SUPER LEAGUE

Απορρίφθηκε η πρόταση για αναδιάρθρωση

Απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των ΠΑΕ της Super League το αίτημα ορισμένων ΠΑΕ για αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος της νέας σεζόν, με αύξηση των ομάδων. Η συγκεκριμένη πρόταση προς τα μέλη του ΔΣ περιλάμβανε την αύξηση των ομάδων από 14 σε 16, με παραμονή των δύο ομάδων που υποβιβάστηκαν από το φετινό πρωτάθλημα, της ΑΕΛ και του Πανσερραϊκού. Ωστόσο η πρόταση κόλλησε σε αρκετές παραμέτρους, αφού σύμφωνα με τον κανονισμό η όποια αναδιάρθρωση θα πρέπει να έχει ισχύ από τη μεθεπόμενη περίοδο της χρονιάς που αποφασίζεται, ενώ δεν προβλέπεται σε καμία περίπτωση παραμονή των ομάδων που έχουν υποβιβαστεί την προηγούμενη σεζόν.

Με αυτά και με αυτά, η πρόταση που κατατέθηκε στο χθεσινό ΔΣ απορρίφθηκε, αφού δεν συγκέντρωσε τα 3/4 της πλειοψηφίας (11 ψήφοι), όπως απαιτεί ο κανονισμός της Super League σε τέτοιες περιπτώσεις. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 7, και συγκεκριμένα οι 5 που κατέθεσαν την πρόταση - ΑΕΛ, Πανσερραϊκός, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικός και Αστέρας Τρίπολης - μαζί με τον Λεβαδειακό και ΕΠΟ, ενώ άλλοι 7 καταψήφισαν, και συγκεκριμένα ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, Αρης, ΟΦΗ, Ατρόμητος, Βόλος και Κηφισιά. Λευκό ψήφισε ο Ολυμπιακός.

Στο χθεσινό ΔΣ της Super League αποφασίστηκε επίσης να επανέλθει στο τραπέζι των συζητήσεων σε προσεχή συνεδρίαση το θέμα της μόνιμης ύπαρξης της τεχνολογίας Goal Line στους αγώνες του πρωταθλήματος. Να σημειωθεί ότι αυτή φέτος εφαρμόστηκε μόνο στους αγώνες των πλέι οφ 1-4.

ΑΕΛ: Σε αλλαγή σελίδας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς φαίνεται να οδεύει η ΠΑΕ ΑΕΛ, καθώς χθες ο νυν ιδιοκτήτης της ομάδας Αχιλλέας Νταβέλης γνωστοποίησε την πρόθεσή του για πώληση της ΠΑΕ, θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία για τους πιθανούς ενδιαφερόμενους την 17η Ιούνη.

Ολυμπιακός: Για έντονο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ισπανού κεντρικού χαφ Ουνάι Λόπεθ, που αγωνίζεται στη Ράγιο Βαγιεκάνο, κάνουν λόγο πληροφορίες των τελευταίων ημερών. Ακούγεται μάλιστα ότι οι συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προχωρήσει αρκετά. Χθες το βράδυ ο Λόπεθ επρόκειτο να αγωνιστεί στον τελικό του Conference League με αντίπαλο της ομάδας του την Κρίσταλ Πάλας.