ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Σενάρια κλιμάκωσης μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ

Public Domain

Αιφνιδιαστικές πυραυλικές επιθέσεις πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός αργά το βράδυ της Δευτέρας κατά του Ιράν, περιπλέκοντας έτσι τις διαπραγματεύσεις της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM, οι αμερικανικές επιθέσεις έγιναν σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικών σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες σε περιοχές του Νοτίου Ιράν. Στην ίδια ανακοίνωση οι Αμερικανοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν τις επιθέσεις «αμυντικές», επικαλούμενοι την ανάγκη «προστασίας» των στρατευμάτων τους.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της CENTCOM, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες ναυτικές και αεροπορικές βάσεις του Ιράν.

Παρά τις ιρανικές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αμερικανικές επιθέσεις, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε χτες πως παραμένει «εφικτή» η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος.

Σε μία πρώτη αντίδραση, οι αγορές πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά. Οι τιμές του πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,5% στα 97,48 δολάρια ανά βαρέλι κατά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία και το αμερικανικό πετρέλαιο Δυτικού Τέξας (WTI) διαπραγματευόταν περίπου στα 91,22 δολάρια ανά βαρέλι, αυξημένο κατά 1,5%.

Ιρανικές αντιδράσεις και προειδοποιήσεις

Η αμερικανική επίθεση προκάλεσε την άμεση αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων.

Ο Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσε πως οι ΗΠΑ παραβίασαν την συμφωνία εκεχειρίας: «Οι ΗΠΑ διέπραξαν βαριά παραβίαση της εκεχειρίας στην περιοχή Ορμοζγκάν το τελευταίο 48ωρο. Το Ιράν θεωρεί υπεύθυνο το αμερικανικό καθεστώς για όλες τις συνέπειες που απορρέουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες».

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε πως διατηρούν το νόμιμο δικαίωμα αντιποίνων, υποστηρίζοντας στη συνέχεια πως έγινε χρήση ιρανικών πυρών κατά ενός αμερικανικού drone MQ-9 και ενός μαχητικού F-35 που εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Επίσης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Ταξίαρχος Αμπντολφαζί Σεκαρτχί, προειδοποίησε με «πιο βαριά και πιο σοβαρά» αντίποινα κατά των «ΗΠΑ και του ισραηλινού σιωνιστικού καθεστώτος». Ο ίδιος μιλώντας στο «Al Jazeera», είπε πως μια απάντηση στη νέα επίθεση μπορεί να διαφέρει από άλλες στο παρελθόν και προειδοποίησε τους αντιπάλους του Ιράν πως θα αντιμετωπίσουν «εκπλήξεις και νέες τακτικές» ειδικά στην περίπτωση που προκαλέσουν νέο γύρο σύγκρουσης, τονίζοντας πως σε αυτή την περίπτωση «οι επιθέσεις θα είναι πιο έντονες, πιο βαριές, πιο ισχυρές από τους προηγούμενους δύο πολέμους». Ανέφερε επίσης πως εάν σε τέτοια περίπτωση εμποδιστεί το Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του, τότε θα εμποδίσει και το πετρέλαιο άλλων χωρών της περιοχής να φύγει από εκεί.

Το νέο διάγγελμα Χαμενεΐ

Μπροστά στη ρευστή και τεταμένη κατάσταση που προκαλεί η υποδαύλιση της σύγκρουσης από ΗΠΑ και Ισραήλ, ο Ιρανός ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, σε νέο γραπτό μήνυμά του, κάλεσε όλες τις μουσουλμανικές χώρες να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους και να διαμορφώσουν μία «νέα περιφερειακή και διεθνή τάξη πραγμάτων μακριά από την αμερικανική κυριαρχία».

«Το μουσουλμανικό έθνος και τα έθνη της περιοχής μοιράζονται πολλές μοιρασμένες ικανότητες και κοινά συμφέροντα που θα διαμορφώσουν μία νέα τάξη και τη μελλοντική αρχιτεκτονική της περιοχής και του κόσμου», τόνισε στο γραπτό διάγγελμά του ο Χαμενεΐ.

Στο ίδιο διάγγελμα προέβλεψε ότι οι ΗΠΑ «δεν θα έχουν πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις κακοτοπιές τους και για τη δημιουργία στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή» και θα μπορούσαν να απομακρυνθούν «όλο και περισσότερο από την προηγούμενη κατάστασή τους μέρα με τη μέρα».

Η αντίδραση της Κίνας

Εν μέσω αυτών των αντιδράσεων, η εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Μάο Νιγνκ, κάλεσε τις αντιτιθέμενες πλευρές να «τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους» στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, τονίζοντας: «Καλούμε τα σχετικά μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους για την εκεχειρία, να επιλύσουν τις διαφορές με ειρηνικά μέσα, να συνεχίσουν να αναζητούν λύση μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, που αντιμετωπίζουν τις νόμιμες ανησυχίες όλων των μερών».

Πληροφορίες για «συμφωνία»

Στο μεταξύ, διάφορα σενάρια κυκλοφορούν σε διεθνή Μέσα Ενημέρωσης για μία πιθανή «συμφωνία» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν παύση των εχθροπραξιών για 60 μέρες και πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στη διάρκεια των 60 ημερών θα μπορούσαν να γίνουν διαπραγματεύσεις για τα πιο «ακανθώδη» ζητήματα όπως π.χ. το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παρά τις προσπάθειες Αμερικανών αξιωματούχων να δημιουργήσουν προσδοκίες για μεταφορά του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στο εξωτερικό ή σε σχέση με τη διαδικασία εμπλουτισμού του ουρανίου στο Ιράν, Ιρανοί διπλωμάτες διέψευσαν κάθε σχετική προσπάθεια. Αντίθετα, τόνισαν πως έχουν αυξήσει τις πιέσεις για αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό (αξίας πολλών δισ. δολαρίων) και άρση των αμερικανικών και άλλων κυρώσεων.

Οι Ιρανοί φέρεται επίσης πως επιδιώκουν «ξεπάγωμα» ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισ. δολαρίων, στο πλαίσιο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Αμερικανικά ΜΜΕ ωστόσο αναφέρουν πως οι Αμερικανοί διαπραγματευτές κινούνται βάσει του δόγματος «No dust, no dollars», εννοώντας πως δεν θα προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων έναντι του Ιράν δίχως να εξαλειφθεί το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Οι διαφωνίες των δύο πλευρών στη διατύπωση των όρων για το πυρηνικό πρόγραμμα και τις κυρώσεις προβάλλονται ως τα μεγαλύτερα εμπόδια για μία συμφωνία.

Εκρηξη σε πλοίο ανοικτά του Ομάν

Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της έκρηξης που κατέγραψε χτες το μεσημέρι ο βρετανικός Οργανισμός Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO) σε εμπορικό πλοίο, ενώ έπλεε 60 ναυτικά μίλια ανοιχτά του Μουσκάτ (πρωτεύουσα του Ομάν). Η έκρηξη αναφέρθηκε στην αριστερή πλευρά του πλοίου, δίχως να θέσει σε άμεσο κίνδυνο το πλήρωμα και το σκάφος. Ο καπετάνιος του πλοίου πάντως στη συνέχεια ανέφερε πως κάποια καύσιμα χύθηκαν στη θάλασσα.