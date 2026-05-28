«Notos Galleries»: Οι εργαζόμενοι πλήρωσαν την κρίση τους. Να μην πληρώσουν την ανάπτυξή τους!

Πριν από λίγες μέρες, ο όμιλος «NOTOS» ανακοίνωσε το κλείσιμο του καταστήματος στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας, «ευχαριστώντας» κυνικά τους εργαζόμενους για τις υπηρεσίες τους και αναφέροντάς τους ότι θα τους κράτα ενήμερους για τις ενέργειές του με «διαφάνεια»! Ετσι απλά, εργαζόμενοι με 20-25 χρόνια δουλειάς, όλων των ηλικιών, ακόμη και εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν πριν έναν μήνα, μένουν μετέωροι μπροστά στην ανεργία και πολλοί 5 χρόνια πριν καταφέρουν να θεμελιώσουν δικαίωμα σύνταξης.

Στις μέρες μας, σε περίοδο που οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας κινούνται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, όπως περηφανεύεται η ελληνική κυβέρνηση και το κεφάλαιο, και που η επιχειρηματικότητα εξελίσσεται σε κλίμα «συγκρατημένης αισιοδοξίας», ακόμη μια καπιταλιστική επιχείρηση κλείνει, για να αναπροσαρμόσει τη δραστηριότητά της σε πιο κερδοφόρες ευκαιρίες, πετώντας 170 εργαζομένους στον δρόμο και αφήνοντας άλλους 90 στην αβεβαιότητα της απόλυσης.

Οι εργαζόμενοι πλήρωσαν την κρίση...

Στα χρόνια της κρίσης η «Notos» προέβη σε αναδιαρθρώσεις των επενδύσεών της για να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της και να ενισχύσει την κερδοφορία της. Προσάρμοσε το προφίλ του εμπορεύματος των πολυκαταστημάτων να ανταποκρίνεται καλύτερα στην κατακρήμνιση των εισοδημάτων των εργαζομένων, επαναδιαπραγματεύθηκε και συγχρηματοδότησε τις επενδύσεις της σε άλλους κλάδους της οικονομίας αλλά και σε τομείς πώλησης.

Οι εργαζόμενοι υπέστησαν μειώσεις μισθών, απολύσεις, εντατικοποίηση της εργασίας τους και ελαστικά ωράρια, με την υπογραφή ατομικών συμβάσεων εργασίας. Δικαίωμα που «κέρδισαν» οι μονοπωλιακοί όμιλοι από την υπογραφή τριών μνημονίων, τα οποία κατάργησαν τις ΣΣΕ, εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικά επιδόματα και παροχές, υποβάθμισαν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μείωσαν μισθούς, με σκοπό να τονωθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου.

Τους μνημονικούς αυτούς νόμους ψήφισαν με «χέρια και πόδια» όλα τα αστικά κόμματα είτε σαν κυβέρνηση είτε σαν αντιπολίτευση, ανάμεσά τους και η «πρώτη φορά αριστερά» με τη συγκυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου. ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ συμφώνησαν με μια φωνή στην τόνωση της «υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικότητας» και των επενδύσεων, «απογυμνώνοντας» τους εργαζόμενους από κάθε εργασιακό δικαίωμα και εργασιακή προστασία!

...πληρώνουν και την ανάπτυξη!

Η κρίση πέρασε και η ανάκαμψη έφερε νέες προοπτικές και ευκαιρίες, τις οποίες η «Notos» άρπαξε ανοίγοντας νέα καταστήματα, επενδύοντας σε μετοχικό κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων. Αλλαξε ξανά «επενδυτικό προφίλ». Tι δεν άλλαξε; Τους όρους εργασίας των εργαζομένων της!

Οι εργαζόμενοι της «Notos» συνέχισαν να εργάζονται με τους μνημονιακούς νόμους και τις συμβάσεις της περιόδου της καπιταλιστικής κρίσης. Μάλιστα οι εργασιακοί όροι χειροτέρεψαν, διότι προστέθηκαν και άλλα όπως η κατάργηση της Κυριακής - αργίας, η απελευθέρωση των απολύσεων, τα 13ωρα! Εργασιακοί νόμοι που επέβαλε το αστικό κράτος, με σύμπραξη και πάλι των αστικών κομμάτων, σε καιρό ανάκαμψης και ...μετά την έξοδο από τα μνημόνια!!

Οι εργαζόμενοι του «Notos» δεν σκύβουν το κεφάλι...

Παρά ταύτα, οι εργαζόμενοι δεν έκατσαν με σταυρωμένα χέρια. O τζίρος της επιχείρησης ανέβαινε και οι μισθοί εξακολουθούσαν να είναι καθηλωμένοι, σύμφωνα και με τα ίδια τα στοιχεία της επιχείρησης. Πρόσφατα άλλωστε κινητοποιήθηκαν με στάσεις εργασίας για 20% αυξήσεις και 8ωρο, ως ελάχιστη διεκδίκηση μετά από χρόνια δουλειάς και θυσιών!

Η απάντηση της εργοδοσίας ήταν άμεση. Μάλιστα, οι κινητοποιήσεις και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων βρέθηκαν στο στόχαστρο ισχυρών τμημάτων του κεφαλαίου, συκοφαντήθηκαν από ΜΜΕ που χαρακτήρισαν τον αγώνα τους σαν «μαξιμαλιστικό», καλώντας τους να μένουν μακριά από τα σωματεία, να «συμπονέσουν» τον επιχειρηματία και να συζητήσουν ήρεμα για το δήθεν «κοινό τους συμφέρον».

Η στάση αυτή υποδηλώνει και τον φόβο της εργοδοσίας μπροστά στις οργανωμένες διεκδικήσεις των εργαζομένων, η ακτινοβολία των οποίων λειτουργεί σαν κάλεσμα προς τους εργαζόμενους του κλάδου και συνολικά της εργατικής τάξης. Ενα κάλεσμα που προκαλεί ανησυχία στους εργοδότες, ειδικά σε μία περίοδο, όπως σήμερα, που το κεφάλαιο ετοιμάζεται να διασφαλίσει την κερδοφορία του ακόμη και με τα όπλα και απαιτεί σταθερότητα και κοινωνική συνοχή. Απαιτεί δηλαδή κοινωνική συνενοχή και υποταγή στα σχέδιά του για την αναβάθμιση του ρόλου του στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, ώστε να δει το κασέ του να αυξάνεται κατακόρυφα!

Ομως, η επιδιωκόμενη αυτή αναβάθμιση έρχεται μαζί με την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των όρων ζωής και εργασίας των εργαζομένων! Εκτός από την απληρωσιά και την εκμετάλλευση, επιβάλλεται η «κουλτούρα των φέρετρων»! Ηδη συμβαίνει με τους χώρους εργασίας στο εμπόριο να είναι χιλιάριθμες «ΒΙΟΛΑΝΤΕΣ» χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας, με νεκρούς σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα, ακόμα και αποβολές εγκύων και εργασιακές ασθένειες που βαφτίζονται «ιδιαιτερότητες» των εργαζομένων!

...αναγκάζουν την εταιρεία σε αναδίπλωση!

Μετά την ανακοίνωση της επιχείρησης ότι θα κλείσει και τη συνάντηση με το επιχειρησιακό σωματείο, στην οποία ρητά δήλωσε η εργοδοσία ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα απολυθούν με ελάχιστες εξαιρέσεις των 20-30 εξ αυτών, οι εργαζόμενοι μέσα από τη Γενική τους Συνέλευση συζήτησαν τους όρους αντεπίθεσής τους. Η εργοδοσία ανεπιτυχώς επιχείρησε και εκεί να περάσει κλίμα «ωχαδερφισμού» και το «τίποτα δεν αλλάζει, για αυτό πάρτε τις αποζημιώσεις και καλό δρόμο»!

Σημειωτέον, ότι αυτή τη γραμμή δίνει στους εργαζόμενους του καταστήματος και ο εργοδοτικός συνδικαλισμός. Τέτοιο δηλητήριο καλλιεργεί στο προσωπικό ο Δ. Καραγεωργόπουλος, για χρόνια κεντρικός συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ στον κλάδο, που παλιότερα έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων!

Κάτω από την πίεση και την αγανάκτηση των εργαζομένων και υπό τον φόβο μην πάρει εκτάσεις το θέμα, η εταιρεία επανήλθε με νέα ανακοίνωση, αξιοποιώντας το καρότο και το μαστίγιο! Ανάμεσα στα άλλα, αναφέρει πως οι εργαζόμενοι αν θέλουν μπορούν να απορροφηθούν σε άλλη επιχείρηση του ομίλου, όχι όμως «εν λευκώ», αλλά χάνοντας τα θεμελιωμένα δικαιώματά τους...

Δύο διαφορετικοί «κόσμοι»

Το παράδειγμα της «Notos» είναι το παράδειγμα κάθε επιχείρησης σε οποιονδήποτε κλάδο της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν αποτελεί εξαίρεση!

Αντίθετα αποτελεί απόδειξη ότι τις επιχειρήσεις δεν τις «κλείνουν» τα σωματεία και οι αγώνες των εργαζομένων, αλλά το κυνήγι του κέρδους μιας χούφτας μονοπωλιακών ομίλων, που πατούν στην εκμετάλλευση και την κλοπή του πλούτου που παράγουν εκατομμύρια εργαζόμενοι. Αυτή είναι η κοροϊδία της «υγιούς επιχειρηματικότητας», για την οποία επιχαίρουν διάφοροι πολιτικοί σαλτιμπάγκοι, παλιοί και επανερχόμενοι. Υπόσχεται φτώχεια, εκμετάλλευση, ανεργία!

Είναι απόδειξη ότι οι εργαζόμενοι πληρώνουν την καπιταλιστική κρίση και πολύ περισσότερο την καπιταλιστική ανάπτυξη. Εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις δεν έχουν ΚΑΝΕΝΑ «κοινό συμφέρον»! Οι επιχειρήσεις συσσωρεύουν κέρδη πάνω στην εκμετάλλευση, στην απλήρωτη εργασία και το σακάτεμα των εργαζομένων τους. Το κοινό συμφέρον» σήμερα, σε καιρό εμπλοκής σε πολεμικές συγκρούσεις, βαφτίζεται «κοινή πατρίδα» και καλούν τους εργαζόμενους να θυσιαστούν, αυτοί και τα παιδιά τους, για τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης ενάντια σε άλλους λαούς, ώστε να αυγατίσουν τα κέρδη της.

Είναι απόδειξη ότι τόσο σε καιρό ειρήνης όσο και σε καιρό πολέμου ο λαός πληρώνει την «ανάπτυξη» με την υποβάθμιση όλων των πλευρών της ζωής του και των παιδιών του. Η ακρίβεια, η ανασφάλεια, η ανέχεια, η έλλειψη προοπτικής και διεξόδου, η ασφυξία που προκαλεί αυτός ο κόσμος του κέρδους, ευθύνεται για τραγωδίες όπως η πρόσφατη αυτοκτονία των δύο κοριτσιών.

Είναι απόδειξη ότι αστικό κράτος και επιχειρηματικά συμφέροντα είναι «ένα και το αυτό»! Νομοθετική δραστηριότητα, δικαιοσύνη, «κράτος δικαίου», πρόνοια, είναι όλα κομμένα και ραμμένα στα μέτρα τους και οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να έχουν αυταπάτες ότι θα βρουν το δίκιο τους εκεί!

Περισσότερο από όλα, όμως, είναι απόδειξη ότι χαμένος είναι μόνο ο αγώνας που δεν δίνεται! Η οργάνωση και η πάλη των εργαζομένων σε κρίση και ανάπτυξη φοβίζει το κεφάλαιο, του χαλάει τα σχέδια, το αναγκάζει να αναδιπλώσει, όπως έγινε και στην εξέλιξη με τα «Notos». Είναι ο μόνος τρόπος να πάρει ανάσα ο εργαζόμενος! Να απαιτήσει την ικανοποίηση των αναγκών του, που είναι κοινές μόνο για το σύνολο των εργαζομένων και εκ διαμέτρου αντίθετες από τις ανάγκες και τα συμφέροντα των μονοπωλίων.

Μοναδική διέξοδος για τους εργαζόμενους

Σήμερα οι εργαζόμενοι παλεύουν για ένα ξεροκόμματο, ενώ θα μπορούσαν με αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη της επιστήμης και την εξέλιξη της τεχνολογίας να εργάζονται λιγότερο και να ζουν με αξιοπρέπεια!

Αυτή η ζωή σήμερα φαντάζει «όνειρο θερινής νυχτός», γιατί της βάζουν φρένο οι ανάγκες του κεφαλαίου, που πατάει επί πτωμάτων για τα κέρδη του! Αυτή η ζωή μπορεί να γίνει πραγματικότητα μόνο σε μια άλλη κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση. Οταν σκοπός της παραγωγής θα είναι η ικανοποίηση των διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών, που θα διασφαλίζεται από τον κεντρικό σχεδιασμό στην παραγωγή, με κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής και που οι εργαζόμενοι θα είναι στο προσκήνιο αυτής.

Για όλα αυτά σήμερα οι εργαζόμενοι του «Notos» μπορούν και πρέπει, περισσότερο από χτες, να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για να μην υπάρξει καμία απόλυση, να κατοχυρώσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, να αποσπάσουν περισσότερες κατακτήσεις. Τελικά να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για τη συλλογική οργάνωση και την πάλη, που είναι η μόνη διέξοδος στο αδιέξοδο που μας έχουν επιβάλλει.

Σε αυτόν τον αγώνα των εργαζομένων του «Notos», όπως και σε κάθε εργατικό αγώνα, το ΚΚΕ στέκεται στο πλάι τους, στηρίζει τον αγώνα τους με κάθε τρόπο!

Τομεακό Γραφείο Εμπορίου - Υπηρεσιών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ