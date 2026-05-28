Πέμπτη 28 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
WATER POLO LEAGUE ΑΝΔΡΩΝ
Πρώτο βήμα για τον Ολυμπιακό

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου της φετινής Water Polo League ανδρών έκανε ο Ολυμπιακός, νικώντας 15-12 τον Παναθηναϊκό στον πρώτο τελικό. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 1-0 στη σειρά και πάνε με άλλο αέρα στον σημερινό δεύτερο τελικό, στο Σεράφειο Κολυμβητήριο (21.00) με γηπεδούχους τους «πράσινους». Εφόσον επικρατήσει εκ νέου ο Ολυμπιακός θα χρειάζεται άλλη μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός θέλει να ισοφαρίσει σε 1-1 και να μείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου.

Ο πρώτος τελικός εξελίχθηκε σε ντέρμπι, με τον Ολυμπιακό, παρά τα ζητήματα που αντιμετώπισε, να βρίσκει τελικά τις λύσεις στην επίθεση και να παίρνει. Οσο για τον Παναθηναϊκό, έβαλε μεν αρκετή πίεση στους γηπεδούχους αλλά στερήθηκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Για τον Ολυμπιακό σκόραραν: Κάκαρης 3, Ανγκιαλ 2, Γενηδουνιάς 2, Ζάλανκι 2, Παπαναστασίου 2, Γκίλλας 1, Δήμου 1, Νικολαΐδης 1, Πούρος 1. Για τον Παναθηναϊκό: Κουμπάκης 4, Γκιουβέτσης 3, Παπανικολάου 2, Κοπελιάδης 2, Κουρούβανης 1.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
H ώρα των ημιτελικών
 Απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση
 Επεισόδια στους δρόμους της Λειψίας
 Aνεβαίνουν οι ρυθμοί για άνδρες και γυναίκες
 Συγχαίρει την συντρόφισσα Μαρία Κρίκη
 Την πρόκριση ψάχνουν Τσιτσιπάς και Σάκκαρη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ