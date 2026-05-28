ΚΡΗΤΗ

Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία!

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε χθες παγκρήτια κινητοποίηση των υγειονομικών, με τα Σωματεία του ΠΑΓΝΗ, του Βενιζέλειου, του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου κ.ά. να δίνουν τον μαχητικό αγωνιστικό παλμό.

Στο πλευρό των υγειονομικών βρέθηκαν η Ενωση Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Ηρακλείου και το Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών ν. Ηρακλείου. Το «παρών» έδωσε και ο Αλέκος Μαρινάκης, μέλος του Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και περιφερειακός σύμβουλος, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος στις διεκδικήσεις των υγειονομικών.

Στην πλατεία Ελευθερίας, όπου κατέληξε η πορεία, εκπρόσωποι των σωματείων των υγειονομικών του νησιού χαιρέτισαν τη συγκέντρωση και μετέφεραν την αποφασιστικότητα για κλιμάκωση της πάλης για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, κόντρα στην πολιτική της επιχειρηματικής λειτουργίας της.

Το γεγονός ότι τα δημόσια νοσοκομεία «εκπέμπουν σήμα κινδύνου» ανέδειξε ο Δημήτρης Φλυτζανής, πρόεδρος της Ενωσης Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου. Το Βενιζέλειο, είπε, «σηκώνει στις πλάτες του ολόκληρη την Κρήτη» αλλά λειτουργεί με όρους διάλυσης, με εκατοντάδες κενές θέσεις, εξαντλημένους εργαζόμενους, χιλιάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες. «Με Τμήματα που κρατιούνται όρθια μόνο από το φιλότιμο και την αυτοθυσία των υγειονομικών, και την ίδια στιγμή που για την Υγεία "δεν υπάρχουν λεφτά" βρίσκονται εκατομμύρια για επιδοτήσεις μεγάλων συμφερόντων, για εργολάβους, για πολεμικούς εξοπλισμούς, για μια οικονομία που μετρά κέρδη για λίγους και φτώχεια για τους πολλούς».

«Σήμερα από την Κρήτη στέλνουμε μήνυμα παντού: Τα νοσοκομεία θα υπηρετούν ή τις ανάγκες της κοινωνίας ή τα κέρδη της αγοράς. Και σε αυτό το δίλημμα εμείς έχουμε ήδη διαλέξει πλευρά. Καμία κυβέρνηση δεν χάρισε ποτέ δικαιώματα. Ο,τι κατακτήθηκε, κατακτήθηκε με αγώνες. Γι' αυτό σήμερα η παρουσία μας εδώ είναι ελπίδα. Γιατί αποδεικνύει ότι η κοινωνία δεν έχει παραιτηθεί και ότι οι εργαζόμενοι δεν σιωπούν», πρόσθεσε.

«Ως εδώ με την υποβάθμιση της Υγείας», ήταν το μήνυμα που μετέφερε ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ. Με τη χθεσινή κινητοποίηση να αποτελεί έναν ακόμα σταθμό στις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με πρωτοβουλία των Σωματείων Υγείας της Κρήτης, ο συνδικαλιστής ανέδειξε ότι «είναι το αποτέλεσμα της ζωντανής παρουσίας των Σωματείων μας για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα. Σωματεία που δεν αναλώθηκαν στην περιγραφή των προβλημάτων αλλά μπήκαν μπροστά και δουλεύουν δραστήρια για την οργάνωση των εργαζομένων, σπάζοντας την τρομοκρατία, την ηττοπάθεια, τις χαμηλές απαιτήσεις και τον συμβιβασμό».

Θύμισε ότι πρόκειται για αγώνες που πατάνε στην κοινή δράση η οποία αναπτύχθηκε την περίοδο της πανδημίας και «έχουν διαμορφώσει κοινό έδαφος αιτημάτων και διεκδικήσεων, στοχεύοντας στον κοινό αντίπαλο ασθενών και υγειονομικών, τη στρατηγική όλων των κυβερνήσεων και της ΕΕ». Απέναντι σε αυτήν την πολιτική, τόνισε, η απαίτηση που ενώνει τη δράση άνω των 100 σωματείων και φορέων στην Κρήτη είναι αυτή για «Υγεία κοινωνικό αγαθό».

Τέλος ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, αναφέρθηκε στις μεγάλες κινητοποιήσεις για τη δημόσια Υγεία που έχουν πραγματοποιηθεί και στον νομό Λασιθίου και περιέγραψε την οριακή λειτουργία των νοσοκομείων, η οποία συνεχώς χειροτερεύει.

Την ίδια στιγμή γιγαντώνεται ο ιδιωτικός τομέας και στο Λασίθι, συνέχισε, υπογραμμίζοντας ότι αυτός είναι ο στόχος: Να πληρώνει ο λαός και να κερδίζουν τα αρπακτικά της ιδιωτικής Υγείας. «Αυτή είναι η πολιτική στην Υγεία, της σημερινής κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά», είπε χαρακτηριστικά.

«Εδώ στην Κρήτη έχουμε οργανώσει μεγάλες κινητοποιήσεις με χιλιάδες λαού, το έχουμε κάνει πολλές φορές, θα το ξανακάνουμε γιατί πρέπει, γιατί χρειάζεται, γιατί είναι το δίκαιο. Δεν μπορούμε να κόβουμε κορδέλες δίπλα στον υπουργό Υγείας και μετά να καλούμε την κοινωνία να διαδηλώσει ενάντια στην κυβερνητική πολιτική», επεσήμανε. Και, σχολιάζοντας τη στάση του κυβερνητικού συνδικαλισμού στην ηγεσία της ΠΟΕΔΗΝ, ξεκαθάρισε: «Οπως το κάναμε εμείς, με το κούτελο καθαρό, θα το ξανακάνουμε, με τον κόσμο μαζί, και όχι σε δύο βάρκες. Εμείς είμαστε στη μία βάρκα, στη βάρκα του λαού, στη βάρκα των εργαζομένων και μόνο σε αυτή».