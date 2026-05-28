H ώρα των ημιτελικών

Στον απόηχο της κατάκτησης της Euroleague από τον Ολυμπιακό επιστρέφει στο προσκήνιο η Basket League, με τα πρώτα ματς της ημιτελικής φάσης για την ανάδειξη του ζευγαριού της φετινής σειράς των τελικών. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι και φέτος τα μεγάλα φαβορί για να αποτελέσουν τους δύο φιναλίστ.

Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις 2 νίκες και το πλεονέκτημα έδρας ανήκει στους «αιώνιους», καθώς κατέλαβαν την 1η και τη 2η θέση της κανονικής περιόδου.

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, σε ένα ματς όπου θα γιορταστεί από τους «ερυθρόλευκους» η κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός είναι το φαβορί του ζευγαριού, με την ψυχολογία στα ύψη και θέλει να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης στους τελικούς, παραμένοντας σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου του. Από την άλλη η ΑΕΚ, με εφαλτήριο την επιτυχία στα προημιτελικά επί του Αρη, τον οποίο απέκλεισε σε 3ο αγώνα, θέλει να δείξει ένα καλό πρόσωπο και να κοντράρει στα ίσα τους γηπεδούχους. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχουν απουσίες, ενώ για την ΑΕΚ νοκ άουτ τέθηκε ο Φιζέλ.

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, ψάχνοντας αντίδραση μέσω του πρωταθλήματος για την αποτυχία στη Euroleague, φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, που αρχίζει να ανεβάζει τον πήχη των φιλοδοξιών του σε εγχώριο επίπεδο. Οι «πράσινοι», έχοντας ξεπεράσει τους κραδασμούς που επέφερε ο αποκλεισμός από το Final 4, θέλουν να επιβεβαιώσουν τις υψηλές βλέψεις για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με το «καλημέρα». Στην αντίπερα όχθη ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να βάλει δύσκολα στους γηπεδούχους, ευελπιστώντας να κάνει μια ιστορική ανατροπή στο ζευγάρι. Χωρίς απουσίες θα εμφανιστούν οι δύο ομάδες, με τον Κώστα Σλούκα να επιστρέφει στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού μετά τον τραυματισμό του.





Το σημερινό πρόγραμμα: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (18.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Ολυμπιακός - ΑΕΚ (20.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).