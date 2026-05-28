ΡΩΣΙΑ - ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

Επίσκεψη του Πούτιν με επίκεντρο την Ενέργεια

Επίσημη επίσκεψη στο Καζακστάν πραγματοποιεί από χθες ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν, μια χώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ανταγωνισμού ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν αναμένεται να επιβλέψει την υπογραφή συμφωνίας που θα καθορίζει τις παραμέτρους για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής στο Καζακστάν, όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο ενόψει της επίσκεψης.

Το Καζακστάν, μια χώρα πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με 20,5 εκατ. κατοίκους, δεν διαθέτει καμία ικανότητα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας από το 1999, όταν παροπλίστηκε ο αντιδραστήρας BN-350 στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Σε δημοψήφισμα το 2024 η χώρα ψήφισε υπέρ της κατασκευής νέων σταθμών και σχεδιάζει να έχει 2,4 γιγαβάτ πυρηνικής ισχύος έως το 2035.

«Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης» του Πούτιν «θα υπογραφούν βασικές συμφωνίες σχετικά με τις κύριες παραμέτρους για την κατασκευή ενός πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και τη χρηματοδότηση του έργου μέσω ενός ρωσικού κρατικού εξαγωγικού δανείου», δήλωσε ο βοηθός του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ.

Το Καζακστάν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα παράσχει το 85% της χρηματοδότησης για τον σταθμό, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2035 - 2036.

Ο Πούτιν θα συζητήσει επίσης την αύξηση της μεταφόρτωσης ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα μέσω του Καζακστάν.

Πέρυσι η Ρωσία συμφώνησε να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου προς την Κίνα μέσω του Καζακστάν μέσω του αγωγού «Atasu - Alashankou» κατά 2,5 εκατ. τόνους ετησίως, φτάνοντας τους 12,5 εκατ. μετρικούς τόνους. Ωστόσο η αύξηση δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα, σύμφωνα με πηγές στον κλάδο.

Το Καζακστάν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ουρανίου στον κόσμο, αλλά επί του παρόντος βασίζεται κυρίως στον άνθρακα για την ηλεκτρική του ενέργεια, σε συνδυασμό με κάποια υδροηλεκτρική ενέργεια και έναν αναπτυσσόμενο τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Η Εθνική Πυρηνική Εταιρεία της Κίνας (CNNC) σχεδιάζει επίσης να κατασκευάσει εκεί ένα πυρηνικό εργοστάσιο.

Η επίσκεψη του Πούτιν στην Αστάνα θα διαρκέσει τρεις μέρες, μέχρι αύριο 29 Μάη, και θα συμπέσει με τη Σύνοδο Κορυφής της EAEU (Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης).