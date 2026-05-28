ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ιδιωτικά αντι-drone συστήματα στα «θησαυροφυλάκια» του ρωσικού κεφαλαίου

Σε μια ακόμη κίνηση που μαρτυρά πως η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας εξαπλώνεται και δυναμώνει, στη Ρωσία ψηφίστηκε προχθές νόμος που εξουσιοδοτεί την κεντρική τράπεζα και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αποκρούουν επιθέσεις drones, με τα δικά τους αμυντικά συστήματα. Μάλιστα, το προσωπικό της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας προβλέπεται να είναι οπλισμένο και να χειρίζεται τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την κατάρριψη επιθέσεων με drones χωρίς τη συμμετοχή ειδικών δυνάμεων.

Καθώς ο στρατός της Ουκρανίας επιτίθεται στη Ρωσία ολοένα και περισσότερο με drones μεγαλύτερης εμβέλειας, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, η Sberbank, ο Ρωσικός Σύνδεσμος Συλλογής Μετρητών - ο μεγαλύτερος φορέας μετρητών και τιμαλφών της χώρας - και η Ειδική Ταχυδρομική Υπηρεσία, η οποία χειρίζεται την παράδοση διαβαθμισμένης και άκρως απόρρητης κρατικής αλληλογραφίας, είναι μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που θα τους επιτραπεί να επιβλέπουν τις δικές τους επιχειρήσεις άμυνας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RBC.

Τα ιδρύματα θα χειρίζονται τα ίδια το κόστος της άμυνας από drones, δήλωσε ο Ανατόλι Ακσάκοφ, επικεφαλής της οικονομικής επιτροπής της Κρατικής Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, προσθέτοντας πως τα συστήματα άμυνας κατά των drones θα βρίσκονται κοντά σε βασικές εγκαταστάσεις και ότι οι υπάλληλοι θα λάβουν όπλα.

«Πρώτον, η παρεμβολή θα χρησιμοποιηθεί για να δυσκολέψει (τα UAV) να στοχεύσουν και να επιτεθούν στους σχετικούς στόχους... Επιπλέον, θα χρησιμοποιήσουμε επίσης μέσα για να καταρρίψουμε αυτά τα drones, προστατεύοντας έτσι τους σχετικούς στόχους», είπε.

Να σημειωθεί ότι στην Ουκρανία έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικό πρόγραμμα με ιδιωτικές αντιαεροπορικές εταιρείες για την προστασία βιομηχανιών από ρωσικά drones. Ηδη 20 εταιρείες συμμετέχουν, προσφέροντας drones αναχαίτισης και πυργίσκους με πολυβόλα, ενώ δύο εξ αυτών έχουν ήδη αναλάβει ενεργό ρόλο, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας.

Στο πλαίσιο αυτό, βιομηχανικές εταιρείες μπορούν να συγκροτούν δικούς τους ομίλους αντιαεροπορικής άμυνας για την προστασία των εγκαταστάσεών τους. Η εταιρεία «Carmine Sky» δηλώνει ότι μπορεί να προσφέρει πολυεπίπεδη προστασία ανάλογα με τις ανάγκες κάθε πελάτη, χρησιμοποιώντας από drones αναχαίτισης μέχρι αυτοματοποιημένους πυργίσκους με βαρέα πολυβόλα M2 Browning.

Οι ιδιωτικές εταιρείες χρειάζονται έγκριση από το υπουργείο Αμυνας πριν ξεκινήσουν επιχειρήσεις και εντάσσονται στο σύστημα διοίκησης και ελέγχου της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ μπορούν να εκπαιδευτούν και οι εργαζόμενοι μιας εταιρείας. Η «Gvardiia», η οποία επίσης παρέχει υπηρεσίες άμυνας, εξηγεί ότι η εκπαίδευση ενός αναχαιτιστή drone διαρκεί περίπου τρεις εβδομάδες για όσους δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία.