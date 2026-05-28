ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες σφαγές από το Ισραήλ με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες

Κλιμακώνει ο ισραηλινός στρατός τις σφαγές αμάχων σε νότιο και ανατολικό Λίβανο, με την άδεια των ΗΠΑ και παρά την υποτιθέμενη παράταση της εκεχειρίας.

Το μπαράζ αεροπορικών επιδρομών των ισραηλινών δυνάμεων προκάλεσε μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης τον θάνατο άνω των 31 αμάχων, μεταξύ τους και παιδιών. Πάνω από 40 άτομα τραυματίστηκαν κατά το σφοδρό αεροπορικό σφυροκόπημα, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε και χτες νέες «εντολές» για εκκενώσεις χωριών και πόλεων του νότιου και ανατολικού Λιβάνου, με πιο σημαντική την πόλη Ναμπατίεχ, που θεωρείται στρατηγικής σημασίας στο πλαίσιο της σύγκρουσης με τους ενόπλους της Χεζμπολάχ.

Οι πιο σφοδρές μάχες χτες σημειώθηκαν στην πόλη Ζαουτάρ Αλ Σαρκίγια, περίπου 6 χιλιόμετρα από τη Ναμπατίεχ. Βομβαρδίστηκαν επίσης οι περιοχές Μπουρτζ Αλ Σαμάλι, Καουθαρίγια Αλ Ριζ, Χαμπούς, Μααράκιχ, Σαλάα και χωριά της ανατολικής κοιλάδας Μπεκάα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε συγκρούσεις και κοντά στη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» που έχει χαράξει αυθαίρετα στον νότιο Λίβανο, σε βάθος περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ισραήλ, τάχα για λόγους ασφαλείας, με σκοπό να αρπάξει λιβανέζικα εδάφη.

Η Χεζμπολάχ, από την άλλη, επιβεβαίωσε σκληρές συγκρούσεις σε πόλη βόρεια του ποταμού Λιτάνι, επισημαίνοντας τη διεύρυνση του πεδίου δράσης των ισραηλινών δυνάμεων εισβολής.

Νωρίτερα, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου απευθυνόμενος στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός «βαθαίνει την επιχείρηση στον Λίβανο» και ότι επιχειρεί με «μεγάλες χερσαίες δυνάμεις», καταλαμβάνοντας στρατηγικά σημεία και ενισχύοντας τη «ζώνη ασφαλείας» στα σύνορα.

Το ίδιο διάστημα η ισραηλινή εφημερίδα «Yedioth Ahronoth» ανέφερε πως Ισραηλινοί στρατιωτικοί πιέζουν την κυβέρνηση Νετανιάχου να προχωρήσουν σε ανάλογες σφαγές και στο κέντρο της Βηρυτού, καθώς και σε νότια περίχωρα της πρωτεύουσας του Λιβάνου. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα η κυβέρνηση Νετανιάχου διστάζει προς τος παρόν να τις εγκρίνει, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντ. Τραμπ έχει απαιτήσει να μη βομβαρδιστεί άλλο η Βηρυτός, καθώς μπορεί να χαλάσει το παζάρι που επιχειρεί εδώ και πολλές βδομάδες ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου με στόχο μια νέα «Συμφωνία του Αβραάμ», βολική για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.