ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ

Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας

Κανένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ δεν έρχεται να λύσει το νομοσχέδιο που αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του μέσω της κύρωσης σύμβασης ανάμεσα στο κράτος και το ΑΠΘ, τόνισε ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), μιλώντας χθες στο πλαίσιο ακρόασης φορέων σε σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Αντίθετα, όπως είπε, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ενισχύονται τα επιχειρηματικά κριτήρια που αφορούν στη λειτουργία του νοσοκομείου. Στηλίτευσε, μάλιστα, την τελευταία προκήρυξη που παρουσίασε ως «κοσμογονία» η κυβέρνηση για την κάλυψη 22 θέσεων γιατρών ΕΣΥ, λέγοντας ότι αυτές «οριακά θα καλύψουν τις αποχωρήσεις του προηγούμενου διαστήματος». Περιέγραψε, παράλληλα, την τραγική κατάσταση που επικρατεί εξαιτίας της υποστελέχωσης με παραπάνω από 100 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, 150 νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού να παραμένουν κενές σε συνθήκες με αυξημένο φόρτο εργασίας, που «οδηγεί σε υπερεργασία και εξοντωτικά ωράρια όλο το υγειονομικό προσωπικό, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υπηρεσίες Υγείας προς τους ασθενείς».

Πρόσθεσε πως το νομοσχέδιο ανοίγει «επικίνδυνους δρόμους», επισημαίνοντας, ανάμεσα σε άλλα, πως η πρόβλεψη για δυνατότητα αλλαγής του σημερινού νομικού καθεστώτος του Νοσοκομείου δείχνει να υπάρχει στόχευση για μετατροπή του σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ). Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως μια τέτοια ρύθμιση αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην κατεύθυνση της λειτουργίας των δημόσιων μονάδων Υγείας σύμφωνα με επιχειρηματικά κριτήρια και με βάση τη λογική «κόστος - όφελος», επιβεβαιώνοντας και τις σχετικές προειδοποιήσεις τόσο της ΟΕΝΓΕ, όσο και της Ενωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ).

«Και μόνο η αναφορά ότι το νοσοκομείο θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς αναζήτηση χορηγών και όχι για την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών των ασθενών σε υψηλό επίπεδο υγείας, κατά τη γνώμη μας αναδεικνύει μια κατεύθυνση που στρέφεται ολοένα και σε μεγαλύτερη σύμπραξη μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδική αναφορά έκανε και στην πρόβλεψη για μεταβίβαση του ΑΧΕΠΑ στην ευθύνη του υπουργείου Παιδείας και στην πλήρη ευθύνη του ΑΠΘ, διευκρινίζοντας πως κάτι τέτοιο σημαίνει ότι «θα χρειάζεται μόνο τυπικά να ενημερώνεται το Νοσοκομείο για τις διάφορες δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα σε αυτό».

Τέλος, υπογράμμισε πως οριστική λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και το ΑΧΕΠΑ, όπως και άλλα δημόσια νοσοκομεία, θα δοθεί μόνο αν ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών για μαζικές μόνιμες προσλήψεις όλου του απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού, στο πλαίσιο ενός συστήματος Υγείας που θα λειτουργεί με γνώμονα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλους.