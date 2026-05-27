Τετάρτη 27 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Σήμερα η παγκρήτια κινητοποίηση των υγειονομικών

Σήμερα Τετάρτη οι υγειονομικοί από όλη την Κρήτη βγαίνουν στους δρόμους, με την πανυγειονομική - παγκρήτια κινητοποίηση για την υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας. Στην κινητοποίηση καλούν σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού, δίνοντας συνέχεια στον μεγάλο αγώνα των τελευταίων χρόνων για μέτρα στήριξης, κόντρα στην ένταση της εμπορευματοποίησης.

Συγκεκριμένα, τέτοιο κάλεσμα απευθύνουν το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και άλλα υγειονομικά σωματεία, που με αφορμή τη σημερινή στάση εργασίας καλούν σε συλλαλητήριο στις 10.30 π.μ. έξω από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, που θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Η Κούβα δεν είναι μόνη! - Hasta la victoria, siempre!
Μετά τον δίμηνο περήφανο αγώνα επιστρέφουν στη δουλειά τους νικητές!
Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών
Ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ διεκδικώντας την επιβίωσή τους
Στόχος να υψωθούν περισσότερα εμπόδια στη διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής δουλειάς
 Καμιά απόλυση, οργάνωση τώρα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας
 Πρεμούρα για την ...«ισότητα» ανδρών και γυναικών στους μισθούς πείνας
 Σήμερα από την Αθήνα ξεκινά ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων
 Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας
 Στάσεις εργασίας ενάντια στις απολύσεις στη «Nova»
 Παρέμβαση για να αποτραπούν πλειστηριασμοί σε σπίτια συνταξιούχων
 Να παρθούν άμεσα μέτρα για το Νοσοκομείο Κορίνθου
 Προβολές ντοκιμαντέρ για τον Μίκη Θεοδωράκη
 Αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης από τα σωματεία
 Συναυλία - κινητοποίηση ενάντια στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ