ΙΣΠΑΝΙΑ

Αστυνομική έφοδος στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Ακόμη ένα σκάνδαλο στη φόρα, με φόντο τις αντιθέσεις μέσα στο ισπανικό κεφάλαιο

Ερευνα στην έδρα του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) πραγματοποίησε χθες η ισπανική αστυνομία, σε ένα ακόμη «επεισόδιο» από τα σκάνδαλα διαφθοράς κατά της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ, που βγαίνουν στην επιφάνεια τον τελευταίο χρόνο, αποκαλύπτοντας αντικρουόμενα συμφέροντα και γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις μέσα στο ισπανικό κεφάλαιο.

Η έρευνα της ισπανικής αστυνομίας έγινε κατόπιν δικαστικής εντολής «για να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με παράνομο μηχανισμό χρηματοδότησης».

Σύμφωνα με την «El Confidencial», οι έρευνες σχετίζονται με υποψίες για παράνομες μεθοδεύσεις στον δημόσιο οργανισμό που είναι επιφορτισμένος με τις συμμετοχές του κράτους στις στρατηγικές επιχειρήσεις (SEPI), υπόθεση στην οποία είναι αναμεμειγμένο πρώην στέλεχος του PSOE, η Λέιρε Ντίεθ, η οποία ερευνάται για αθέμιτη επιρροή, δωροδοκία και απόπειρα παρεμπόδισης της δικαιοσύνης.

Προ ημερών απαγγέλθηκαν κατηγορίες κατά του πρώην πρωθυπουργού Χοσέ Λουίς Θαπατέρο, ιστορικής προσωπικότητας του PSOE, για «αθέμιτη επιρροή» σε άλλη υπόθεση.

Προχθές έρευνα στο σπίτι του Θαπατέρο αποκάλυψε μια συλλογή πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών αξίας 2-3 εκατ. ευρώ στο χρηματοκιβώτιό του, που θεωρούνται παράνομα ωφελήματα που φέρεται να συνδέονται με το σκάνδαλο διαφθοράς γύρω από την υπόθεση διάσωσης της αεροπορικής εταιρείας «Plus Ultra».

Από την πλευρά του ο ηγέτης του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχό, ζήτησε προκήρυξη πρόωρων εκλογών.