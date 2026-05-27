Σήμερα η παγκρήτια κινητοποίηση των υγειονομικών

Σήμερα Τετάρτη οι υγειονομικοί από όλη την Κρήτη βγαίνουν στους δρόμους, με την πανυγειονομική - παγκρήτια κινητοποίηση για την υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας. Στην κινητοποίηση καλούν σωματεία εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού, δίνοντας συνέχεια στον μεγάλο αγώνα των τελευταίων χρόνων για μέτρα στήριξης, κόντρα στην ένταση της εμπορευματοποίησης.

Συγκεκριμένα, τέτοιο κάλεσμα απευθύνουν το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και άλλα υγειονομικά σωματεία, που με αφορμή τη σημερινή στάση εργασίας καλούν σε συλλαλητήριο στις 10.30 π.μ. έξω από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο, που θα καταλήξει στην πλατεία Ελευθερίας.