ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Κανένας συμβιβασμός με τη φτώχεια και τη μίζερη ζωή, εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις

Κανένας συμβιβασμός με τη φτώχεια και τη μίζερη ζωή! Το αποφασιστικό αυτό μήνυμα διεκδίκησης και αγώνα έστειλαν χθες χιλιάδες συνταξιούχοι από το κέντρο της Αθήνας, στην πρώτη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, δίνοντας το εναρκτήριο λάκτισμα του νέου κύκλου κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα.

Οι συνταξιούχοι της Αττικής συγκεντρώθηκαν το πρωί στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και ξεκαθάρισαν ότι δεν κάνουν βήμα πίσω από τις δίκαιες διεκδικήσεις τους. Απέρριψαν τα φιλοδωρήματα - ψίχουλα της κυβέρνησης και απαίτησαν την κατάργηση όλων των νόμων διάλυσης της Κοινωνικής Ασφάλισης και πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις τους, τις οποίες λεηλάτησαν οι περικοπές όλων των κυβερνήσεων από τα μνημόνια μέχρι σήμερα και τώρα εξαερώνονται από το διαρκές κύμα ακρίβειας.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και αντιπροσωπεία της Γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Η συνέχεια της πάλης είναι η μόνη επιλογή

Από το βήμα της συγκέντρωσης οι ομιλητές εκ μέρους της ΣΕΑ και των συνταξιουχικών οργανώσεων ανέδειξαν τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι από την καθημερινά εντεινόμενη ακρίβεια, παρουσίασαν τα αιτήματά τους και απαίτησαν «πραγματικές λύσεις και όχι ψευτοεπιδόματα», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμος Κουμπούρης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΙΚΑ. Ο ίδιος σημείωσε ότι οι λεγόμενες «αυξήσεις» που δόθηκαν για το 2026 είναι για να κοροϊδεύουν και όχι να ανακουφίζουν, γι' αυτό «συνεχίζουμε τους αγώνες μας, γιατί είναι η μόνη επιλογή. Η αντίσταση είναι το μόνο όπλο που έχουμε απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές, που αντί να υποχωρούν ενισχύονται. Τώρα μάλιστα η επίθεση αυτή εκδηλώνεται μέσα από την πολεμική οικονομία, πολιτική που εμπλέκει τη χώρα στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους για την αρπαγή νέων αγορών και την κερδοφορία των μονοπωλίων, που θέλουν τους εργαζόμενους, αυτούς που πραγματικά παράγουν τον πλούτο, να ματώνουν για να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι». Προειδοποίησε ακόμα ότι τόσο στην ΕΕ όσο και στη χώρα μας σχεδιάζουν νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.





5 δισ. πλεόνασμα, ούτε ένα ...κουλούρι για τους συνταξιούχους

Σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας τόνισε: «Βλέπουμε τη δημιουργία νέων κομμάτων, παλιά και νέα πρόσωπα εμφανίζονται. Ομως, παρά τα λεκτικά πυροτεχνήματα, δεν βλέπουμε αλλαγή της πολιτικής. Γι' αυτό εμείς προχωράμε, συνεχίζουμε τους αγώνες μας. Δεν υποστέλλουμε τη σημαία. Προετοιμαζόμαστε για τη ΔΕΘ. Θα είμαστε πάντα απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές, όποιος κι αν τις εφαρμόζει».

«Δεν αρκεί η απαρίθμηση των προβλημάτων. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι η ισχυροποίηση των αγώνων, να δυναμώσει η πάλη μας», επεσήμανε στον χαιρετισμό του ο Λεωνίδας Ριτζάκης εκ μέρους της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΑΕΕ. «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι», υπογράμμισε, μιλώντας για τη συνεχή απώλεια της αγοραστικής δύναμης των συντάξεων εξαιτίας της ακρίβειας, ενώ προειδοποίησε και για τον κίνδυνο που διατρέχουν οι συντάξεις χηρείας.

Τον εμπαιγμό από την κυβέρνηση, η οποία «ανακοίνωσε από τώρα την αναπροσαρμογή του επιδόματος για τους χαμηλοσυνταξιούχους από τα 250 στα 300 ευρώ, τα οποία όμως θα δοθούν τον Νοέμβριο!», κατήγγειλε ο Σωτήρης Ραυτόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΣΕ. «Η κυβέρνηση απαιτεί οι συνταξιούχοι να επιβιώνουν με τις συντάξεις πείνας, την ώρα που μόνο το πρώτο τετράμηνο του έτους ο προϋπολογισμός εμφάνισε πλεόνασμα πάνω από 5 δισ. ευρώ».

«Τα πράγματα θα χειροτερεύουν, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα καλύτερο από την κυβερνητική πολιτική», τόνισε στον δικό του χαιρετισμό ο Δημήτρης Ζαφειρούδης εκ μέρους της ΠΕΣ - ΝΑΤ, προσθέτοντας πως «μόνο με τους αγώνες και την ενότητα των συνταξιούχων μπορούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, και αυτό έχουν αποδείξει τα 15 χρόνια δράσης της ΣΕΑ».

«5 δισ. ευρώ το πλεόνασμα, ούτε ένα κουλούρι για τους συνταξιούχους!». Με αυτά τα λόγια ο Ανέστης Τσουκαράκης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απόστρατων Στρατιωτικών, ανέδειξε την ουσία της σκληρής ταξικής πολιτικής της κυβέρνησης προς τους απόμαχους της δουλειάς, ενώ κατήγγειλε και την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Δίνοντας το στίγμα της δράσης της ΠΟΜΑΣ, σημείωσε αυτό που έγραφε και το πανό της Ομοσπονδίας: «Μαζί με τον λαό για τα προβλήματά μας. Κανένας στρατιωτικός έξω από τα σύνορά μας».

«Οι συντάξεις δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη», κατήγγειλε ο Γιάννης Γιαννούλης από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας. «Η σύνταξη για τους συνταξιούχους δεν είναι κάποιο λογιστικό μέγεθος, αλλά όρος για την επιβίωσή τους».

«Γηρατειά δεν είναι όταν τα μαλλιά ασπρίζουν, αλλά όταν η καρδιά μαυρίζει!». Με αυτήν τη φράση ο Αλέξανδρος Φαρμάκης, από την Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου, περιέγραψε τη δεινή θέση όπου βρίσκεται η συντριπτική πλειοψηφία των απόμαχων της δουλειάς, εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, αλλά όπως είπε δεν είναι διέξοδος ούτε η απαισιοδοξία ούτε η ιδιώτευση. Αντίθετα «η λύση βρίσκεται στους αγώνες, γιατί οι συνταξιούχοι έχουν καρδιά και το δίκιο είναι με το μέρος τους».

Στην καταστροφική πορεία που έχουν οδηγήσει οι κυβερνήσεις τα ΕΛΤΑ αναφέρθηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλος από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, και κατήγγειλε ότι σχεδόν 200 χρόνια μετά την ίδρυσή του ο Οργανισμός οδηγείται σε κλείσιμο.

Χαιρετισμούς στη συγκέντρωση απηύθυναν επίσης η Γιώτα Τσακούλια, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Δικηγόρων, και ο Κώστας Τζατζάνης εκ μέρους των Συνταξιούχων Μηχανικών, εκφράζοντας την απόφαση και των δικών τους συνταξιουχικών σωματείων να συνεχίσουν να πορεύονται μαζί με τη ΣΕΑ και τα σωματεία των εργαζομένων στους δρόμους του αγώνα.

Μαχητική πορεία στο υπουργείο Οικονομικών

Ακολούθησε μαχητική πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, κατά την οποία με τα συνθήματά τους οι συνταξιούχοι πρόβαλαν όλες τις διεκδικήσεις τους. Ανάμεσα στα συνθήματα που ξεχώρισαν ήταν το «Στην Ερυθρά τη Θάλασσα στέλνετε καράβια και τα νοσοκομεία τ' αφήνετε ρημάδια!», αποτυπώνοντας τις συνέπειες από την εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους αλλά και τη διαμαρτυρία για την κατάσταση στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Μετά το τέλος της κινητοποίησης αντιπροσωπεία της ΣΕΑ συναντήθηκε με την γενική γραμματέα του υπουργείου, Παυλίνα Καρασιώτου, στην οποία υπέβαλε τις διεκδικήσεις και τα αιτήματα των συνταξιούχων.

Οι κινητοποιήσεις της ΣΕΑ συνεχίζονται σήμερα με τη συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης, στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, όπου θα συμμετάσχουν συνταξιούχοι και από τους υπόλοιπους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανάλογη περιφερειακή συγκέντρωση οργανώνουν στις 5 Ιούνη στην Αρτα οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας. Την ίδια μέρα στο Αγρίνιο, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία (πεζόδρομος Παπαστράτου), καλούν οι συνταξιουχικές οργανώσεις του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Αντίστοιχα, την Τρίτη 9 Ιούνη προχωρούν σε κινητοποίηση στην Πάτρα, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο, οι συνταξιουχικές οργανώσεις Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς - Ιθάκης.