ΚΕΡΚΥΡΑ

Συναυλία - κινητοποίηση ενάντια στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου

Σε συναυλία - κινητοποίηση με σύνθημα «Τραγουδάμε και διεκδικούμε για το Νοσοκομείο» καλούν αύριο Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ. στην Πόρτα Ριάλλα στην Κέρκυρα, τα Συνταξιουχικά Σωματεία ΙΚΑ, Πολιτικών Συνταξιούχων και ΟΑΕΕ.

Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρίσκονται τα αιτήματα ενάντια στην υποβάθμιση του Νοσοκομείου, για δωρεάν δημόσια Υγεία για όλους και άμεση πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν το Εργατικό Κέντρο, το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ, σωματεία και φορείς του νησιού, καθώς και οι χορωδίες Αλσους Γαρίτσας, Βαλανείου και Περιβολίου.