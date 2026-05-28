ΤΕΝΙΣ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Την πρόκριση ψάχνουν Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Την πρόκριση στον 3ο γύρο του φημισμένου τουρνουά τένις κατηγορίας Grand Slam, Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι, διεκδικούν σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη, αγωνιζόμενοι στον 2ο γύρο του κυρίως ταμπλό.

Για το τουρνουά των ανδρών ο Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι (Νο 104 στην παγκόσμια κατάταξη) στις 16.00 ώρα Ελλάδας. Στην πρεμιέρα ο Αρνάλντι νίκησε τον Ολλανδό Τάλον Χρίκσπουρ με 2-1 σετ (6-7, 6-3, 7-6, 6-3).

Για το τουρνουά των γυναικών η Σάκκαρη αντιμετωπίζει την Αμερικανίδα Κλερ Λιού στις 19.00 ώρα Ελλάδας. Η Λιού προκρίθηκε από τον 1ο γύρο μετά την εγκατάλειψη της αντιπάλου της, Γιαπωνέζας Μογιόκα Ουτσιζίμα.