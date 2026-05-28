WATER POLO LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ

Πρώτο βήμα για τον Ολυμπιακό

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου της φετινής Water Polo League ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, νικώντας 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 1-0 στη σειρά και πάνε με άλλο αέρα στον σημερινό δεύτερο τελικό, στο Σεράφειο Κολυμβητήριο (21.00) με γηπεδούχους τους «πράσινους». Εφόσον επικρατήσει εκ νέου ο Ολυμπιακός θα χρειάζεται άλλη μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός θέλει να ισοφαρίσει σε 1-1 και να μείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου.

Ο πρώτος τελικός εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό, παρά τα ζητήματα που αντιμετώπισε, να βρίσκει τελικά τις λύσεις στην επίθεση και να παίρνει. Οσο για τον Παναθηναϊκό, έβαλε μεν αρκετή πίεση στους γηπεδούχους αλλά στερήθηκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Για τον Ολυμπιακό σκόραραν: Κάκαρης 3, Ανγκιαλ 2, Γενηδουνιάς 2, Ζάλανκι 2, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 1, Δήμου 1, Νικολαΐδης 1, Πούρος 1. Για τον Παναθηναϊκό: Κουμπάκης 4, Γκιουβέτσης 3, Παπανικολάου 2, Κοπελιάδης 2, Κουρούβανης 1.