δικαιολογήσει την απόλυση ισχυριζόμενη ότι γίνεται στο πλαίσιο περικοπών προσωπικού. Ομως αυτό είναι ψέμα, «αφού την ίδια ώρα η εταιρεία έχει αναρτημένες αγγελίες για διάφορες ειδικότητες από το τεχνικό τμήμα» και χαρακτηρίζει την απόλυση «παράνομη και εκδικητική».

Η απόλυση, σημειώνει, έγινε για τη συνδικαλιστική δράση που ανέπτυξε όλο το προηγούμενο διάστημα μέσα στο εργοστάσιο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Ο απολυμένος είναι μέλος του Συνδικάτου και υποψήφιος στις αρχαιρεσίες του που διεξάγονται αυτή την περίοδο. Η απόφαση της εργοδοσίας «Υφαντής» ήταν «προσχεδιασμένη και συνειδητή εξαιτίας της στάσης του συναδέλφου, ο οποίος πρόβαλλε στους εργαζομένους την ανάγκη να αντιπαλέψουν οργανωμένα, μαζί με το Συνδικάτο, όλα τα ζητήματα που προέκυπταν στο εργοστάσιο».

Το Συνδικάτο απαιτεί την επαναπρόσληψη του εργαζόμενου και σημειώνει πως θα πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να οργανώσει τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων αν η εταιρεία δεν υπαναχωρήσει.

Στο ίδιο πλαίσιο μάλιστα καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες του κλαδικού Συνδικάτου μαζικά, απαντώντας στη στάση της εργοδοσίας της «Υφαντής».

Να σημειωθεί ότι η παρέμβαση ξεκίνησε στις 5.30 το πρωί, προκειμένου να ενημερωθούν οι βάρδιες που έρχονταν και εκείνη την ώρα η αντιπροσωπεία συνδικαλιστών αντίκρισε τρία περιπολικά στον προαύλιο χώρο του εργοστασίου (!), σε μια επίδειξη «αντανακλαστικών» που σπανίζουν, αφού μόλις εκείνη την ώρα γινόταν γνωστή η παρέμβαση.