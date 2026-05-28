ΚΟΥΒΑ

Κλιμακώνονται τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ενάντια στον λαό της

Σταθερά στο στόχαστρο του αμερικανικού ιμπεριαλισμού παραμένει η Κούβα και ο ηρωικός της λαός, όπως αποτυπώνουν και δηλώσεις της κυβερνήτη του Πουέρτο Ρίκο,, με αφορμή συνέντευξη που έδωσε για να αναδείξει τον ρόλο της συγκεκριμένης υπερπόντιας κτήσης των ΗΠΑ στην αναμέτρησή τους με αντίπαλα ιμπεριαλιστικά σχέδια.

«Εχουμε πόλεμο με την Κίνα, έχουμε πόλεμο με το Ιράν, έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, είχαμε πόλεμο μέχρι πριν από λίγες ημέρες με τη Βενεζουέλα», ανέφερε η Γκονζάλες, συμπληρώνοντας σε μια εκτίμηση των εξελίξεων ότι «θα έχουμε πόλεμο με την Κούβα την επόμενη εβδομάδα». Υπερασπιζόμενη δε τον αναβαθμισμένο ρόλο του Πουέρτο Ρίκο στην υπεράσπιση των γεωπολιτικών συμφερόντων της Ουάσιγκτον, είπε ότι «είναι το κλειδί σε αυτά τα θέματα. Ημασταν το κλειδί για τη Βενεζουέλα μόλις πριν από έξι μήνες και θα είμαστε το κλειδί για τη δημόσια πολιτική των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική...».

Τον Φλεβάρη, η Γκονζάλες είχε τονίσει ότι θα υποστήριζε «οτιδήποτε για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές μας δυνάμεις και τη δημόσια πολιτική του Προέδρου» Τραμπ για την «απελευθέρωση του κουβανικού λαού», υιοθετώντας και τότε στο ακέραιο την άθλια προπαγάνδα, σύμφωνα με την οποία συνιστά «απελευθέρωση» ενός λαού ο εξαναγκασμός του σε ό,τι εξυπηρετεί ιμπεριαλιστικά κέντρα και όχι η ουσιαστική ελευθερία με την οποία παίρνει αποφάσεις για την πατρίδα και τη ζωή του.

Με φόντο τη διασφάλιση της γεωπολιτικής της επιρροής γενικά στο δυτικό ημισφαίριο, άλλωστε, η Ουάσιγκτον συνεχίζει και τα στρατιωτικά πλήγματα που ξεκίνησε από τον Σεπτέμβρη, στον Ειρηνικό και ειδικά την Καραϊβική, στο όνομα της «αντιμετώπισης της τρομοκρατίας». Προχτές Τρίτη, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM), ανακοίνωσε νέο αεροπορικό βομβαρδισμό εναντίον ταχύπλοου και τον θάνατο ενός «άρρενα ναρκωτρομοκράτη». Συνολικά τα θύματα από αυτή την αυτόκλητη «αντιτρομοκρατική» δράση των ΗΠΑ αγγίζουν πλέον τα 200 (τουλάχιστον 193, με βάση τις δικές τους ανακοινώσεις μόνο).

Κούβα: Να αντιδράσει η διεθνής κοινότητα

Στο μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών της Κούβας, Μπρούνο Ροντρίγκες Παρίγια, απευθυνόμενος προχτές στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ζήτησε «από τη διεθνή κοινότητα να κινητοποιηθεί για να αποτρέψει ανθρωπιστική καταστροφή, που μπορεί να επιβληθεί είτε με τα όπλα ή με τον ενεργειακό αποκλεισμό» και να επιδειχθεί «αλληλεγγύη προς την Κούβα».

Καταδικάζοντας την πρόσφατη απαγγελία κατηγοριών στον πρώην Πρόεδρο της χώρας Ραούλ Κάστρο ως «απόφαση με πολιτικά κίνητρα» και «δόλια», ο Ροντρίγκες κατέληξε ζητώντας «Αφήστε την Κούβα να ζήσει ειρηνικά», επαναλαμβάνοντας ότι η χώρα του, «μικρή αλλά συμβολική», δεν εγείρει καμιά «απειλή για την εθνική ασφάλεια της υπερδύναμης με πυρηνικό οπλοστάσιο που είναι οι ΗΠΑ». Αντίθετοι ισχυρισμοί «είναι ενάντιοι στη λογική» και «στην κοινή λογική», βασίζονται «σε δηλώσεις και υπαινιγμούς εντελώς ψευδείς», όπως είπε, δηλώνοντας ξανά ότι η κυβέρνησή του είναι «έτοιμη να συνεχίσει να διεξάγει διάλογο» με αυτήν στην Ουάσιγκτον «σε διμερές επίπεδο» αλλά «χωρίς ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις μας».