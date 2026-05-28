Πέμπτη 28 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ «NOVA»
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις ενάντια στις απολύσεις

Για δεύτερη συνεχόμενη μέρα οι εργαζόμενοι της εταιρείας «Nova» συμμετείχαν στη στάση εργασίας που προκήρυξε το επιχειρησιακό Σωματείο και πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της διοίκησης, ενάντια στις 44 απολύσεις στις οποίες προχωρά η εργοδοσία με τη μορφή της «εθελούσιας».

Οι στάσεις εργασίας συνεχίζονται μέχρι και αύριο Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως τις 12 μ., με συγκεντρώσεις έξω από τα γραφεία της εταιρείας στη Λ. Αθηνών. Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία προχωρά σε κατάργηση των συγκεκριμένων θέσεων, δίνοντας το έργο σε εξωτερικό συνεργάτη, ενώ δεν έχει κάνει καμία πρόταση για απορρόφηση σε άλλα έργα της εταιρείας.

«Δεν υποχωρούμε - Δεν υπογράφουμε», τονίζει το Σωματείο Εργαζόμενων «Nova», επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη ενέργεια αλλά για σχέδιο αναδιάρθρωσης που οδηγεί σε συρρίκνωση θέσεων εργασίας, καθώς καταργούνται και δίνονται σε εργολάβους.

Τα αιτήματα του Σωματείου είναι να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα εθελούσιας και να μη χαθεί καμία θέση εργασίας, ούτε να δοθεί σε εργολάβο. Να γίνουν προσλήψεις τώρα στα υποστελεχωμένα τμήματα και να υπογραφεί επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στη «Nova».

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
