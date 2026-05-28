ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!

«Η υπόθεση της ζωής μας είναι στα δικά μας χέρια», το μήνυμα της αγωνιστικής διεκδίκησης μέτρων υγείας και ασφάλειας

«Οχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας!»: Το μήνυμα αυτό, μήνυμα μάχης για τη διεκδίκηση μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, κόντρα στην πολιτική που για τα κέρδη των ομίλων μετατρέπει το μεροκάματο σε αρένες θανάτου, μετέφεραν μαζικά συνδικαλιστές και εργαζόμενοι από δεκάδες σωματεία της Αττικής χτες στο υπουργείο Εργασίας.

Με την κινητοποίησή τους, στο φόντο μιας ακόμα εβδομάδας αίματος στους χώρους δουλειάς, αφού μόλις σε έξι μέρες (16 - 21 Μάη) η εργατική τάξη θρήνησε έξι νεκρούς και 12 τραυματίες, απαίτησαν «Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών! Αμεσα μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς».

Την πρωτοβουλία άλλωστε για την οργάνωση της χτεσινής συγκέντρωσης πήραν Συνδικάτα από κλάδους που αναμετριούνται καθημερινά με τον θάνατο και το σακάτεμα, καταγράφοντας υψηλά ποσοστά εργατικών «ατυχημάτων», όπως στη ναυπηγοεπισκευή, τις κατασκευές, τους λιμενεργάτες, το φάρμακο, την κλωστοϋφαντουργία, την Ενέργεια κ.ά.

Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ και βουλευτής του ΚΚΕ.

Στη διάρκεια της κινητοποίησης συνδικαλιστές από τη ναυπηγοεπισκευή και τις κατασκευές μετέφεραν το οξυμένο πρόβλημα της έλλειψης μέτρων υγείας και ασφάλειας, που σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση της δουλειάς και τις πιέσεις να πιάνονται τα χρονοδιαγράμματα, εντείνουν τους κινδύνους που απειλούν καθημερινά τη ζωή των εργαζομένων. Μίλησαν για τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στα εργοδοτικά εγκλήματα, ξεχωρίζοντας τη διεκδίκηση ΣΣΕ που περιλαμβάνουν προβλέψεις που μπορούν να προστατεύουν τους εργαζόμενους (π.χ. μειωμένα ωράρια κ.α.) αλλά και τη δράση των Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας για συγκεκριμένα μέτρα σε κάθε χώρο δουλειάς.





«Η μόνη απάντηση είναι η οργανωμένη μαζική πάλη των εργαζομένων. Η πάλη μέσα από τα σωματεία για ΣΣΕ που θέτουν φραγμό στην ασυδοσία της εργοδοσίας, με σταθερό ωράριο 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για να υπάρχει χρόνος για ξεκούραση, για προστασία από τη θερμική καταπόνηση το καλοκαίρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο, πρόεδρος του Σωματείου εργαζομένων στο εργοτάξιο του «Ελληνικού», μεταφέροντας ταυτόχρονα το κάλεσμα της Ομοσπονδίας για τηνξεχωρίζοντας τη διεκδίκηση να γίνει υποχρεωτική η ΣΣΕ.

Το γεγονός ότι η κατάσταση στους χώρους δουλειάς γίνεται όλο και χειρότερη ανέδειξε εκ μέρους του Συνδικάτου Μετάλλου ο Ακης Αντωνίου. Ειδικά μπροστά στο καλοκαίρι που οι συνθήκες στη ναυπηγοεπισκευή γίνονται ανυπόφορες, ξεκαθάρισε ότι οι μεταλλεργάτες δεν θα ανεχθούν «να πάμε με τα περσινά». Παρουσιάζοντας το πώς το κράτος αντιμετωπίζει αυτές τις διεκδικήσεις ζωής και θανάτου για την εργατική τάξη, θύμισε ότι σε πρόσφατη κινητοποίηση στο υπουργείο Ναυτιλίας που οργάνωσαν οι μεταλλεργάτες, τους υποδέχθηκαν εκατοντάδες άνδρες των δυνάμεων καταστολής, ενώ η κυβέρνηση τους απαξίωσε επιχειρώντας να τους «ξεπετάξει» με μερικά χαμηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου. Θύμισε μάλιστα τις απειλές που δέχεται μέλος της διοίκησης του Σωματείου και της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας στη Ζώνη, ξεκαθαρίζοντας ότι «όσο αυτοί προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν για να κάνουμε πίσω, τόσο εμείς θα απαντάμε με τις κινητοποιήσεις, τις Συνελεύσεις και τον τρόπο που έχουμε τα σωματεία να διεκδικούμε».

Παράλληλα με την κινητοποίηση, αντιπροσωπεία συνδικαλιστών συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εργασίας, Κ. Καραγκούνη, καταθέτοντας για άλλη μια φορά τα αιτήματα που είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και για την ασφάλειά τους. Αιτήματα όπως ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας με μόνιμο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, δημιουργία κρατικού Σώματος τεχνικών Ασφαλείας και γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση εργατικών «ατυχημάτων» και επαγγελματικών ασθενειών κ.ά. Ακόμα αιτήματα που συνδέονται άμεσα με την προστασία των εργαζομένων από την εξάντληση και τη φθορά του οργανισμού: 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, υπογραφή και εφαρμογή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς. Κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία κ.ά.

Ενημερώνοντας τους συγκεντρωμένους για τη συνάντηση, ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, επισήμανε πως «αποκαλύψαμε, για άλλη μία φορά, την πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση με τα νούμερα που παρουσίασε η κυβέρνηση μέσα στη Βουλή πριν λίγες μέρες, με τα μαγικά που κάνουνε και εξαφανίζουν επαγγελματικές ασθένειες, νεκρούς και σακατεμένους, γιατί η λογική τους είναι ότι η ζωή μας είναι κόστος. Τη μετράνε μαζί με όλα τα άλλα νούμερα των δημοσιονομικών αντοχών, της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των αφεντικών».

Σημείωσε ότι ο υφυπουργός δεν είπε κάτι καινούργιο, επομένως «επιβεβαιώνεται ότι η υπόθεση της ζωής μας είναι στα δικά μας χέρια. Ενα πράγμα μόνο μπορεί να γίνει, να οργανωθούμε στα συνδικάτα και να υπερασπιστούμε εμείς τη ζωή μας. Οπου θεωρούμε ότι η δουλειά πρέπει να σταματάει, θα σταματάει. Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ορφανά για να βγάζουνε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκατασκευαστές, οι ξενοδόχοι και όλοι οι υπόλοιποι».

Και στο πλαίσιο αυτό κάλεσε να δυναμώσει ο αγώνας, «να οργανωθούν μεγάλες κινητοποιήσεις, απεργίες, στάσεις εργασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς».

Περιοδεία σε εργοτάξια της ΤΕΡΝΑ στην Ηπειρο

Παράλληλα με την κινητοποίηση στην Αθήνα, περιοδείες σε εργοτάξια της ΤΕΡΝΑ στην περιοχή της Πρέβεζας, στο έργο κατασκευής του νέου αγωγού ύδρευσης Πρέβεζας - Αρτας - Λευκάδας, πραγματοποίησε χτες κλιμάκιο των Συνδικάτων Οικοδόμων Αρτας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Λευκάδας, ενόψει της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας στις 24 Ιούνη.

Η περιοδεία έγινε σε εργοτάξια στο ύψος της Νέας Κερασούντας - Λούρου και στο ύψος Μύτικα - ΒΙΠΕ, με επικεφαλής τον Νίκο Εξαρχο, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας.

Οι συνδικαλιστές συζήτησαν με τους εργαζόμενους για την ανάγκη να δυναμώσει η οργάνωση στους χώρους δουλειάς και η συμμετοχή στην απεργία, βάζοντας στο επίκεντρο τα μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόσφατο θανατηφόρο εργατικό «ατύχημα» στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, όπου 46χρονος οικοδόμος, πατέρας δύο παιδιών, σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτιο, κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων σε έργο ομβρίων υδάτων.

Παράλληλα, υπενθυμίστηκε ότι πριν από δύο μήνες στο Κλειστό της Αρτας άλλος ένας οικοδόμος έχασε τη ζωή του σε χωματουργικές εργασίες, ενώ στο ίδιο έργο υδροδότησης Αγιος Γεώργιος - Αρτα - Πρέβεζα - Λευκάδα έχουν ήδη σημειωθεί δύο σοβαρά εργατικά «ατυχήματα», με εργαζόμενους να τραυματίζονται σοβαρά σε παρόμοιες συνθήκες εργασίας.

«Δεν θα δεχτούμε να σκοτωνόμαστε για να αυγατίζουν τα κέρδη τους τα αφεντικά», σημείωσε ο Νίκος Εξαρχος, καλώντας τους εργαζόμενους να δυναμώσουν την οργάνωση στα συνδικάτα και να κάνουν δική τους υπόθεση την επιτυχία της πανελλαδικής πανοικοδομικής απεργίας.

Κι άλλο «ατύχημα»

Στο μεταξύ, ένα ακόμα εργατικό «ατύχημα» συνέβη στην Εύβοια, αυτήν τη φορά στον δήμο Ερέτριας, με εργαζόμενο της καθαριότητας να τραυματίζεται κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Το νέο εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε προχθές Τρίτη, όταν κατά τη διάρκεια της αποκομιδής των απορριμμάτων και στην προσπάθεια του εργαζόμενου να ανέβει στο απορριμματοφόρο, έσπασε το σκαλί του οχήματος, έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι και στο σώμα. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου του έκαναν ράμματα στο κεφάλι.