ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΙ ΣΤΑ ΕΛΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά τον δίμηνο περήφανο αγώνα επιστρέφουν στη δουλειά τους νικητές!

Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας: Ο αγώνας συνεχίζεται για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα

Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα Χημικά των ΒΕΘ στα ΕΛΠΕ μετά από περίπου δύο μήνες καθημερινού αγώνα επιστρέφουν στη δουλειά νικητές!

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Απρίλη, με την είσοδο του νέου εργολάβου, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι έμειναν εκτός εργασίας, γιατί αρνήθηκαν να παραιτηθούν από τα κεκτημένα δικαιώματά τους. Και για πάνω από 50 μέρες βρίσκονταν καθημερινά στην πύλη των ΕΛΠΕ, χωρίς να κάνουν πίσω, χωρίς να δεχτούν τον εκβιασμό να χάσουν τη δουλειά και τα δικαιώματά τους. Παράλληλα πραγματοποίησαν παρεμβάσεις στα κεντρικά γραφεία των ΕΛΠΕ στην Αθήνα, στην Επιθεώρηση Εργασίας και στα δικαστήρια.

Την περασμένη Πέμπτη λοιπόν εκδικάστηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής για την επιστροφή στην εργασία τους και τη Δευτέρα εκδόθηκε η απόφαση, που τους δικαιώνει.

Ετσι οι εργολαβικοί, μαζί με το κλαδικό Σωματείο τους και με τη στήριξη εργαζομένων άλλων κλάδων, πέτυχαν μια πρώτη νίκη και τις επόμενες μέρες επιστρέφουν στη δουλειά με το κεφάλι ψηλά.

Με την είδηση αυτή να γεμίζει χαρά και ικανοποίηση τους εργάτες, την περηφάνια του για την παλικαρίσια στάση τους εκφράζει το Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Ενέργεια Κεντρικής Μακεδονίας, δηλώνοντας ότι παραμένει δίπλα τους στον δίκαιο αγώνα τους για μόνιμη και σταθερή εργασία, ενάντια στο αίσχος των εργολαβιών.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβάλουν το δίκιο τους

«Ο αγώνας συνεχίζεται για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα», είναι το κάλεσμά του. Και προσθέτει:

«Αυτή η εξέλιξη δεν χαρίστηκε από κανέναν. Δεν προέκυψε από την καλή θέληση της εργοδοσίας, ούτε από κάποια ξαφνική "ευαισθησία" των ΕΛΠΕ, των εργολάβων ή της κυβέρνησης. Ηρθε γιατί οι εργαζόμενοι στάθηκαν όρθιοι, οργανώθηκαν, πάλεψαν συλλογικά και δεν αποδέχτηκαν να πληρώσουν αυτοί το τίμημα του εργολαβικού καθεστώτος.

Ο αγώνας αυτός έδειξε στην πράξη ότι απέναντι στα κέρδη των ομίλων, απέναντι στο κράτος και σε όσους θέλουν σιωπή, αναμονή και συμβιβασμό, οι εργαζόμενοι μπορούν να επιβάλουν το δίκιο τους όταν δεν σκύβουν το κεφάλι.

Αποδείχθηκε για μία ακόμα φορά ότι από τη μια είναι τα κέρδη τους, τα εκατοντάδες εκατομμύρια που μοιράζονται τα ΕΛΠΕ με τους εργολάβους, και από την άλλη οι ζωές μας, οι δεκάδες εργαζόμενοι που έμειναν για μήνες χωρίς εισόδημα!

Οι εργαζόμενοι δεν αποδέχτηκαν τη λογική πως έτσι είναι τα πράγματα, πως η εργοδοσία είναι ανίκητη και επομένως θα πρέπει να συμβιβαστούν με δικαιώματα χρόνων να πετιούνται στα σκουπίδια.

Απέδειξαν πως όταν οι εργάτες είναι οργανωμένοι, όταν είναι αποφασισμένοι, όταν τον αγώνα τους τον αγκαλιάζουν σωματεία και εργαζόμενοι όλων των κλάδων, δεν φοβούνται κανέναν και τίποτα!

Φυσικά, η μάχη δεν τελειώνει εδώ. Τώρα πρέπει να κατοχυρωθούν πλήρως όλα τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μην υπάρξει καμία απώλεια προϋπηρεσίας, αποδοχών και εργασιακής συνέχειας, να συνεχιστεί η πάλη ενάντια στο αίσχος των εργολαβιών και για σταθερή δουλειά με δικαιώματα.

Με οργάνωση, αλληλεγγύη και αγώνα. Αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να δώσει δύναμη και προοπτική σε όλους τους εργαζόμενους».