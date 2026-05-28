Πέμπτη 28 Μάη 2026
ΥΓΕΙΑ
Ανοσοκατεσταλμένοι σε ράντζα και στον «Ευαγγελισμό»

«Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται πια με πολύ μεγαλύτερη αξιοπρέπεια»... Την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης έκανε την παραπάνω προκλητική δήλωση, χθες σε συνέδριο για την Υγεία, διαφημίζοντας τα φρεσκοβαμμένα ντουβάρια στο ...«νέο, καλύτερο ΕΣΥ», δεκάδες ήταν οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς που στοιβάζονταν σε ράντζα και στον «Ευαγγελισμό».

«Η εικόνα στην Αιματολογική κλινική, με ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράντζα μέσα στον διάδρομο μετά τη γενική εφημερία, μόνο ανησυχία, αγανάκτηση και οργή μπορεί να προκαλέσει. Είναι η εικόνα που δείχνει ότι το κλείσιμο νοσοκομείων στο παρελθόν (άρα η μείωση των διαθέσιμων κλινών για τους ασθενείς) και η απογύμνωση του ΕΣΥ από προσωπικό οδηγούν σε καταστρατήγηση των όρων ασφαλούς νοσηλείας των ασθενών, πόσο μάλλον ανοσοκατεσταλμένων, που αποτελούν ιδιαίτερης βαρύτητας ομάδα ασθενών», δήλωσε ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», Γιώργος Φερεντίνος. Και ξεκαθάρισε:

«Τα βαψίματα τοίχων και οι ανακαινίσεις Τμημάτων δεν αναβαθμίζουν από μόνα στους το ΕΣΥ, ούτε φτιασιδώνουν τους όρους ασφαλούς νοσηλείας των ασθενών.

Απαιτούμε εδώ και τώρα να αντιστοιχηθούν οι κλίνες με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και να διαμορφωθούν θάλαμοι, μονόκλινοι και δίκλινοι, που θα διασφαλίζουν την εφαρμογή όρων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και των πρωτοκόλλων νοσηλείας αυτών των ασθενών».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
