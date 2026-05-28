ΗΠΑ

Κατέρρευσε χημική δεξαμενή σε εργοστάσιο χαρτιού

Τουλάχιστον ένας εργάτης έχασε τη ζωή του, μετά από κατάρρευση χημικής δεξαμενής σε εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού της «Nippon Dynawave» στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, αργά προχτές το βράδυ (τοπική ώρα). Ακόμα, τουλάχιστον 9 εργαζόμενοι υπέστησαν «ευρύ φάσμα» τραυματισμών, από ελαφρείς έως κρίσιμους (π.χ. χημικά εγκαύματα). Εντονη ανησυχία προκαλούσε η διαρροή χημικού διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου και θειούχου νατρίου (χρησιμοποιείται στην παραγωγή χαρτοπολτού), με δεδομένο μάλιστα ότι η δεξαμενή είχε χωρητικότητα 80.000 γαλονιών (300.000 λίτρων) και ήταν γεμάτη περίπου κατά 60%. Οι έρευνες των διασωστών είχαν επιβραδυνθεί, επειδή η δεξαμενή παρέμενε ασταθής και υπήρχε κίνδυνος να διαρρεύσει κι άλλο επικίνδυνο υλικό, σύμφωνα με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η εταιρεία είναι θυγατρική του ιαπωνικού κολοσσού «Nippon» και συγκεκριμένα της πτέρυγάς της που ασχολείται με τη βιομηχανία χαρτιού (Nippon Paper Group). Στο Λονγκβιου η μονάδα άρχισε να λειτουργεί το 1953, παράγοντας χαρτόνι συσκευασίας υγρών από το 1953. Συνολικά στη μονάδα αυτή απασχολούνται περίπου 1.000 άτομα, ενώ σήμερα κατασκευάζεται υλικό για χαρτομάντιλα, χαρτί εκτύπωσης, κύπελλα, πιάτα, χαρτοκιβώτια και άλλα αγαθά, που μεταξύ άλλων χρησιμοποιούνται για κουτιά γάλακτος και δοχεία τροφίμων.

Σε εκτενές του ρεπορτάζ, το NBC News μετέδιδε χτες σωρεία παραπτωμάτων ακόμα και με βάση τις αστικές διατάξεις υγείας και ασφάλειας. Για παράδειγμα, το 2021, επιβλήθηκε στην εταιρεία συνολικό πρόστιμο 3.400 δολαρίων για παραβιάσεις υγείας, όπως μη χρήση προστατευτικών καλυμμάτων προσώπου σε ειδικότητες εργαζομένων που απαιτούταν. Σε άλλους ελέγχους της επιθεώρησης εργασίας, διαπιστώθηκε απουσία μέτρων προστασίας από πτώσεις σε μεγάλο ύψος (ενώ π.χ. υπάλληλοι δούλευαν στα 4 πόδια ύψος απ' το έδαφος), ακρωτηριασμοί εργαζομένων που επίσης θα είχαν αποφευχθεί αν δεν έλειπαν κατάλληλες συντηρήσεις εξοπλισμού κ.τ.λ.