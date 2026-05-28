BΟΛΕΪ

Aνεβαίνουν οι ρυθμοί για άνδρες και γυναίκες

Στη δεύτερη φάση της προετοιμασίας τους περνάνε οι Εθνικές ομάδες βόλεϊ ανδρών και γυναικών, ενόψει της συμμετοχής τους στα αντίστοιχα European League τον Ιούνη. Τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα ξεκινούν τις επίσημες υποχρεώσεις τους εντός του καλοκαιριού, που περιλαμβάνουν επίσης τους Μεσογειακούς Αγώνες και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών.

Η Εθνική ανδρών ολοκλήρωσε μετά από δυο βδομάδες το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της στο κλειστό «Α. Βαρίκας» στη Νέα Σμύρνη. Πλέον ετοιμάζεται να μπει στη δράση, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρία φιλικά ματς με την Ελβετία στο κλειστό της Νέας Σμύρνης. Το πρώτο δόθηκε χθες Τετάρτη και ακολουθούν άλλα δύο, σήμερα στις 19.00 και αύριο στις 17.00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η δε Εθνική γυναικών ολοκλήρωσε τη 15ήμερη προετοιμασία της στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα, όπου από χθες μέχρι αύριο δίνει τρία φιλικά με την Ουγγαρία, με ώρα έναρξης 19.00 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.