ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Αντιπαράθεση κυβέρνησης - βολικής αντιπολίτευσης μακριά από τα πραγματικά προβλήματα

Από την Πέμπτη 10 Μάη βρίσκεται στη διαδικασία συζήτησης στις επιτροπές της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο (άρθρο 36) περιλαμβάνεται πρόβλεψη για τη «Σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας». Ο στόχος, σύμφωνα με το άρθρο, αφορά την υποστήριξη των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) και των Μονάδων Αιμοδοσίας, τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών, την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας, την εποπτεία της ασφαλούς συλλογής και διακίνησης του αίματος, του πλάσματος και των παραγώγων του. Η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού για λογαριασμό του υπουργείου Υγείας και του ΕΚΕΑ ανατίθεται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ).

Ασφαλώς η υπόθεση της Αιμοδοσίας αποτελεί κρίσιμο ζήτημα, που αφορά χιλιάδες ασθενείς και τις ανάγκες τους ιδιαίτερα κατά την πραγματοποίηση χειρουργείων (τακτικών και έκτακτων) αλλά και τις ανάγκες χρόνια ασθενών που η αντιμετώπισή τους απαιτεί συχνά μεταγγίσεις. Είναι επίσης γνωστά τα προβλήματα με την επάρκεια μονάδων αίματος για να καλυφθούν οι ανάγκες. Αλλωστε, είναι συχνές οι καταγγελίες ασθενών που λόγω των ελλείψεων υπομεταγγίζονται.

Από την πρώτη συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βουλής, αλλά και από άλλες δημόσιες τοποθετήσεις σχετικών φορέων αποτυπώνονται δυο παράλληλες κατευθύνσεις τοποθετήσεων, οι οποίες στέκονται μακριά από τα ουσιαστικά ζητήματα. Δηλαδή από εκείνα που συνδέονται με τα αναγκαία μέτρα για την αποκατάσταση της επάρκειας αίματος για τις ανάγκες των ασθενών.

Η μια τοποθέτηση - κυρίως από την κυβέρνηση - όπως αποτυπώνεται στο νομοσχέδιο, «θεοποιεί» τη σύσταση του Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Αιμοδοσίας, ότι με αυτό θα «θεραπευτούν» τα προβλήματα της έλλειψης κ.λπ. Η άλλη τοποθέτηση - κυρίως από τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ αλλά και ορισμένων φορέων - μετατοπίζεται στη σκανδαλολογία, με βάση τον συγκεκριμένο σχεδιασμό της κυβέρνησης.

Η αξιοποίηση ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε να έχει συμβολή από τη στιγμή που το κράτος ενίσχυε τις ουσιαστικές παραμέτρους που μπορούν να προάγουν την Αιμοδοσία, όπως η συστηματική προβολή της εθελοντικής αιμοδοσίας και ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες, η αύξηση και η ενίσχυση σε προσωπικό και υποδομές των δημόσιων μονάδων αιμοδοσίας, κινητών μονάδων, διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργίας, ανάγκες οι οποίες παραμένουν «ζητούμενο», αφού πολλές φορές διαπιστώνονται οι ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνική υποστήριξη, ακόμα και περιορισμός του ωραρίου λειτουργίας των αιμοδοσιών αντί της διεύρυνσής τους. Αλλωστε, κατά καιρούς όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν διάφορα σχέδια, φτιάχνουν μηχανισμούς που όμως δεν δίνουν ουσιαστικό αποτέλεσμα, γιατί δεν αντιμετωπίζουν τις ουσιαστικές αιτίες. Απόδειξη γι' αυτό είναι ότι, παρόλο που και τώρα υπάρχει ένα εγκατεστημένο πληροφοριακό σύστημα, τα προβλήματα της επάρκειας αίματος δεν λύθηκαν. Το προτεινόμενο Σύστημα έρχεται να «οργανώσει» και να «ελέγξει» τη σημερινή κατάσταση, η οποία είναι ανεπαρκής. Βεβαίως αυτό έχει σχέση και με τη δεσμευτική κατεύθυνση της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Π.χ. εγκρίνονται χρηματοδοτήσεις για την «πράσινη ενέργεια», τις «ανακαινίσεις» μονάδων Υγείας, αλλά η χρηματοδότηση για πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού είναι απαγορευτική.

Καμία εμπιστοσύνη βεβαίως δεν χωρά και στις αναφορές του νομοσχεδίου σχετικά με την εφαρμογή των περιβόητων Οδηγιών της ΕΕ για την τήρηση του «απορρήτου». Αντίθετα η κεντρική συλλογή στοιχείων και πληροφοριών του Συστήματος θα αποτελεί ευρεία βάση δεδομένων που θα αξιοποιείται από τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτόν, που με τα γνωστά και αναγνωρισμένα λόμπι - επίσημους διαμορφωτές της πολιτικής της ΕΕ - στην πράξη τα απόρρητα θα γίνονται «φύλλο - φτερό». Αλλωστε και για την ΗΔΥΚΑ ΑΕ, από τη σύστασή της προβλέπεται η εμπορική αξιοποίηση των επεξεργασιών των στοιχείων που αναλαμβάνει. Υπάρχει επίσης και η πλευρά της συσχέτισης της κεντρικής οργάνωσης και ελέγχου της Αιμοδοσίας σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες της ΕΕ - όπως προβλέπεται - με τις γενικότερες εξελίξεις της πολεμικής προσαρμογής και προετοιμασίας, ως σημαντικό στοιχείο ιδιαίτερα στην περίπτωση διεξαγωγής του ιμπεριαλιστικού πολέμου και της ανάγκης σε αίμα.

Το μεγάλο λοιπόν «σκάνδαλο» είναι ότι τόσο η κυβέρνηση όσο και η συστημική αντιπολίτευση επιλέγουν ως αντιπαράθεση οτιδήποτε άλλο από τα ουσιαστικά προβλήματα των Αιμοδοσιών και της επάρκειας αίματος, ακριβώς γιατί υπάρχει ταύτιση στην πολιτική τους που τα δημιουργούν και τα αναπαράγουν.

Τ.