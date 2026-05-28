Ο ακήρυχτος πόλεμος σε βάρος των εργαζομένων εκεί που συντελείται το «θαύμα της βιομηχανικής ανάπτυξης» στο επίκεντρο της εκδήλωσης για τη ΒΙΠΕ

Ο ακήρυχτος πόλεμος σε βάρος της ζωής των εργαζομένων και του λαού, σε μια περιοχή που «καλπάζει» η καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως η νοτιοανατολική Βοιωτία, αναδείχθηκε μέσα από την εκδήλωση με θέμα: «Οι ζωές μας μετράνε. Με το ΚΚΕ στον αγώνα ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην έλλειψη μέτρων ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και στον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος», που διοργάνωσε η ΤΟ Θήβας - Οινοφύτων, την Κυριακή 24 Μάη, στο Σχηματάρι.

Μέσα από το περιεχόμενο και τα αποκαλυπτικά στοιχεία των εισηγήσεων, αλλά και των ζωντανών παρεμβάσεων από εκπροσώπους μαζικών φορέων της περιοχής, που μετέφεραν πείρα, προβληματισμό και σκέψεις, αναδείχθηκε η μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στον πλούτο που παράγεται στην ευρύτερη περιοχή και τη βάρβαρη πραγματικότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. Αναδείχτηκε με σαφήνεια πως η καπιταλιστική ανάπτυξη και η κρατική πολιτική που τη στηρίζει είναι που εντείνουν την εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς, βρίσκονται πίσω από τους νεκρούς και σακατεμένους για το μεροκάματο, τη ρύπανση του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα, τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος. Παράλληλα αναδείχθηκε η πρόταση του ΚΚΕ για έναν διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με κριτήριο όχι το κέρδος, αλλά τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού, τον δρόμο του σοσιαλισμού - κομμουνισμού.





Σε αυτήν την αντίφαση της καπιταλιστικής ανάπτυξης στάθηκε ανοίγοντας την εκδήλωση

Ανέδειξε ότι το κράτος δεν κλείνει απλά τα μάτια στους κινδύνους και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και ο λαός, «αλλά είναι συνένοχο στη δημιουργία τους» και καταλήγοντας υπογράμμισε:

«Η κατάσταση αυτή δεν είναι μονόδρομος. Το ΚΚΕ διαθέτει επεξεργασμένη πρόταση διεξόδου. Στηρίζεται στην ανάγκη οι εργαζόμενοι, δηλαδή εκείνοι που παράγουν τον τεράστιο πλούτο, να αποκτήσουν τον έλεγχο των μέσων παραγωγής, οικοδομώντας μία κοινωνία και οικονομία που θα έχει στο επίκεντρό της τον εργαζόμενο και τις ανάγκες του».

Και καλώντας τους συγκεντρωμένους να καταπιαστούν με αυτή την πρόταση του ΚΚΕ, σημείωσε ότι επιδίωξη είναι «να μην τελειώσει αυτή η προσπάθεια με την εκδήλωση αυτή, αλλά να γίνει αφετηρία για ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, να διαμορφωθούν συγκεκριμένα αιτήματα διεκδίκησης που να δίνουν λύσεις στα προβλήματα που βιώνουμε, να δυναμώσει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα και οι φορείς του στις περιοχές που θα αναπτύξουν τον αγώνα για μια ζωή αντάξια του κόπου και του πλούτου που παράγουμε. Σε αυτόν τον δρόμο καλούμε τους εργαζόμενους και τον λαό της περιοχής σε συμπόρευση με το ΚΚΕ».

Το «θαύμα» της βιομηχανικής και ενεργειακής ανάπτυξης

Στην καθοριστική συμβολή της νοτιοανατολικής Βοιωτίας στην καπιταλιστική ανάπτυξη αναφέρθηκε κατά την εισήγησή του ο

Παραθέτοντας στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τόνισε ότι «στους δήμους Θήβας και Τανάγρας, εργαζόμενοι και κάτοικοι ζούμε εδώ και 4-5 χρόνια ήδη σε επίπεδα παραγόμενου πλούτου μεγαλύτερα από το 2007, την κορυφή που έπιασε η ελληνική οικονομία» και σημείωσε ότι μόλις 9 περιφερειακές ενότητες από τις 69 που καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ σε όλη τη χώρα εμφανίζουν υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ, ενώ η Βοιωτία είναι ο μοναδικός νομός που το ΑΕΠ του υπερβαίνει το ΑΕΠ που καταγράφηκε το 2007, ήδη από το 2021.

«Αν λοιπόν η Αττική αποτελεί το οικονομικό και διοικητικό κέντρο της χώρας, οι Κυκλάδες το τουριστικό κέντρο, η Βοιωτία χωρίς υπερβολές συνιστά ένα πολύ σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της χώρας. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία δεν μιλάμε μόνο για βιομηχανία με την έννοια της μεταποίησης, αλλά εμφανίζει σημαντική συμβολή και ανάπτυξη και ο ενεργειακός τομέας. Εδώ λοιπόν συντελείται το "θαύμα" της βιομηχανικής και ενεργειακής ανάπτυξης της χώρας», σημείωσε ο Αντώνης Τουλουμάκος και πρόσθεσε:

«Συνεπώς όλα τα ζητήματα που συζητάμε σήμερα, δηλαδή η εντατικοποίηση της εργασίας στους χώρους δουλειάς και το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου, η μεγάλη αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, η επιβάρυνση της δημόσιας υγείας λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης, η παντελής απουσία ελεγκτικών μηχανισμών, ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης, η επιβάρυνση του οικιστικού και μη περιβάλλοντος από την επέκταση εργοστασίων και μονάδων ΑΠΕ είναι εδώ, μέσα στην καρδιά της παραγωγικής ανάπτυξης».

Στάθηκε στη στρατηγική σύμπλευση των αστικών κομμάτων στη γραμμή ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, έτσι όπως διαμορφώνεται μέσα από την προώθηση των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στη ΒΙΠΕ Οινοφύτων - Σχηματαρίου, στον ρόλο και τις ευθύνες της ΕΕ, καθώς επίσης στις συνθήκες που διαμορφώνει η όξυνση των ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Παρέθεσε πολύ πρόσφατες αναφορές εκπροσώπων του Συνδέσμου Βιομηχάνων Στερεάς Ελλάδας, της κυβέρνησης της ΝΔ, της περιφερειακής αρχής Στερεάς Ελλάδας, του ΠΑΣΟΚ και του Τσίπρα, οι οποίες αποδεικνύουν την ταύτισή τους σε τρία βασικά σημεία. Τη στήριξη μέσω κινήτρων και φοροαπαλλαγών της «παραγωγικής οικονομίας», δηλαδή των βιομηχάνων, τις μεταρρυθμίσεις σε όλο τον κρατικό μηχανισμό ως προϋπόθεση για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και τη στροφή στην πολεμική οικονομία ως νέο πεδίο κερδοφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιχειρηματικό Πάρκο Οινοφύτων αναγνωρίζεται ως «υπόδειγμα συναντίληψης» μεταξύ βιομηχάνων, τοπικού και κεντρικού κράτους. Σημειωτέον ότι το Επιχειρηματικό Πάρκο δρομολογήθηκε επί συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ το 2015, κατ' εφαρμογή νομοθεσίας του 2011, όταν κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και εγκρίθηκε το 2026 επί κυβέρνησης ΝΔ. Βασικός στόχος του είναι στο όνομα της δήθεν «εξυγίανσης» της περιοχής, αυτή να χωροθετηθεί ώστε να προσελκυστούν νέες επενδύσεις. Οσον αφορά την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, στο πλαίσιό του προβλέπεται η υγειονομική βόμβα του χώρου υγειονομικής ταφής επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε απόσταση 2,5 χιλιομέτρων από τον οικισμό του Σχηματαρίου.

Η άνοδος της κερδοφορίας των εταιρειών προϋποθέτει την ένταση της εκμετάλλευσης

Συνεχίζοντας ο Αντώνης Τουλουμάκος τόνισε ότι τα σοβαρά προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής δεν είναι απλά οι συνέπειες, αλλά και προϋποθέσεις αυτού του δρόμου ανάπτυξης, σημειώνοντας:

«Γίνεται αντιληπτό σε μεγάλη μερίδα του λαού της περιοχής ότι όσα συζητάμε σήμερα δεν "συνυπάρχουν" απλά με τη σημαντική καπιταλιστική ανάπτυξη που γνωρίζει η Βοιωτία. Αντίθετα, πρόκειται για συνέπειες αλλά και προϋποθέσεις ακριβώς αυτού του δρόμου ανάπτυξης.

Η άνοδος της κερδοφορίας των εταιρειών προϋποθέτει την ένταση της εκμετάλλευσης, το ξεχείλωμα του χρόνου εργασίας. Η πιστή τήρηση των μέτρων ασφάλειας και υγείας συνεπάγεται μείωση του ρυθμού παραγωγής, επομένως κατά κανόνα αποφεύγεται. Αντίστοιχα, η στελέχωση των δομών πολιτικής προστασίας, Υγείας, συνολικά των ελεγκτικών μηχανισμών μάλλον αντιμετωπίζεται ως "γραφειοκρατικό εμπόδιο" για τις επενδύσεις.

Με δυο λόγια, όσο το τι, πού και πώς θα αναπτυχθεί καθορίζεται με κανόνα τη μέγιστη δυνατή κερδοφορία, οι ζωές μας αντιμετωπίζονται ως κόστος που πρέπει να συνθλιβεί όσο γίνεται περισσότερο».

Με κριτήριο τις ανάγκες των εργαζομένων η στρατηγική του ΚΚΕ

Μιλώντας για την πρόταση του ΚΚΕ, σημείωσε ότι το Κόμμα «διαθέτει επιστημονικά επεξεργασμένο Πρόγραμμα διακυβέρνησης και εξουσίας, το οποίο έχει ως βάση του την ανάπτυξη της οικονομίας σε μία διαφορετική κατεύθυνση», και εξήγησε:

«Η μεγάλη, αλματώδης ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, συνολικά της κοινωνικής παραγωγής, δίνουν ασύλληπτες δυνατότητες ουσιαστικής ανάπτυξης προς όφελος των εργαζομένων. Στον σοσιαλιστικό τρόπο παραγωγής που προβάλλει το ΚΚΕ, στους εργάτες δεν ανήκει μόνο ο αέρας και ο υδροφόρος ορίζοντας που είναι μολυσμένοι, αλλά και τα ίδια τα εργοστάσια, η γη κ.λπ.

Στη στρατηγική μας πρόταση ως Κόμμα, ιεραρχούμε ότι η βασική παραγωγική δύναμη είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος άνθρωπος, και η οικογένειά του. Αρα η προστασία της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας, με μέτρα πρόληψης κατά των συνεπειών που τις υποβαθμίζουν αποτελεί βασική προτεραιότητα. Αντίστοιχα θεμελιώδης προτεραιότητα είναι η μείωση του εργάσιμου χρόνου και το σταθερό ωράριο. Αρχικά με 35ωρο - 5ήμερο - 7ωρο και συνεχή προσπάθεια μείωσής του.

Πυρήνας της εργατικής εξουσίας είναι ο ίδιος ο χώρος εργασίας, με τους εργαζόμενους να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο για τη διοίκηση των υποθέσεών τους. Σε αυτή τη βάση, η βιομηχανία που ιεραρχεί πρώτα και κύρια τον ίδιο τον εργαζόμενό της είναι εκείνη που παίρνει μέτρα για τον μεγαλύτερο δυνατό περιορισμό των ρυπογόνων δραστηριοτήτων. Με την κοινωνικοποίηση των μονάδων παραγωγής, ο χωροταξικός σχεδιασμός προς όφελος των εργαζομένων και του περιβάλλοντος γίνεται πολύ πιο εύκολος.

Στην κοινωνία για την οποία παλεύουμε, οι βιομηχανικές ζώνες δεν είναι "οι πίσω αυλές" των μεγάλων αστικών κέντρων, ούτε οι οικισμοί οι πίσω αυλές των εργοστασίων. Υπό αυτή την προϋπόθεση, μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους η ισόρροπη ανάπτυξη τομέων και κλάδων της οικονομίας, η ανύψωση του βιοτικού επιπέδου του λαού, η ελαχιστοποίηση της επίδρασης της βιομηχανικής παραγωγής στο φυσικό περιβάλλον, η προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και κατοίκων.

Στην ίδια λογική, η χωροθέτηση κάθε βιομηχανικής περιοχής ή των ΑΠΕ γίνεται με κριτήριο τον συνδυασμό του βιοτικού επιπέδου εργαζομένων και κατοίκων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της παραγωγικότητας. Αντίστοιχα, η απορρύπανση της περιοχής αποτελεί αδήριτη ανάγκη που επιβάλλεται και μπορεί με βάση την τεχνολογία να προχωρήσει. Εξίσου αυτονόητο είναι να εντοπιστούν οι βιομηχανίες που μολύνουν για να σταματήσουν τις ρυπογόνες δραστηριότητές τους.

Το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις ώστε οι φωνές της αντίστασης και της διεκδίκησης να γίνουν πιο μαζικές, πιο πολλές, αλλά και να συνενωθούν μεταξύ τους. Να συνενωθούν γύρω από δίκαια αιτήματα, χωρίς να μπαίνει ως προϋπόθεση η πολιτική προέλευση του καθενός. Εξάλλου, εκεί μέσα κρίνεται ουσιαστικά η φερεγγυότητα και η δυναμική της κάθε πολιτικής δύναμης.

Δεν αντιμετωπίζουμε τους φορείς και το κίνημά τους ως εκλογική πελατεία, όπως αρέσκονται οι δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας. Αντίθετα, πιστεύουμε ουσιαστικά σε αυτό. Μέσα στο κίνημα, στον δρόμο του αγώνα εκτιμάμε ότι μπορεί να διαμορφωθεί μία ουσιαστική συμμαχία φορέων σε πανελλαδικό επίπεδο, ικανή να αντιπαρατεθεί εφ' όλης της ύλης με την πολιτική των ομίλων και το σάπιο κράτος τους.

Δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση, έστω και μικρά, εμφανίζονται σε πόλεις όπου φορείς εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, επιστημόνων, νέων αναπτύσσουν πιο συστηματικά δράσεις για κοινά προβλήματα, ενάντια στους θεσμούς της κεντρικής και τοπικής διοίκησης.

Εκεί μέσα βρίσκεται η ουσιαστική απάντηση στο τι κάνουμε τώρα, πώς ο καθένας αντιλαμβάνεται την ευθύνη του απέναντι στην κατάσταση. Τώρα, μπροστά σε κάθε οξυμένο πρόβλημα οργανωνόμαστε, συντονιζόμαστε, διαμορφώνουμε στοχευμένα αιτήματα που να στριμώχνουν τις κυβερνήσεις και να δίνουν λύσεις».

Θάνατοι, επαγγελματικές ασθένειες και βιομηχανικά ατυχήματα: Η άλλη όψη του κέρδους

«Ψηλαφάς το κορμί μου σπιθαμή προς σπιθαμή, αν κοίταζες λίγο τα ρούχα μου θα σου έλεγαν περισσότερα για την αιτία της ασθένειάς μου». Με τα λόγια αυτά του εργάτη προς τον γιατρό, που τόσο εύστοχα δίνει ο Μπρεχτ, αποτύπωσε ο Χρήστος Παπάζογλου, ιατρός Εργασίας στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και μέλος του Τμήματος Υγείας - Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕ, τις επιπτώσεις της εργασίας και των επαγγελματικών ασθενειών στις ζωές των εργαζομένων.

Τόνισε χαρακτηριστικά ότι αν οι νεκροί από εργατικά «ατυχήματα» είναι η κορυφή της πυραμίδας, η βάση της είναι οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες. Αναφέρθηκε στους παράγοντες που επιδρούν στην υγεία των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της εργασίας, τονίζοντας κυρίως την έκθεση σε επικίνδυνες και καρκινογόνες χημικές ουσίες, όπως το εξασθενές χρώμιο, που αγγίζει ιδιαίτερα την ευρύτερη περιοχή του δήμου Τανάγρας. Σημείωσε μάλιστα ότι μελέτη έχει δείξει αυξημένους θανάτους από καρκίνο στην περιοχή, επισημαίνοντας ότι εκτός από τους εργαζόμενους οι επιπτώσεις είναι μεγάλες και στους κατοίκους.

Ανέφερε επίσης ότι πέρα από τις μυοσκελετικές παθήσεις από τη βαριά και εντατική εργασία, στην υγεία του εργαζόμενου επιδρούν και οι λεγόμενοι οργανωτικοί παράγοντες κινδύνου, όπως το κυκλικό ωράριο, η νυχτερινή εργασία, οι υπερωρίες, που ευθύνονται ακόμα και για καρκινοπάθειες. Τόνισε μάλιστα ότι την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της εργοδοσίας, νομοθετεί τη 13ωρη εργασία, ενώ στο σχετικό νομοθετικό τερατούργημα και στα άρθρα που αφορούν την Ιατρική στην εργασία μπαίνουν χρονικά κριτήρια για την αναγνώριση της επαγγελματικής ασθένειας. Δηλαδή πόσα χρόνια μετά την εργασία εμφανίστηκε η αρρώστια ή πότε εκτέθηκε κατά την εργασία του.

Και υπογράμμισε πως η αιτία για τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς και προκαλούν τις επαγγελματικές ασθένειες, χωρίς την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που παρέχει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία για λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας και πρόληψης, είναι το κυνήγι του κέρδους, η θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και το νομοθετικό οπλοστάσιο που τους παρέχουν οι κυβερνήσεις τους.

Στους εργάτες, που παλεύοντας για το μεροκάματο χάνουν τη ζωή τους και σακατεύονται καθημερινά από τα εργοδοτικά εγκλήματα, την έλλειψη μέτρων πρόληψης και προστασίας, την εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, αναφέρθηκε ο Βάλσαμος Συρίγος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και του Τμήματος της ΚΕ για την Εργατική Συνδικαλιστική Δουλειά.

Μετέφερε μεταξύ άλλων την πείρα από το εργοτάξιο του «Ελληνικού», ενός εμβληματικού έργου για την καπιταλιστική ανάπτυξη στη χώρα μας, που ήδη μετρά νεκρούς και σακατεμένους εργάτες. Τόνισε ότι τα μέτρα ασφαλείας, όπως κατάλληλες ζώνες και ιμάντες για εργασία σε ύψος, κοστίζουν εκατοντάδες ευρώ με αποτέλεσμα να θεωρείται κόστος για την εργοδοσία η αγορά τους. Σημείωσε μάλιστα ότι σε εργοτάξια με δεκάδες έως εκατοντάδες εργαζόμενους υπάρχουν ελάχιστες τέτοιες ζώνες ασφαλείας, ενώ όταν γίνονται έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας λαμβάνονται και τα αντίστοιχα μέτρα από την εργοδοσία.

Τόνισε επίσης ότι μία ακόμη αιτία για την πρόκληση εργατικών «ατυχημάτων» είναι η παράκαμψη μηχανισμών και μέτρων ασφαλείας στις μηχανές, προκειμένου να μην υπάρχει σταμάτημα και καθυστέρηση κάθε φορά που χρειάζεται η ανθρώπινη παρέμβαση. Στάθηκε στις ατέλειωτες ώρες εργασίας, την εντατικοποίηση, τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, που συσσωρεύουν κούραση και συμβάλλουν στην πρόκληση εργατικών ατυχημάτων, αλλά και στην παρουσία μεταναστών εργατών που κάτω από καθεστώς φόβου, χωρίς καμία προστασία, μέριμνα και εκπαίδευση, ρίχνονται κυριολεκτικά στις αρένες ως αναλώσιμοι. Καταλήγοντας τόνισε πως η μόνη απάντηση είναι η οργάνωση, για να σπάσει ο φόβος και να γυρίζουμε ζωντανοί στα σπίτια μας.

Την απουσία μέτρων πρόληψης και προστασίας των εργαζομένων και του λαού τόνισε η Εύη Γεωργιάδου, διδάκτωρ χημικός μηχανικός του ΕΜΠ, ερευνήτρια στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, μέλος του Τμήματος Περιβάλλοντος της ΚΕ του ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο πληθυσμός βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι στα εργατικά «ατυχήματα», τις επαγγελματικές ασθένειες και τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης (ΒΑΜΕ).

Ανέδειξε ότι αυτό συμβαίνει γιατί οι εργοδότες δεν λαμβάνουν τα μέτρα που πρέπει και μπορούν να ληφθούν, γιατί καθορίζουν τις επιλογές τους με κριτήριο την κερδοφορία τους, ενώ σημείωσε ότι με το ίδιο κριτήριο, της κερδοφορίας τους, καθορίζουν το αν και ποια μέτρα θα λάβουν για να διαχειριστούν τα απόβλητα, συνολικά για τα ζητήματα της βιομηχανικής ρύπανσης. Ανέφερε ότι το αστικό κράτος θωρακίζει αυτή την ασυδοσία, από τη μια με την ενίσχυση πολλαπλά των επιχειρηματικών ομίλων, στη λογική τού «ό,τι και όπου θέλει ο επενδυτής», και από την άλλη με τον ψευδεπίγραφο κρατικό έλεγχο, ενώ επισήμανε την υποστελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών, της πυροσβεστικής κ.λπ.

Πλούσια πείρα από τις παρεμβάσεις μαζικών φορέων

Στον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος στην περιοχή αναφέρθηκε ο Γιάννης Μαντής, Αντιστράτηγος ΠΣ ε.α., ο οποίος διετέλεσε διοικητής της ΠΥ Οινοφύτων. Μίλησε για την πρόληψη που αποτελεί «κενό γράμμα», αλλά και για έλλειψη επιχειρησιακού βραχίονα. «Παρά την ύπαρξη ενός θεωρητικού νομοθετικού πλαισίου, η κρατική μηχανή στερείται παντελώς πραγματικού επιχειρησιακού βραχίονα. Οι υπηρεσίες που υποτίθεται ότι θα διαχειριστούν μια βιομηχανική κρίση μεγάλης κλίμακας παραμένουν ανύπαρκτες στο πεδίο, μετατρέποντας την πρόληψη σε κενό γράμμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι η αμείλικτη πραγματικότητα καταδεικνύει τραγική υποστελέχωση και γερασμένο εξοπλισμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι μάχιμες δυνάμεις καλούνται να καλύψουν τεράστιες βιομηχανικές περιοχές, γεμάτες εγκαταστάσεις οδηγίας SEVESO, δίχως τα σύγχρονα απαραίτητα μέσα, χωρίς επικαιροποιημένα σχέδια εκκένωσης και με ανύπαρκτη ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων αλλά και του τοπικού πληθυσμού. Ενώ δαπανώνται δισεκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση drones, καμερών και ψηφιακών πλατφορμών, η ουσία στο πεδίο χάνεται. Τα τεχνολογικά αυτά συστήματα απλώς καταγράφουν και μεταφέρουν πληροφορία, αδυνατώντας να προσφέρουν πρακτική, άμεση επέμβαση και φυσική προστασία την ώρα της κρίσης. Οταν η κρίση ξεσπάσει, ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος να μετακυλίσει τις δικές του εγκληματικές παραλείψεις στους πολίτες, επιστρατεύοντας το βολικό αφήγημα της «ατομικής ευθύνης».

Την αποψίλωση των γιατρών του ΕΣΥ στην περιοχή και την αδυναμία να ικανοποιηθούν οι αυξημένες ανάγκες επισήμανε η Φιλιώ Πρωτόπαπα, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θήβας, τονίζοντας ότι το 2007 στον σύλλογο υπήρχαν 178 μέλη και τώρα 143, χωρίς να υπάρχει μείωση των ιδιωτών, αλλά αυτών που υπηρετούν στο ΕΣΥ. Αναφέρθηκε επίσης στους αγώνες που έχουν γίνει κατά καιρούς στην περιοχή για την προστασία του περιβάλλοντος, επισημαίνοντας την υποκριτική στάση τοπικών παραγόντων.

Ως μια ζούγκλα επιχειρηματικής δραστηριότητας χαρακτήρισε τη νοτιοανατολική Βοιωτία ο Κώστας Καπούλας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θήβας. Στάθηκε στις συνθήκες εκμετάλλευσης που κυριαρχούν στους χώρους δουλειάς, αλλά και τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος, θυμίζοντας μάλιστα παλαιότερο περιστατικό με εκδήλωση φωτιάς σε βιομηχανία απορρυπαντικών, που οι εργαζόμενοι σε γειτονικά εργοστάσια κινδύνεψαν καθώς δεν υπήρχε δρόμος διαφυγής. Τόνισε επίσης ότι ο μόνος δρόμος που έχουν οι εργαζόμενοι απέναντι σε αυτή την κατάσταση είναι ο αγώνας, σημειώνοντας την ανάγκη οργάνωσης στους χώρους δουλειάς και δημιουργίας επιχειρησιακών σωματείων.

Στην υποστελέχωση των δημόσιων δομών Υγείας αναφέρθηκε η Νάγια Ρενδούμη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Νοσοκομείου Θήβας, τονίζοντας ότι «απέναντι στις μεγάλες ανάγκες της δικής μας περιοχής, βρίσκουμε ορισμένα Κ.Υ. με λιγοστό προσωπικό, χωρίς δυνατότητες πρωτοβάθμιων ιατρικών εξετάσεων και ελέγχου, ως επί το πλείστον σε προβληματικά κτίρια, με εμβληματικό το παράδειγμα του Κ.Υ. Σχηματαρίου. Βρίσκουμε το Γ.Ν.Θήβας, το οποίο πασχίζει να λειτουργήσει με πολύ λιγότερο των αναγκών ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό. Βέβαια, μέσα από τις μεγάλες και σημαντικές κινητοποιήσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα από τη Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Θήβας για την Υγεία, το Νοσοκομείο Θήβας δεν είναι πια στα πρόθυρα να μη λειτουργεί. Παρότι όμως η εντατικοποίηση του προσωπικού γιγαντώνεται, οι ανάγκες των ασθενών δεν καλύπτονται στο σύνολό τους. Τέλος βρίσκουμε συνήθως ένα ασθενοφόρο, σε σπάνιες περιπτώσεις να υπάρχει δυνατότητα δεύτερου ΕΚΑΒ, για μια περιοχή στην οποία τα εργατικά ατυχήματα και τα τροχαία είναι σχεδόν καθημερινά». Και πρόσθεσε πως «σήμερα, επομένως, η περιοχή μας χρειάζεται πλήρως αναπτυγμένες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με Κέντρα Υγείας πλήρως εξοπλισμένα και στελεχωμένα με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, στοχοπροσηλωμένα στον τομέα της πρόληψης και με έμφαση στις ιδιαίτερες ανάγκες της βιομηχανικής περιοχής».

Στα πρόσφατα εργοδοτικά εγκλήματα στην περιοχή με νεκρούς και σακατεμένους εργάτες στάθηκε ο Γιάννης Θαλασσινός, πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας, σημειώνοντας ότι «έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε αρένες και παγίδες θανάτου γιατί η εργοδοσία δεν παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της ζωής επειδή κοστίζουν». Και μεταξύ άλλων πρόσθεσε ότι «όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν κυβέρνηση και εργοδότες ότι έχουν εξαλειφθεί ή ελαχιστοποιηθεί τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές ασθένειες, η πραγματικότητα άλλα καταμαρτυρά. Στα περισσότερα εργοστάσια μετάλλου της περιοχής υπάρχει φωτεινή επιγραφή που αναγράφει τις μέρες χωρίς ατύχημα, μόνο που στα νοσοκομεία στοιβάζονται οι νεκροί, σακατεμένοι και ακρωτηριασμένοι συνάδελφοί μας».