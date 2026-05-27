ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Πολεμικά σχέδια έχουν μπει στο «χαρτί» σε Βαλτική και Λευκορωσία

Με αυτά τα λόγια η πρόεδρος της Κομισιόν, Ουρσ. φον ντερ Λάιεν, σκιαγράφησε το πολεμικό σκηνικό που έχει στηθεί στις χώρες της Βαλτικής, με τον κίνδυνο επέκτασης της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε συνέντευξη Τύπου στο Βίλνιους με τους ηγέτες της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, ξεκαθαρίζοντας: «Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια σκόπιμη στρατηγική της Ρωσίας που προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει» τα ευρωπαϊκά κράτη. «Οταν δοκιμάζονται τα κράτη της Βαλτικής, δοκιμάζεται και η Ευρώπη στο σύνολό της», υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν, με τα δυο ιμπεριαλιστικά στρατόπεδα να προετοιμάζονται για μεγάλη αναμέτρηση.

Ρωσικά και ουκρανικά drones έχουν συντριβεί τις τελευταίες εβδομάδες σε χώρες της Βαλτικής, προκαλώντας και την παραίτηση της λετονικής κυβέρνησης.

Στο μεταξύ, ο γραμματέας του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Σ. Σοϊγκού, φρόντισε να υπενθυμίσει χθες πως η Ρωσία έχει εγκαταστήσει στη Λευκορωσία μη στρατηγικά πυρηνικά και τον νέο υπερηχητικό πύραυλο Oreshnik, κάτι που «έχει ενισχύσει σημαντικά την αποτροπή κατά της Δύσης».

NATO: Ενισχύει τις δυνάμεις στις Βαλτικές χώρες σε περίπτωση πολέμου

Το NATO θα ενισχύσει την άμυνα της ανατολικής του πτέρυγας με μια νέα δομή, που θα διευκολύνει την ταχεία ανάπτυξη δυνάμεων στη Λετονία και την Εσθονία σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Η σχεδιαζόμενη αλλαγή υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία των Βαλτικών χωρών, καθώς και του ρωσικού θύλακα Καλίνινγκραντ.

Η ανάθεση ενός δεύτερου σώματος στρατού στην περιοχή θα επιτρέψει στο NATO να αναπτύσσει «μεγάλη δύναμη σε πολύ σύντομο χρόνο», ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος.

Η Γερμανία και η Ολλανδία, σε συντονισμό με το NATO, συμφώνησαν να αναθέσουν το Γερμανο-Ολλανδικό Σώμα Στρατού, με έδρα τη γερμανική πόλη Muenster, στην άμυνα της Λετονίας και της Εσθονίας, σύμφωνα με τις στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Αδυναμίες όπως η έλλειψη επαρκών δυνάμεων σε επίπεδο σώματος στρατού φέρεται να ξεπεράστηκαν, ενώ Γερμανία, Ολλανδία και άλλα μέλη του ΝΑΤΟ θα ενισχύσουν κρίσιμες δυνατότητες όπως το πυροβολικό μεγάλου βεληνεκούς, η αντιαεροπορική άμυνα, οι μηχανικοί και οι ιατρικές μονάδες.

Φινλανδία: Οι εργοδότες τον ...χαβά τους!

Συνεδρίαση για τον τρόπο διαχείρισης των εισβολών ξένων drones στη χώρα συγκάλεσε ο Φινλανδός πρωθυπουργός Πέτερι Ορπο, καθώς από τα τέλη Μάρτη πολλά ουκρανικά drones έχουν συντριβεί στα φινλανδικά σύνορα.

Μάλιστα στις αρχές του μήνα, μια προειδοποίηση προέτρεψε τους κατοίκους της περιφέρειας Ουουσίμαα, που περιλαμβάνει το Ελσίνκι, να μείνουν στα σπίτια τους μετά τις αναφορές για ενδεχόμενη παρουσία drones - καμικάζι.

Στην κυβερνητική σύσκεψη συμμετείχε και η Συνομοσπονδία φινλανδικών βιομηχανιών, ζητώντας «πιο ακριβείς πληροφορίες για τις ενδεχόμενες απειλές που συνδέονται με τα drones» ώστε να διασφαλιστεί ότι «οι εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν τον ρόλο τους για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας της κοινωνίας».

Ενα από τα θέματα που συζητούνται είναι εάν οι εργοδότες είναι ...υποχρεωμένοι να καταβάλουν τους μισθούς όταν ένας εργαζόμενος πρέπει να μείνει στο σπίτι του λόγω απειλής που συνδέεται με drone!

Την περασμένη εβδομάδα, οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων του υπουργείου Εσωτερικών διευκρίνισαν τις οδηγίες τους σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες πρέπει να αντιδρούν και να παραμένουν ενημερωμένοι σε περίπτωση συναγερμού για μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή άλλες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

Η Ρωσία μπορεί να παραποιήσει σήματα GPS βαθιά στο έδαφος της Ευρώπης, σε ακτίνα έως και 450 χλμ. από τον θύλακα του Καλίνινγκραντ, προειδοποίησε χθες Λιθουανός αξιωματούχος.

Ενας χάρτης της λιθουανικής ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών έδειξε ότι η παραποίηση του συστήματος GPS από τη Ρωσία θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρη την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία, το μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας και τμήματα της Φινλανδίας, της Σουηδίας και της Λευκορωσίας, καθώς και τη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Ντ. Κουλιέσιους, αναπληρωτής επικεφαλής της ρυθμιστικής αρχής επικοινωνιών της Λιθουανίας, δήλωσε στο Reuters ότι η Ρωσία αύξησε τις κεραίες «παραποίησης» (τεχνική γνωστή ως «spoofing») GPS, οι οποίες εκπέμπουν ψευδή σήματα για να προκαλέσουν σύγχυση σε άλλα συστήματα εντοπισμού θέσης, από 3 στις αρχές του 2025 σε 36 σήμερα.

Ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που «επιτρέπει» στρατό σε ξένες χώρες

Νόμο που «επιτρέπει» στη Ρωσία να αναπτύξει τον στρατό της σε ξένες χώρες για να «βοηθήσει Ρώσους πολίτες» υπέγραψε ο Πρόεδρος, Βλ. Πούτιν, σε μια συγκυρία που ανεβαίνει επικίνδυνα η ένταση στα κράτη της Βαλτικής και υπάρχουν σενάρια για επέκταση της ιμπεριαλιστικής σύγκρουσης ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας.

Οι εξουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την «προστασία Ρώσων που έχουν συλληφθεί ή αντιμετωπίζουν δίωξη σε ξένα δικαστήρια χωρίς την εμπλοκή της Ρωσίας», ανέφερε το πρακτορείο Interfax. Οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου Ρώσοι έχουν συλληφθεί κατόπιν εντολών διεθνών δικαστικών οργάνων των οποίων η δικαιοδοσία δεν αναγνωρίζεται από τη Ρωσία.

Δεν είναι άμεσα σαφές υπό ποιες συνθήκες το Κρεμλίνο θα επικαλεστεί τον συγκεκριμένο νόμο, σε κάθε περίπτωση η αποστολή του στρατού σε ξένη χώρα θεωρείται εισβολή και ενέχει τον κίνδυνο να προκαλέσει στρατιωτική σύγκρουση.

Πάντως το ρωσικό κοινοβούλιο υιοθέτησε τον νόμο, καθώς οι δυτικές κυβερνήσεις ενέτειναν τις προσπάθειές τους για τον περιορισμό του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας που μεταφέρει κυρίως πετρέλαιο. Οι αρχές σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν κινηθεί για να αυστηροποιήσουν τους ελέγχους και να αυξήσουν τις συλλήψεις πλοίων. Η Ρωσία σχεδιάζει να διαθέσει ναυτικές νηοπομπές για την προστασία εμπορικών πλοίων.

Ακόμη, στα κράτη της Βαλτικής ζουν πολλοί Ρωσόφωνοι από τους οποίους τα τελευταία χρόνια αφαιρούνται δικαιώματα.

Η Ρωσία προχωρά σε «συστημικά πλήγματα» κατά του Κιέβου

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τους βομβαρδισμούς κατά του Κιέβου και ανακοίνωσαν συστηματικούς βομβαρδισμούς εναντίον «κέντρων λήψης αποφάσεων» και «εταιρειών του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος», ενώ κάλεσαν τους ξένους πολίτες και το διπλωματικό προσωπικό των πρεσβειών να εγκαταλείψουν το Κίεβο.

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν το Κίεβο και εξέδωσαν σχετικές ανακοινώσεις.

Το Σαββατοκύριακο, η Μόσχα εκτόξευσε περισσότερους από 80 πυραύλους στην πρωτεύουσα, μεταξύ αυτών και τον υπερηχητικό Oreshnik, χτυπώντας πολλά πολιτικά κτίρια και τραυματίζοντας 87 άτομα.

Χτες ο Ρώσος ΥΠΕΞ, Σ. Λαβρόφ, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του Μ. Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και διατεθειμένες να κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν τον τερματισμό αυτού του πολέμου, κι ελπίζουμε ότι θα παρουσιαστεί η ευκαιρία κάποια δεδομένη στιγμή», υποστήριξε ο Ρούμπιο.

Ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.