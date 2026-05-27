Να παρθούν άμεσα μέτρα για το Νοσοκομείο Κορίνθου

Αμεσα μέτρα για την ενίσχυση της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου απαιτεί η Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών, αναφερόμενη στην πολύ σοβαρή δυσλειτουργία του εξαιτίας της τραγικής έλλειψης του αναγκαίου ιατρικού προσωπικού.

Το νοσοκομείο, που καλύπτει μια περιοχή με μεγάλες βιομηχανίες και πολλούς άλλους χώρους δουλειάς, με κινδύνους πρόκλησης εργατικών και βιομηχανικών ατυχημάτων, ενώ βρίσκεται κοντά σε έναν από τους κεντρικότερους οδικούς άξονες (Αθηνών - Κορίνθου - Πατρών), στερείται βασικές ειδικότητες προσωπικού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους υγειονομικούς και την υγεία του λαού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και με βάση το παρωχημένο οργανόγραμμα του Νοσοκομείου, ενώ προβλέπονται 81 γιατροί, σήμερα εργάζονται μόλις 41!

Σύμφωνα με την Ενωση, στο Ακτινολογικό εφημερεύει μία μόνο μόνιμη ακτινολόγος, έχοντας δυνατότητα διενέργειας μόνο αξονικών τομογραφιών (εκτός από τις απλές ακτινογραφίες), που γνωματεύονται από ιδιωτική εταιρεία (!) μέσω διαδικτύου και δεν υπάρχει δυνατότητα για πραγματοποίηση άλλων αναγκαίων υπερηχογραφικών εξετάσεων.

Στην Παθολογική απέμειναν τρεις παθολόγοι, με όγκο εργασίας άνω των 60 νοσηλευόμενων την εβδομάδα, ενώ η ΜΕΘ έχει αναστείλει τη λειτουργία της, λόγω έλλειψης μόνιμου ιατρού.

Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών απέμειναν 4 γιατροί, με της εφημερίες να καλύπτονται οριακά, με τη γνωστή τακτική των μετακινήσεων γιατρών από τα ήδη υποστελεχωμένα Κέντρα Υγείας και αγροτικών γιατρών. Οπως σημειώνει η ΕΙΝ, μάλιστα, το πρόβλημα θα οξυνθεί στο μέλλον με την αναμενόμενη λειτουργία του νέου χώρου των ΤΕΠ, που απαιτεί επιπλέον προσωπικό.

Από κοντά η Παιδιατρική κλινική, όπου απέμειναν 3 γιατροί με τουλάχιστον 10 εφημερίες ο καθένας μέσα στον μήνα, με τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας της να είναι υπαρκτός ανά πάσα στιγμή.

Τα παραπάνω κατατέθηκαν και ως Αναφορά από το ΚΚΕ στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας, απαιτώντας να προκηρυχθούν άμεσα όλες οι θέσεις τουλάχιστον του ισχύοντος οργανισμού, καθώς επίσης να βρεθεί λύση με τα Τμήματα που δυσλειτουργούν και έχουν αναστείλει ή πρόκειται να αναστείλουν τη λειτουργία τους.