ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχος να υψωθούν περισσότερα εμπόδια στη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής δουλειάς

Να θέσει ανυπέρβλητα εμπόδια στους συμβασιούχους εργαζόμενους στους ΟΤΑ, που διεκδικούν το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στοχεύει άρθρο του υπό διαβούλευση νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 730 προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών στην εκδίκαση του αιτήματος συμβασιούχων για παραμονή στην εργασία. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχο εμπόδιο είχε τεθεί με την περιβόητη διάταξη Βορίδη, η οποία επιβάλλει την εξάντληση όλων των ένδικων μέσων από τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές προκειμένου να ακυρώσουν δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν συμβασιούχους. Η διάταξη αυτή πολλές φορές ακυρώθηκε στην πράξη υπό την αγωνιστική πίεση των εργαζομένων στους δήμους, ενώ την «κουρέλιασαν» και οι αγωνιστές δήμαρχοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης».

Με τον νέο Κώδικα που προωθείται τώρα, οι συμβασιούχοι που προσφεύγουν στα δικαστήρια δεν θα έχουν απέναντί τους μόνο τον εργοδότη - δήμο αλλά και τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών, προκειμένου το κράτος να αποκλείει εκ των προτέρων κάθε ενδεχόμενο δικαστικής δικαίωσης των εργαζομένων. Μάλιστα, στο άρθρο σημειώνεται ότι η κλήση των δύο υπουργείων «γίνεται με μέριμνα του ενάγοντος» και αν δεν γίνει, τότε ακυρώνονται αυτόματα «τυχόν ασφαλιστικά μέτρα ή προσωρινή διαταγή που έχει χορηγηθεί», δηλαδή προκαταβάλλεται και το δικαστικό αποτέλεσμα.

Να σημειωθεί ότι το άρθρο αυτό δεν ισχύει για τους συμβασιούχους σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, οι οποίοι βέβαια έχουν να αντιμετωπίσουν τις επιδιώξεις της κυβέρνησης για αλλαγή του τρόπου πρόσληψής τους. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα έφερε σχέδιο που νομιμοποιεί την ομηρία τους και γενικεύει την ανταποδοτικότητα στη λειτουργία τέτοιων δομών, το οποίο προς το παρόν «πάγωσε» κάτω από τις σφοδρές αντιδράσεις.

Μόνη επιλογή η απόσυρση του νέου Κώδικα και της διάταξης Βορίδη

Σε ανακοίνωσή της η ΔΑΣ ΟΤΑ σημειώνει για το ζήτημα αυτό ότι ο νέος Κώδικας όχι μόνο δεν καταργεί την αντιδραστική διάταξη Βορίδη αλλά την κάνει ακόμα πιο αντιδραστική, ακόμα πιο εργατοκτόνα. Με το άρθρο 730 επιχειρείται να μπει οριστική ταφόπλακα σε κάθε δικαστική διεκδίκηση συμβασιούχου για παραμονή στην εργασία του, ακόμα και στις προσωρινές διαταγές και στα ασφαλιστικά μέτρα, με την υποχρεωτική συμμετοχή του κράτους στις δίκες, αλλιώς θα βγαίνουν άκυρες. Τόσο η διάταξη Βορίδη όσο και ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν διορθώνονται, δεν ωραιοποιούνται, μόνο αποσύρονται και καταργούνται!

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΔΑΣ αναδεικνύει ως μονόδρομο τη συσπείρωση στα σωματεία και την οργάνωση του αγώνα για ακόμα πιο μαζικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας δυναμικά και αποφασιστικά μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. «Για ζωή και εργασία με αξιοπρέπεια και δικαιώματα».