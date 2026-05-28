Πέμπτη 28 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Παγιώνεται στην πρώτη θέση η ακροδεξιά AfD

Μέσα σε συνθήκες ύφεσης, επιθετικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας και λαϊκής οργής

Από πρόσφατες κινητοποιήσεις στη Γερμανία, που αντιτίθενται στην αύξηση των πολεμικών δαπανών
Μέσα σε συνθήκες ύφεσης της γερμανικής καπιταλιστικής οικονομίας, πολεμικής προετοιμασίας και σαρωτικών αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, σαφές προβάδισμα διατηρεί η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) σε ακόμη μια δημοσκόπηση, με τα ποσοστά του κυβερνητικού συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών - Σοσιαλδημοκρατών και της αποδοχής του καγκελάριου να παραμένουν ιδιαίτερα χαμηλά. Εξάλλου η συντριπτική πλειοψηφία απορρίπτει τη «μεταρρύθμιση» του ασφαλιστικού συστήματος, που προβλέπει και αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Το τελευταίο δε διάστημα έχουν πυκνώσει οι κινητοποιήσεις νέων ανθρώπων σε σχολεία και σχολές, όπως και εργαζομένων που αντιδρούν στη στροφή στην πολεμική οικονομία και την εκτόξευση των στρατιωτικών δαπανών που σημαίνουν περικοπές στις δαπάνες για τις κοινωνικές ανάγκες.

Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Forsa, η AfD εξασφαλίζει ποσοστό 27% (-1 μονάδα από την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η Χριστιανική Ενωση (CDU/CSU) παραμένει στο 22%. Ακολουθούν οι Πράσινοι με 15% (+1), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 12% και η «Αριστερά» στο 11%.

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα είναι σε θέση να χειριστεί καλύτερα τα προβλήματα της Γερμανίας», το 13% επιλέγει την AfD (-2 μονάδες από την προηγούμενη εβδομάδα), έναντι του 12% (-1) που κατονομάζει την Ενωση. Το 55% (+2) πάντως απαντά «κανένα κόμμα».

Εξάλλου είναι ενδεικτικό ότι μόλις το 14% πιστεύει ότι οι οικονομικές συνθήκες στη Γερμανία θα βελτιωθούν τα επόμενα χρόνια, ενώ το 67% προβλέπει επιδείνωση.

Στο ερώτημα σχετικά με «το πιο σημαντικό πολιτικό ζήτημα της εβδομάδας», το 36% αναδεικνύει την κατάσταση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, το 31% την οικονομική δυσπραγία, το 26% τη σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν και το 18% τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ενόψει της παρουσίασης των προτάσεων της κυβερνητικής επιτροπής για την μεταρρύθμιση στο συνταξιοδοτικό, η δημοσκόπηση καταγράφει έντονη ανησυχία των πολιτών και αντίθεση στα σχέδια περί αύξησης των κατώτατων ορίων ηλικίας.

Το 79% δεν θεωρεί «λογικό» να αυξηθεί η ηλικία συνταξιοδότησης από τα 67, όπως ισχύει σήμερα, στα 70. Μόνο το 20% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα συμφωνούσε με ένα τέτοιο βήμα.

«Μπορεί ένα τέτοιο μέτρο να μην είναι δημοφιλές, αλλά είναι απαραίτητο», υποστήριξε στο δίκτυo RND ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Ενώσεων Εργοδοτών (BDA) Ράινερ Ντούλγκερ.

Σχέδιο για εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται αποκλειστικό ρεπορτάζ του Bloomberg, η AfD προετοιμάζεται ήδη για εκκαθαρίσεις στον κρατικό μηχανισμό, σε περίπτωση που κερδίσει τις εκλογές στο ανατολικό κρατίδιο Σαξονία-Ανχαλτ τον Σεπτέμβρη.

Στελέχη της φέρονται να εξετάζουν ήδη δημόσιους λειτουργούς και κρατικούς υπαλλήλους τόσο σε επίπεδο κρατιδίου όσο και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι θεωρούνται «συμβατοί».

Το σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει την αντικατάσταση έως και 200 διοικητικών στελεχών του κρατιδίου.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν την AfD να πλησιάζει ακόμη και την απόλυτη πλειοψηφία στη Σαξονία-Ανχαλτ ενόψει των εκλογών της 6ης Σεπτέμβρη - κάτι που θα της έδινε για πρώτη φορά τον έλεγχο ενός γερμανικού κρατιδίου.

Η συγκεκριμένη περιφερειακή οργάνωση του AfD θεωρείται μάλιστα ιδιαίτερα ακραία, και οι γερμανικές αρχές την έχουν χαρακτηρίσει ...«εξτρεμιστική οργάνωση».

    

