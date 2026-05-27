ΗΠΑ - ΑΡΜΕΝΙΑ

Συμφωνία «στρατηγικής σύμπραξης» για κρίσιμα ορυκτά

Ενώ η Μόσχα «προειδοποιεί» ότι το Γερεβάν μπορεί να χάσει την «προνομιακή τιμή» στο φυσικό αέριο

Ξανά στο προσκήνιο έρχεται η γεωπολιτική αντιπαράθεση ΗΠΑ - ΕΕ και Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο, είτε με παρασκηνιακά παζάρια είτε με συμφωνίες και δημόσιες «προειδοποιήσεις».

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Αρμένιος ομόλογός του, Αραράτ Μιρζογιάν, υπέγραψαν χθες συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης, στην αρμενική πρωτεύουσα Γερεβάν, ενόψει και των βουλευτικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις 7 Ιούνη.

Υπέγραψαν επίσης συμφωνία - πλαίσιο για κρίσιμα ορυκτά και άλλη μια για συνεργασία στον συμφωνημένο «Διάδρομο Τραμπ», μήκους 43 χλμ., που θα διέρχεται από τη νότια Αρμενία και θα συνδέει απευθείας το Αζερμπαϊτζάν με τον αζέρικο θύλακα Ναχιτσεβάν και με την Τουρκία.

Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο «Ζβάρτνοτς» στη διάρκεια σύντομου ενδιάμεσου σταθμού του Ρούμπιο, πραγματοποιήθηκε μερικές μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές κατά τις οποίες το κόμμα «Πολιτικό Συμβόλαιο» του πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, το οποίο επιδιώκει στενότερες σχέσεις με τη «Δύση», αντιπαρατίθεται με σειρά αντιπολιτευόμενων «φιλορωσικών» κομμάτων.

Την προηγούμενη μέρα το Κρεμλίνο είχε επαναλάβει τις «προειδοποιήσεις» προς την Αρμενία ότι κινδυνεύει να χάσει την «πολύ ελκυστική τιμή» που πληρώνει για το ρωσικό αέριο, αν απομακρυνθεί από την ενσωμάτωση με τη Ρωσία.

Η Αρμενία είναι μέλος της υπό ρωσική ηγεσία Ευρασιατικής Οικονομικής Ενωσης και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για τον ενεργειακό εφοδιασμό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχει επιδιώξει στενότερους οικονομικούς και στρατιωτικούς δεσμούς με την ΕΕ και μάλιστα έχει υιοθετήσει ένα νόμο για την έναρξη της διαδικασίας ένταξής της.

«Υπάρχει μια πάρα πολύ ελκυστική και κάτι παραπάνω από προνομιακή τιμή για το ρωσικό φυσικό αέριο», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμ. Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, όταν ρωτήθηκε για τις σχέσεις με την Αρμενία. Τον περασμένο μήνα, αντίστοιχα, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν έθεσε το ζήτημα σε συνάντηση με τον Πασινιάν.

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Ρώσο ηγέτη θα ήταν «λογικό» για την Αρμενία να διεξάγει δημοψήφισμα σχετικά με το ενδεχόμενο ένταξης στην ΕΕ.