ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Κούβα δεν είναι μόνη! - Hasta la victoria, siempre!

Δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο κουβανικό λαό από τις Οργανώσεις Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο κουβανικό λαό εξέφρασαν ο εργαζόμενος λαός και η νεολαία της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή τους στη μεγάλη συγκέντρωση στο Αγαλμα Βενιζέλου και την πορεία προς το αμερικάνικο προξενείο που διοργάνωσαν οι Οργανώσεις Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Διαδήλωσε μαχητικά ότι «η Κούβα δεν είναι μόνη» και κατήγγειλε την κλιμάκωση της επίθεσης από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με την τελευταία δίωξη κατά του ηγέτη της Επανάστασης, στρατηγού Ραούλ Κάστρο.

Από το βήμα της συγκέντρωσης ο Ευθύμης Δημάκης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και μέλος του Γραφείου Περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας, κάλεσε σε αγωνιστική ετοιμότητα τον λαό και προέτρεψε το μήνυμα της αλληλεγγύης με την Κούβα να περάσει παντού, στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, στο μαζικό κίνημα, τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς. Να διαδοθεί και να υπογραφεί από όλους το κείμενο που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και έντυπα.

Στη μεγάλη πορεία που ακολούθησε, στην κεφαλή μπήκε το πανό της ΚΝΕ με το σύνθημα «Κάτω τα χέρια από την Κούβα - Η Κούβα δεν είναι μόνη! (Hands off Cuba - Cuba no esta sola!)» και στο τέλος το πανό του ΚΚΕ με το σύνθημα «Αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό - κάτω τα χέρια - η Κούβα δεν είναι μόνη».





Μαζικό «παρών» έδωσε και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας στους δρόμους της πόλης ακούγονταν δυνατά τα συνθήματα «Αλληλεγγύη στην πάλη των λαών - κάτω οι απειλές των ιμπεριαλιστών», «Στην Κούβα δεν περνάει ο ιμπεριαλισμός - Ζήτω η επανάσταση και ο σοσιαλισμός», «Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός - είναι ο νέος κόσμος ο σοσιαλισμός».

Μπροστά στο αμερικάνικο προξενείο διαβάστηκε ένα σύντομο κείμενο που συμπύκνωνε το μήνυμα της μεγάλης διαδήλωσης: «Θα μας βρουν μπροστά τους! Να μην τολμήσουν οι ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης».

Και τα συνθήματα ακολούθησαν «βροχή»: «Χούντες, προβοκάτσιες, αποκλεισμός, αυτός είναι ο ιμπεριαλισμός», «Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός», «Η Θεσσαλονίκη λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών», «Τόσα χρόνια ΝΑΤΟ η ίδια ιστορία, χούντες - πολέμοι - τρομοκρατία».

Με τη μεγάλη μαχητική διαδήλωση, ο λαός απαίτησε:

Να αρθούν όλα τα μέτρα του εξοντωτικού οικονομικού αποκλεισμού των ΗΠΑ ενάντια στην Κούβα. Αφήστε την Κούβα να αναπνεύσει!

Να σταματήσει κάθε είδους δίωξη στον Ραούλ Κάστρο και την ηγεσία της Κούβας.

Να διαγραφεί η Κούβα από την κατάπτυστη λίστα των «κρατών χορηγών της τρομοκρατίας» που έχει στήσει το ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, για να επιβάλει την οικονομική ασφυξία στο Νησί της Επανάστασης.

Η ελληνική κυβέρνηση να πάρει θέση καταδίκης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα!

Ο κουβανικός λαός έχει στο πλάι του τους κομμουνιστές και τον ελληνικό λαό

«Είμαστε εδώ για την Κούβα! Είμαστε εδώ για όλους τους λαούς του κόσμου!

Από εδώ από τη Θεσσαλονίκη σήμερα, βροντοφωνάζουμε και εμείς: Κάτω τα χέρια από την Κούβα! Να μην τολμήσουν οι Αμερικανοί ιμπεριαλιστές να επιτεθούν στο Νησί της Επανάστασης!

Ενώνουμε τη φωνή μας με τον λαό και τη νεολαία της Κούβας, που διαδήλωσαν πριν λίγες μέρες διατρανώνοντας μπροστά στην αμερικάνικη πρεσβεία στην Κούβα ότι ούτε οι απειλές, ούτε ο αποκλεισμός, ούτε το ενεργειακό εμπάργκο, ούτε οι ψευδείς κατηγορίες θα μπορέσουν να κάμψουν τη θέληση τους», είπε από το βήμα της συγκέντρωσης ο Ευθύμης Δημάκης.

Και συνέχισε: «Από την πρώτη στιγμή, ξεκαθαρίσαμε σε όλους τους τόνους πως η Κούβα δεν είναι μόνη της! Πως ο κουβανικός λαός έχει στο πλάι του τους κομμουνιστές και τον ελληνικό λαό στον αγώνα του ενάντια στη νέα κλιμάκωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, ενάντια στα μέτρα του βάρβαρου οικονομικού αποκλεισμού.

Το ΚΚΕ κρατά ψηλά τη σημαία του Προλεταριακού Διεθνισμού, της κοινής πάλης των λαών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, του κοινού αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Μαζί με δεκάδες ακόμα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο δυναμώνουμε τις πρωτοβουλίες για τη στήριξη και την αλληλεγγύη των λαών που βρίσκονται στο μάτι των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, και υποφέρουν.

Στηρίζουμε τα Κομμουνιστικά Κόμματα, στηρίζουμε τους λαούς που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στην πατρίδα τους.

Θα μας βρουν μπροστά τους σε κάθε βήμα κλιμάκωσης της επιθετικότητας ενάντια στην Κούβα, θα βρουν μπροστά τους τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις γυναικείες οργανώσεις και κάθε μαζικό φορέα που αγωνίζεται για τα εργατικά - λαϊκά συμφέροντα στην πατρίδα μας, αλλά και τα κοινά συμφέροντα των λαών σε όλο τον κόσμο».

Προετοιμάζεται ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση

Ανέδειξε ότι ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός δείχνει τα «δόντια» του στον ηρωικό κουβανικό λαό, τον οποίο επιδιώκει να στραγγαλίσει. «Με τα απανωτά Εκτελεστικά Διατάγματα του Τραμπ τους τελευταίους μήνες, με τα οποία επιβάλλει πλήρη ενεργειακό αποκλεισμό της Κούβας. Με τις νέες κυρώσεις και τα πρόσθετα μέτρα που βάζουν στο στόχαστρο κάθε προσπάθεια της Κούβας να προμηθευτεί το οτιδήποτε έχει ανάγκη ο λαός της.

Αποτελούν συνέχεια της μόνιμης επιδίωξης του αμερικανικού ιμπεριαλισμού να χτυπήσει με όλα τα μέσα την Κουβανική Επανάσταση.

Αυτές τις ώρες έχουν βάλει σε κίνηση τη δολοφονική τους μηχανή και προετοιμάζουν, όπως φαίνεται, ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα. Θέλουν να προσθέσουν έναν ακόμα ματωμένο κρίκο στη μακρά αλυσίδα των εγκλημάτων που έχουν διαπράξει ενάντια στους λαούς, στην Παλαιστίνη, στο Ιράν, στον Λίβανο, στη Βενεζουέλα και αλλού.

Ηδη στην περιοχή γύρω από την Κούβα μαζεύονται μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις, προετοιμάζοντας μια ιμπεριαλιστική στρατιωτική επέμβαση.

Η συνταγή τους είναι γνωστή και χιλιοπαιγμένη.

Με ψέμα πάνω στο ψέμα προσπαθούν να νομιμοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Αυτές τις μέρες εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του ιστορικού ηγέτη του Νησιού της Επανάστασης, Ραούλ Κάστρο, γιατί ως αρχηγός, τότε, των Επαναστατικών Ενοπλων Δυνάμεων διέταξε την κατάρριψη αεροσκαφών μιας συμμορίας μισθοφόρων της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους παραβίαζαν την κυριαρχία της Κούβας και διενεργούσαν επιθετικές ενέργειες.

Και οι Κουβανοί έκαναν το αυτονόητο, αμύνθηκαν.

Μετά από 30 χρόνια τώρα το θυμήθηκαν;

Προφανώς και όχι, αλλά η επιδίωξή τους είναι να βάλουν στο στόχαστρο τον Στρατηγό Ραούλ Κάστρο, ένα ζωντανό σύμβολο της Κουβανικής Επανάστασης, έναν άνθρωπο που μαζί με τον αδελφό του Κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο, τον Αργεντίνο κομμουνιστή Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και τους άλλους επαναστάτες ηγήθηκαν του ένοπλου κινήματος για την ανατροπή της λαομίσητης δικτατορία του Μπατίστα, ανακήρυξαν τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Κουβανικής Επανάστασης και πρωταγωνίστησαν για τις κατακτήσεις του λαού.

Και ακόμα γατί η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε πως οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να καθορίσουν την πορεία της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντα του λαού της.

Και αυτό το φυσάνε και δεν κρυώνει», τόνισε.

Στο πλευρό των ΗΠΑ η ιμπεριαλιστική ΕΕ

Σημείωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν στο πλευρό τους την ιμπεριαλιστική ΕΕ, εκεί που όλοι μαζί φιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, «αριστεροί» και από κοντά και τα κάθε λογής εθνικιστικά μορφώματα εδώ και δεκαετίες εξυφαίνουν σχέδια συκοφάντησης και υπονόμευσης της Κούβας.

«Πλέον η ΕΕ έχει περάσει σε φάση ανοικτής υποστήριξης των εγκληματικών σχεδίων των ΗΠΑ. Ειδικά όταν τα ανώτερα στελέχη λένε ότι "η κρίση στην Κούβα φτάνει σε ένα πραγματικό σημείο καμπής. Ο κουβανικός λαός αξίζει ευκαιρίες και ελευθερία, όχι πια έλεγχο και απομόνωση". Ο,τι λέει και η κυβέρνηση των ΗΠΑ δηλαδή, απλά με πιο διπλωματικό στυλ.

(...) Δεν μπορεί να σιωπά άλλο η ελληνική κυβέρνηση στο όνομα των δεσμεύσεων σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, όπως και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού. Πήξαμε από τις "δεσμεύσεις" τους.

Ειδικά από αυτές που οδηγούν τη χώρα στους πολεμικούς σχεδιασμούς και τους ανταγωνισμούς, που την μετατρέπουν σε ορμητήριο και σε στόχο αντιποίνων.

Που δημιουργούν τους όρους για να σουλατσάρουν επανδρωμένα drone, να ξεβράζονται ναυτικές νάρκες στις ακτές της Κρήτης.

Που φορτώνουν στις λαϊκές οικογένειες τις συνέπειες, που παζαρεύουν κυριαρχικά δικαιώματα, κατά το δοκούν των ΝΑΤΟικών αναγκών και των επιδιώξεων των ελληνικών ενεργειακών, ναυτιλιακών, κατασκευαστικών και λοιπών επιχειρηματικών ομίλων».

Οι λαοί θα νικήσουν!

Ανέδειξε ότι ο λαός της Κούβας εδώ και 67 χρόνια αγωνίζεται ενάντια σε «θεούς και δαίμονες», γιατί έχει επαναστατικές παρακαταθήκες, γιατί κέρδισε την ελευθερία του με το όπλο στο χέρι, γιατί υπερασπίζεται τις κοινωνικές κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση στην εργασία, στη μόρφωση, στην Υγεία, τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, που ακόμα στερούνται λαοί σε όλο τον κόσμο. Γιατί έχει την αλληλεγγύη των λαών, των Κομμουνιστικών Κομμάτων, των λαϊκών κινημάτων από όλο τον κόσμο!

Και τόνισε πως «το ΚΚΕ και η ΚΝΕ εμπνεόμαστε από την παρακαταθήκη και την ηρωική Ιστορία της Κουβανικής Επανάστασης. (...) Το γκρέμισμα των καταπιεστών στην Κούβα, αλλά και παντού, θέλει νου, καρδιά και χέρια. Αυτά αντιπροσώπευε ο Φιντέλ και οι συντρόφοί του, ο Ραούλ, ο Ερνέστο, ο Καμίλο Σιενφουέγος και τόσοι άλλοι. Γι' αυτό και μας εμπνέει η ζωή και η δράση τους.

Θα ζουν για πάντα στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική συνείδηση των λαών όλου του κόσμου, όπως και στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή της ανθρωπότητας από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό!

Είμαστε σε ετοιμότητα κι αν χρειαστεί θα είμαστε στους δρόμους. Συνεχίζουμε!».